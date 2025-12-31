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การทำอาหาร
ทุกรุ่น
HD2393/42
ยกเลิกการผลิต
แผ่นความร้อนแบบตัดและปิดขอบช่วยให้มั่นใจว่าส่วนผสมและเนยภายในจะไม่ล้นออกมา
ความร้อนสูงสำหรับการปิ้งแซนด์วิชได้อย่างทั่วถึงและกรอบอร่อย
เพียงกดลงเพื่อปิดและล็อคเครื่องทำแซนด์วิช
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