รับประกัน 2 ปีเต็ม
รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงทำงานเร็วกว่าเตารีดไอน้ำ โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิและพลังไอน้ำด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP และยังกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บอย่างง่ายดาย
แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์
พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 360 กรัม
แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 1.3 ล.
รูปทรงเล็กกะทัดรัด
พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน
รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา
ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน
รางวัล
4.9
จาก 5
186
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99%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
RungRun
29/11/2022
ประเทศไทย
รีดเรียบง่าย
ไม่ต้องปรับระดับความร้อน ใช้งานง่าย สะดวก น้ำหนักเบามีถังเก็บน้ำใหญ่พอสมควร
ข้อดี
น้ำหนักเบา
ข้อเสีย
-
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2021-10-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2021-10-29
JNJD
29/11/2022
ประเทศไทย
เตารีดที่คุ้มค่าเหมาะแก่การซื้อ
สินค้าคุณภาพดี ได้มาในราคาไม่ถึง4000บาท แถมได้แถมโต๊ะรีดผ้าด้วย การจัดส่งรวดเร็ว สั่ง 11.11ได้รับของ 13.11 การใช้งานง่าย วางไว้ผ้าไม่ไหม้ โต๊ะรีดผ้ามีรอยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งาน
ข้อดี
คุ้มราคา
ข้อเสีย
มีรอยที่โต๊ะรีดผ้า น่าจะเป็นเพราะการขนส่ง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-10-29
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-10-29
เยาวเรศ
25/11/2022
ประเทศไทย
รีดง่าย ประหยัดเวลา
ใช้งานแล้ว รีดง่าย ทำให้ประหยัดเวลาในการรีด เรียบไว ขอบสุดๆ
ข้อดี
รีดง่าย
ข้อเสีย
ถ้าไม่กด ไม่ร้อนมาก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-10-25
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ
Date of Use 2022-10-25
ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด
เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips PowerLife
ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ FastCare Compact ที่การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด