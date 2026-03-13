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FastCare Compact เตารีดแรงดันไอน้ำ

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FastCare Compactเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC6704/30

FastCare Compact เตารีดแรงดันไอน้ำ

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คู่มือและเอกสาร

EU Declaration of conformity Philips FastCare Compact Steam generator iron GC6704/30 - English (US)

  • PDF ไฟล์, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips FastCare Compact Steam generator iron

  • PDF ไฟล์, 905.9 kB
  • 13 March 2026

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