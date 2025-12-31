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ยกเลิกการผลิต
HD2618/00
ปิ้งขนมปังได้แสนอร่อย
ด้วยรูปลักษณ์เรียบหรูและกำลังไฟ 1200 วัตต์ เครื่องปิ้งขนมปังรุ่นนี้จึงปิ้งขนมปังได้รวดเร็วจนคุณต้องทึ่ง การควบคุมดิจิตอลช่วยให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณจึงรับประกันได้ถึงความอร่อยและเหลืองกรอบทุกครั้ง
ช่องปิ้งยาว
จอ LCD ดิจิตอล 4 ฟังก์ชัน
หน้าจอ LCD พร้อมตัวนับเวลาถอยหลังแบบดิจิตอล
ตั้งค่าการปิ้งขนมปังด้านเดียวสำหรับขนมปังเบเกิ้ลและขนมปังแท่งยาว
ทำจากอะลูมิเนียม Anodised เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีที่สุด: ป้องกันการเกิดสนิม รอยขีดข่วน รอยนิ้วมือ
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