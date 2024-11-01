HD2581/00
ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน
เครื่องปิ้งขนมปังขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับระบบการตั้งค่า 8 แบบและช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง จึงทำให้ปิ้งขนมปังได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดใดก็ตาม ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวยังช่วยอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ระบบการตั้งค่า 8 แบบ ช่วยให้คุณปิ้งขนมปังหลากหลายชนิดโดยไม่เสี่ยงต่อการไหม้ ปรับระดับความเหลืองกรอบตามความต้องการของคุณ และปิ้งขนมปังตามที่คุณปรารถนา
ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด ขนมปังจะถูกจัดให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของเครื่องเพื่อความเหลืองกรอบที่ทั่วถึงทั้งสองด้าน ด้วยฟังก์ชั่น self-centering
ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย
ฟังก์ชันอุ่นร้อนจะอุ่นขนมปังภายในไม่กี่วินาที และฟังก์ชันละลายน้ำแข็งที่ช่วยปิ้งขนมปังแช่แข็งได้ในคราวเดียว
หยุดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มหยุด
ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้
มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
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