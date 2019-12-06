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  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
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  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

ยกเลิกการผลิต

FastCare Compactเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC6704/30

4
| (4) ตรวจดู

1 รางวัล

รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงทำงานเร็วกว่าเตารีดไอน้ำ พร้อมแท้งค์น้ำที่เติมง่ายและร้อนเร็ว กะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บอย่างง่ายดาย
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 5.2 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 200 ก.

  • แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 1.3 ล.

แท้งค์ขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานยาวนาน

แท้งค์ขนาดใหญ่เพื่อการใช้งานยาวนาน

แท้งค์ใสขนาด 1.3 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน

มีที่ใส่คราบตะกรัน — ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มีที่ใส่คราบตะกรัน — ไม่ต้องใช้ตลับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ระบบขจัดตะกรันในตัว ระบบ Smart Calc Clean จะแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องขจัดตะกรัน มาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตลับและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

4

ตรวจดู

4
2
1

06/12/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุ้มค่ามาก ตัดสินใจไม่ผิดที่ซื้อ แพงหน่อยแต่ใช้ดี

ชอบมากกก รีดเรียบ ใช้ง่าย รีดผ้าทีละเยอะเสดภายในไม่ถึงชั่วโมง เลิฟมากๆค่ะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2019-11-06

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2019-11-06

01/01/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมากคุ้มค่าคุ้มราคา

แนะนำเลยสำหรับใช้ตามบ้าน รีดเรียบไวมาก ผ้าที้ว่ารีดยากๆ ปราบเซียน รุ่นนี้เอาอยู่ รีดแนวตั้งยังได้อีก ตอนนี้ ราคาดีงามาก ควรจัด

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

14/04/2021

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุณภาพ

กดเพิ่มไอน้ำไม่ออก ไม่แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหม พยายามกดเพิ่มไอน้ำไม่ออก ต้องเพิ่มความร้อน ก็ออกน้อยมาก วันนี้ใช้ครั้งแรก รีดผ้าประมาณ 6 ชั่วโมง น้ำลดน้อยมาก เติมถึงจุด max กรุณาแนะนำการใช้ที่ถูกต้องด้วยค่ะ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ

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  1. เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips PowerLife