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  • ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน

    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

    HD2595/00

    ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน

    เพลิดเพลินกับขนมปังปิ้งได้ทุกเวลาด้วยเครื่องปิ้งขนมปังขนาดเล็ก ประกอบด้วยช่องใส่ขนมปังขนาดใหญ่ 2 ช่อง สามารถปรับความกว้างของช่องได้เพื่อการปิ้งขนมปังได้ทั่วถึง และสามารถควบคุมความเหลืองกรอบของขนมปังได้ตามต้องการ พร้อมถาดรองเศษขนมปังสามารถถอดออกได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿890.00

    Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

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    ขนมปังสีน้ำตาลทองทั่วทั้งแผ่นทุกๆ วัน

    2 ช่องปิ้งขนาดเล็ก มีฟังก์ชันอุ่นร้อน

    • 2 ช่องปิ้ง
    • กะทัดรัด
    • สีเบจขาว
    • อุ่นร้อน
    ช่องปิ้งกว้าง 2 ช่องเพื่อปิ้งขนมปังแผ่น

    ช่องปิ้งกว้าง 2 ช่องเพื่อปิ้งขนมปังแผ่น

    ช่องปิ้งกว้าง 2 ช่องเพื่อปิ้งขนมปังแผ่นหนาหรือแผ่นบาง

    4 ฟังก์ชันใน 1 เครื่อง (อุ่นร้อน/ ละลายน้ำแข็ง/ยกเลิก/ความเกรียม 7 ระดับ)

    4 ฟังก์ชันใน 1 เครื่อง (อุ่นร้อน/ ละลายน้ำแข็ง/ยกเลิก/ความเกรียม 7 ระดับ)

    4 ฟังก์ชันใน 1 เครื่อง (อุ่นร้อน/ ละลายน้ำแข็ง/ยกเลิก/ความเกรียม 7 ระดับ)

    อุ่นร้อนเพื่ออุ่นขนมปังได้ในพริบตา

    อุ่นร้อนเพื่ออุ่นขนมปังได้ในพริบตา

    อุ่นร้อนเพื่ออุ่นขนมปังได้ในพริบตา

    ละลายน้ำแข็งขนมปังที่ออกจากช่องแช่แข็ง

    ละลายน้ำแข็งขนมปังที่ออกจากช่องแช่แข็ง

    ละลายน้ำแข็งขนมปังที่ออกจากช่องแช่แข็ง

    ความเกรียม 7 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้

    ความเกรียม 7 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้

    ความเกรียม 7 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้

    ยกเลิก: หยุดปิ้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

    ยกเลิก: หยุดปิ้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

    ยกเลิก: หยุดปิ้งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ โดยกดปุ่มหยุด

    มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย

    มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย

    มีระยะยกสูงสามารถนำเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาทิ้งได้ง่าย

    ผิวสัมผัสเย็น: ผิวสัมผัสเย็นในขณะกำลังปิ้งขนมปัง

    ผิวสัมผัสเย็น: ผิวสัมผัสเย็นในขณะกำลังปิ้งขนมปัง

    ผิวสัมผัสเย็น: ผิวสัมผัสเย็นในขณะกำลังปิ้งขนมปัง

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      วัสดุ
      ตัวเครื่องพลาสติก (PP/PC/ABS), ด้านบนเป็นแผ่นเคลือบโครเมียม
      สี
      สีขาว

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      กำลังไฟ
      800  W
      ความยาวสายไฟ
      0.85  m
      ความถี่
      50/60  Hz

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี

    Badge-D2C

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