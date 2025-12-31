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ทุกรุ่น

  • Standard Product Photo Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Standard Product Photo Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Alternative Product Photograph Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05
  • Emotional Benefit Photo Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05

ยกเลิกการผลิต

ProTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC660/05

1 รางวัล

ให้ผลลัพธ์ดั่งมืออาชีพสำหรับผ้าทุกชนิด*

โซลูชันที่ชาญฉลาดเช่นปุ่มใช้งานโดยใช้เท้า แท้งค์น้ำที่ถอดออกได้ ที่หมุนเก็บสายไฟอัตโนมัติ ช่องเก็บอุปกรณ์เสริมและคุณสมบัติเอียงแล้วลากเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพ่นไอน้ำ Philips นี้มีประสิทธิภาพในการขจัดรอยยับได้อย่างยอดเยี่ยม

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและมีประสิทธิภาพสูง

ให้ผลลัพธ์ดั่งมืออาชีพสำหรับผ้าทุกชนิด*

  • 1800 วัตต์

  • ไอน้ำ 3 ระดับ

  • ที่แขวนสองเสามีไม้แขวนเสื้อ

  • 3 อุปกรณ์เสริม

วิธีใช้งานประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสาน

วิธีใช้งานประสิทธิภาพสูงที่ผสมผสาน

เครื่องรีดไอน้ำถนอมผ้ามาพร้อมกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพผสานรวมกัน เช่น ปุ่มใช้งานโดยใช้เท้า ที่หมุนเก็บสายไฟอัตโนมัติ ช่องเก็บอุปกรณ์เสริม และคุณสมบัติเอียงแล้วลาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกสบายตั้งแต่ต้นจนจบ

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรง

การพ่นไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงผ่านหัวพ่นไอน้ำ ช่วยให้คุณกำจัดรอยยับบนเสื้อผ้าด้วยการเคลื่อนหัวพ่นไม่กี่ครั้ง

มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายสำหรับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกมากมายสำหรับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

ใช้แปรง, แผ่นผ้าสำลี, อุปกรณ์จับจีบ และอุปกรณ์พยุงปกเสื้อเพื่อผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และใช้ถุงมือเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เสื้อผ้าที่ทำมาจากเนื้อผ้าที่ใช้โดยทั่วไปในจีน