HD2393/02
ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้ง่าย
ทำแซนด์วิชแสนอร่อยได้อย่างสมบูรณ์แบบทุกเวลาด้วยเครื่องทำแซนด์วิชที่ให้ความร้อนสูงและมีกำลังไฟสูงพร้อมแผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบเพื่อเก็บส่วนผสมไว้ข้างใน ใช้งานได้ง่ายสุดๆ ด้วยระบบล็อค และจัดเก็บได้ง่ายสุดๆ ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บแบบกะทัดรัดในแนวตั้งดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบช่วยให้มั่นใจว่าส่วนผสมและเนยภายในจะไม่ล้นออกมา
เพียงกดลงเพื่อปิดและล็อคเครื่องทำแซนด์วิช
เคลือบกันอาหารติดแบบพิเศษทำให้ทำความสะอาดได้ง่ายยิ่งขึ้น
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
พันเก็บสายไฟได้เพื่อความเป็นระเบียบ
ที่จับไม่ร้อนมือเพื่อการปิ้งขนมปังอย่างปลอดภัย
กำลังไฟสูงเพื่อให้เครื่องทำแซนด์วิชร้อนเร็วยิ่งขึ้น
ความร้อนสูงสำหรับการปิ้งแซนด์วิชได้อย่างทั่วถึงและกรอบอร่อย
แสดงสถานะการทำความร้อนและพร้อมใช้งานอย่างชัดเจน
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะยึดอยู่กับที่ระหว่างการใช้งาน
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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