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ทุกรุ่น

  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
  • ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย

ยกเลิกการผลิต

Aluminium Collectionเครื่องปิ้งขนมปัง

HD2618/00

ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย

ด้วยรูปลักษณ์เรียบหรูและกำลังไฟ 1200 วัตต์ เครื่องปิ้งขนมปังรุ่นนี้จึงปิ้งขนมปังได้รวดเร็วจนคุณต้องทึ่ง การควบคุมดิจิตอลช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณจึงรับประกันได้ถึงความอร่อยและเหลืองกรอบทุกครั้ง

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ระบบควบคุมแบบดิจิตอลเพื่อให้ขนมปังปิ้งหอมอร่อย!

ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย

  • ช่องปิ้งยาว

  • จอ LCD ดิจิตอล 4 ฟังก์ชัน

หน้าจอ LCD พร้อมตัวนับเวลาถอยหลังแบบดิจิตอล

หน้าจอ LCD พร้อมตัวนับเวลาถอยหลังแบบดิจิตอล

หน้าจอ LCD พร้อมตัวนับเวลาถอยหลังแบบดิจิตอล

ตั้งค่าการปิ้งขนมปังด้านเดียว

ตั้งค่าการปิ้งขนมปังด้านเดียว

ตั้งค่าการปิ้งขนมปังด้านเดียวสำหรับขนมปังเบเกิ้ลและขนมปังแท่งยาว

ตัวเครื่องอะลูมิเนียม Anodised

ตัวเครื่องอะลูมิเนียม Anodised

ทำจากอะลูมิเนียม Anodised เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด: ป้องกันการเกิดสนิม รอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ

ข้อมูลทางเทคนิค

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