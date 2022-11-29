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  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*
  • รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

PerfectCare Compact Essentialเตารีดแรงดันไอน้ำ

GC6815/20

4.9

| (186) ตรวจดู | 99% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

1 รางวัล

รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

ไอน้ำต่อเนื่องพลังแรงทำงานเร็วกว่าเตารีดไอน้ำ โดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิและพลังไอน้ำด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP และยังกะทัดรัดและน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บอย่างง่ายดาย

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้*

รีดเร็วกว่าด้วยไอน้ำมากกว่าถึง 2 เท่า*

  • แรงดันปั๊มสูงสุด 6 บาร์

  • พลังไอน้ำพิเศษสูงสุดถึง 360 กรัม

  • แท้งค์น้ำยึดกับตัวเครื่อง 1.3 ล.

  • รูปทรงเล็กกะทัดรัด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำทรงพลังเพื่อการขจัดรอยยับที่สุดยอด

พลังไอน้ำต่อเนื่องและทรงพลังสามารถเข้าจัดการได้แม้กระทั่งเนื้อผ้าที่หนาที่สุดได้อย่างง่ายดาย แล้วคอยดูรอยยับรีดยากค่อยๆ หายไปด้วยพลังไอน้ำเสริมพิเศษที่ใช้ได้ทันทีที่คุณต้องการ พลังไอน้ำเสริมพิเศษนี้ลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรีกไอน้ำแบบแนวตั้งเพื่อคืนความสดชื่นให้กับเสื้อผ้าและผ้าม่านเช่นกัน

เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

เทคโนโลยี OptimalTEMP ไม่ต้องตั้งค่าอุณหภูมิ

รีดได้ทุกอย่างตั้งแต่ผ้ายีนส์ไปจนถึงผ้าไหมโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิ ด้วย OptimalTEMP ซึ่งไม่ต้องใช้ปุ่มหมุนหรือไม่ต้องตั้งค่า คุณจึงไม่ต้องจัดแยกเสื้อผ้าก่อน หรือรอให้เตารีดร้อนขึ้นหรือเย็นลง คุณพร้อมที่จะรีดเนื้อผ้าได้ทุกชนิด ทุกเวลา

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

รับประกันไม่เกิดรอยไหม้

ด้วยเทคโนโลยี OptimalTEMP เรารับประกันว่าเตารีดนี้จะไม่ก่อให้เกิดรอยไหม้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด คุณสามารถคว่ำหน้าเตารีดทิ้งไว้บนเสื้อผ้าหรือบนโต๊ะรองรีดได้ โดยไม่เกิดรอยไหม้และรอยเงา เราขอรับประกัน

ข้อมูลทางเทคนิค

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รางวัล

  • Award image VRS_PBTAWARD66

ความคิดเห็น

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4.9

จาก 5

186

ตรวจดู

99%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
1

29/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีดเรียบง่าย

ไม่ต้องปรับระดับความร้อน ใช้งานง่าย สะดวก น้ำหนักเบามีถังเก็บน้ำใหญ่พอสมควร

ข้อดี

น้ำหนักเบา

ข้อเสีย

-

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2021-10-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2021-10-29

29/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เตารีดที่คุ้มค่าเหมาะแก่การซื้อ

สินค้าคุณภาพดี​ ได้มาในราคาไม่ถึง4000บาท​ แถมได้แถมโต๊ะรีดผ้าด้วย​ การจัดส่งรวดเร็ว​ สั่ง​ 11.11​ได้รับของ​ 13.11​ การใช้งานง่าย​ วางไว้ผ้าไม่ไหม้​ โต๊ะรีดผ้ามีรอยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งาน

ข้อดี

คุ้มราคา

ข้อเสีย

มีรอยที่โต๊ะรีดผ้า​ น่าจะเป็นเพราะการขนส่ง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-10-29

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-10-29

25/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีดง่าย ประหยัดเวลา

ใช้งานแล้ว รีดง่าย ทำให้ประหยัดเวลาในการรีด เรียบไว ขอบสุดๆ

ข้อดี

รีดง่าย

ข้อเสีย

ถ้าไม่กด ไม่ร้อนมาก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-10-25

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ PerfectCare Compact Essential GC6815/20 เตารีดแรงดันไอน้ำ

Date of Use 2022-10-25

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. ใช้ได้กับเนื้อผ้าที่รีดได้ทุกชนิด

  2. เปรียบเทียบกับเตารีดไอน้ำ Philips PowerLife

  3. ประหยัดพลังงานสูงสุด 30% ตาม IEC 603311 เปรียบเทียบกับ FastCare Compact ที่การตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุด