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Daily Collection เครื่องปิ้งขนมปัง
ยกเลิกการผลิต
HD2596/99
2 ช่องปิ้ง
กะทัดรัด
สีดำ
อุ่นร้อน ที่อุ่นก้อนขนมปัง ฝา
ตะแกรงอุ่นสำหรับอุ่นก้อนขนมปังและครัวซอง
ช่องปิ้งกว้าง 2 ช่องเพื่อปิ้งขนมปังแผ่นหนาหรือแผ่นบาง
ความเกรียม 7 ระดับตามความต้องการของผู้ใช้
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ความคิดเห็น
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