รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
GC6704/30
แรงดันปั๊มสูงสุด 5.2 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 200 ก.
แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 1.3 ล.
แท้งค์ใสขนาด 1.3 ลิตรให้คุณใช้งานต่อเนื่องนานกว่า 1 ชั่วโมง ให้คุณเห็นได้ชัดเจนว่าเหลือน้ำมากแค่ไหนและเติมน้ำจากก๊อกได้ง่ายๆ ทุกเวลาผ่านช่องเติมน้ำขนาดใหญ่
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน
ระบบขจัดตะกรันในตัว ระบบ Smart Calc Clean จะแจ้งเตือนเมื่อคุณต้องขจัดตะกรัน มาพร้อมที่ใส่คราบตะกรันเพื่อให้ขจัดคราบตะกรันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้ตลับและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
รางวัล
4.0
จาก 5
4
ตรวจดู
สุมาลี
06/12/2019
ประเทศไทย
คุ้มค่ามาก ตัดสินใจไม่ผิดที่ซื้อ แพงหน่อยแต่ใช้ดี
ชอบมากกก รีดเรียบ ใช้ง่าย รีดผ้าทีละเยอะเสดภายในไม่ถึงชั่วโมง เลิฟมากๆค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2019-11-06
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2019-11-06
Jakkpan
01/01/2019
ประเทศไทย
ดีมากคุ้มค่าคุ้มราคา
แนะนำเลยสำหรับใช้ตามบ้าน รีดเรียบไวมาก ผ้าที้ว่ารีดยากๆ ปราบเซียน รุ่นนี้เอาอยู่ รีดแนวตั้งยังได้อีก ตอนนี้ ราคาดีงามาก ควรจัด
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Ampai
14/04/2021
ประเทศไทย
คุณภาพ
กดเพิ่มไอน้ำไม่ออก ไม่แน่ใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหม พยายามกดเพิ่มไอน้ำไม่ออก ต้องเพิ่มความร้อน ก็ออกน้อยมาก วันนี้ใช้ครั้งแรก รีดผ้าประมาณ 6 ชั่วโมง น้ำลดน้อยมาก เติมถึงจุด max กรุณาแนะนำการใช้ที่ถูกต้องด้วยค่ะ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ FastCare Compact GC6704/30 เตารีดแรงดันไอน้ำ
เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips PowerLife