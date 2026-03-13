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เตารีด
ทุกรุ่น
FastCare Compact เตารีดแรงดันไอน้ำ
ยกเลิกการผลิต
ฝ่ายสนับสนุน
GC6704/30
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EU Declaration of conformity Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6704/30 - English (US)
Important Information Manual Philips FastCare Compact Steam generator iron
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วิธีการขจัดตะกรันออกจากเตารีดไอน้ำ Philips ของฉัน
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำในเตารีดแรงดันไอน้ำ Philips ของฉันไม่ทำงาน
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