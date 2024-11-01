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  • ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

    HD2581/00

    ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    เครื่องปิ้งขนมปังขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับระบบการตั้งค่า 8 แบบและช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง จึงทำให้ปิ้งขนมปังได้ทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นขนมปังชนิดใดก็ตาม ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวยังช่วยอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

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    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

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    ขนมปังสีน้ำตาลทองทุกๆ วัน

    ด้วยระบบการตั้งค่า 8 แบบและตะแกรงอุ่นขนมปังในตัว

    • การตั้งค่า 8 ระดับ
    • ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัว
    • รูปทรงเล็กกะทัดรัด
    การตั้งค่าความเหลืองกรอบ 8 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้

    การตั้งค่าความเหลืองกรอบ 8 ระดับ ตามความต้องการของผู้ใช้

    ระบบการตั้งค่า 8 แบบ ช่วยให้คุณปิ้งขนมปังหลากหลายชนิดโดยไม่เสี่ยงต่อการไหม้ ปรับระดับความเหลืองกรอบตามความต้องการของคุณ และปิ้งขนมปังตามที่คุณปรารถนา

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด

    ช่องใส่ขนมปังขนาดกว้างหลายรูปแบบจำนวน 2 ช่อง สำหรับขนมปังหลากหลายขนาด ขนมปังจะถูกจัดให้อยู่ในจุดศูนย์กลางของเครื่องเพื่อความเหลืองกรอบที่ทั่วถึงทั้งสองด้าน ด้วยฟังก์ชั่น self-centering

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับให้ความร้อนขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับให้ความร้อนขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังก้อน ขนมอบ และขนมปังโรลชิ้นโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    ฟังก์ชันอุ่นร้อนจะอุ่นขนมปังภายในไม่กี่วินาที และฟังก์ชันละลายน้ำแข็งที่ช่วยปิ้งขนมปังแช่แข็งได้ในคราวเดียว

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    หยุดได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ เพียงกดปุ่มหยุด

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      โลหะ
      ประเภทผลิตภัณฑ์
      เครื่องปิ้งขนมปัง
      ฐานกันลื่น
      มี
      ความยาวสายไฟ
      0.85 ม.
      วัสดุแจกัน
      ไม่มี
      ฟังก์ชันปั่นชั่วขณะ
      ไม่มี
      รับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      830 W
      แรงดันไฟฟ้า
      230 V
      ความถี่
      50-60 Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      15.6
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      27.5
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      18.8
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      1.07 กก.
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      18.4
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      30.4
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      21.4
      น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์
      1.44 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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