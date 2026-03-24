สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ
รับประกัน 2 ปีเต็ม
เตารีด
ทุกรุ่น
PerfectCare Compact Essential เตารีดแรงดันไอน้ำ
ฝ่ายสนับสนุน
GC6815/20
ไปที่ร้านค้า
เข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี
คุณสามารถเข้าถึงคู่มือ การสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสม และอื่นๆ ได้ทันที แถมยังง่ายและรวดเร็วอีกด้วย
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Common IIL for PSG without boiler (PRO velocity)_ROW_[642001002521]
ทั้งหมด (1)
วิธีการขจัดตะกรันออกจากเตารีดไอน้ำ Philips ของฉัน
ระบบเพิ่มพลังไอน้ำในเตารีดแรงดันไอน้ำ Philips ของฉันไม่ทำงาน
ติดต่อ Philips
เรายินดีจะช่วยคุณ