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  • ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย

    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

    HD2393/02

    ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย

    ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกเวลาด้วยเครื่องทำแซนด์วิชที่ให้ความร้อนสูงและมีกำลังไฟสูงพร้อมแผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบเพื่อเก็บส่วนผสมไว้ข้างใน ใช้งานได้ง่ายสุดๆ ด้วยระบบล็อค และจัดเก็บได้ง่ายสุดๆ ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บแบบกะทัดรัดในแนวตั้ง

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    Daily Collection เครื่องทำแซนด์วิช

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    ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย

    ด้วยระบบล็อคสะดวกและการจัดเก็บแนวตั้ง

    • 820 วัตต์
    • แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบ
    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสม/เนยภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบปิดไม่ให้ส่วนผสม/เนยภายในล้นออกมา

    แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบช่วยให้มั่นใจว่าส่วนผสมและเนยภายในจะไม่ล้นออกมา

    ระบบล็อคแบบกดใช้งานง่าย

    ระบบล็อคแบบกดใช้งานง่าย

    เพียงกดลงเพื่อปิดและล็อคเครื่องทำแซนด์วิช

    เคลือบกันอาหารติดแบบพิเศษทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เคลือบกันอาหารติดแบบพิเศษทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

    เคลือบกันอาหารติดแบบพิเศษทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ขนาดกะทัดรัด สามารถจัดเก็บในแนวตั้งได้

    ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

    พันเก็บสายไฟได้

    พันเก็บสายไฟได้

    พันเก็บสายไฟได้เพื่อความเป็นระเบียบ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือ

    ที่จับไม่ร้อนมือเพื่อการปิ้งขนมปังอย่างปลอดภัย

    กำลังไฟสูงเพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    กำลังไฟสูงเพื่อให้ร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    กำลังไฟสูงเพื่อให้เครื่องทำแซนด์วิชร้อนเร็วยิ่งขึ้น

    ความร้อนสูงสำหรับการปิ้งแซนด์วิชได้สมบูรณ์แบบ

    ความร้อนสูงสำหรับการปิ้งแซนด์วิชได้อย่างทั่วถึงและกรอบอร่อย

    สัญญาณไฟแสดงเครื่องร้อนและพร้อมใช้งาน

    แสดงสถานะการทำความร้อนและพร้อมใช้งานอย่างชัดเจน

    ฐานยางเพื่อยึดเครื่องให้อยู่กับที่

    มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะยึดอยู่กับที่ระหว่างการใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
      231 x 218 x 90  mm
      สี
      สีเบจ/สีขาว

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      กำลังไฟ
      820  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฐานกันลื่น
      มี
      ที่จับกันความร้อน
      ใช่
      แผ่นความร้อนเคลือบสารกันติด
      ใช่

    Badge-D2C

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