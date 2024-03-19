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ProTouch เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

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ProTouchเครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

GC660/05

ProTouch เครื่องพ่นไอน้ำสำหรับรีดผ้า

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คู่มือและเอกสาร

EU Declaration of conformity Philips ProTouch Garment Steamer GC660/05 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 123.2 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips ProTouch Garment Steamer

  • PDF ไฟล์, 6.5 MB
  • 13 March 2024

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