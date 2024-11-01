HD2595/00
ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน
เพลิดเพลินกับขนมปังปิ้งได้ทุกเวลาด้วยเครื่องปิ้งขนมปังขนาดเล็ก ประกอบด้วยช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ 2 ช่อง สามารถปรับความกว้างของช่องได้เพื่อการปิ้งขนมปังได้ทั่วถึง และสามารถควบคุมความเหลืองกรอบของขนมปังได้ตามต้องการ พร้อมถาดรองเศษขนมปังสามารถถอดออกได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ช่องปิ้งกว้าง 2 ช่องเพื่อปิ้งขนมปังแผ่นหนาหรือแผ่นบาง
4 ฟังก์ชันใน 1 เครื่อง (อุ่นร้อน/ ละลายน้ำแข็ง/ยกเลิก/ความเกรียม 7 ระดับ)
อุ่นร้อนเพื่ออุ่นขนมปังได้ในพริบตา
ละลายน้ำแข็งขนมปังที่ออกจากช่องแช่แข็ง
ความเกรียม 7 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้
ยกเลิก: หยุดปิ้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยกดปุ่มหยุด
มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย
ผิวสัมผัสเย็น: ผิวสัมผัสเย็นในขณะกำลังปิ้งขนมปัง
ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย
ข้อมูลด้านการออกแบบ
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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