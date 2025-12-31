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Viva Collection เครื่องปิ้งขนมปัง
ยกเลิกการผลิต
HD2630/40
2 ช่องปิ้ง
3 ฟังก์ชัน
ลาเวนเดอร์ขาว
ช่องปิ้งกว้างพิเศษ ที่อุ่นก้อนขนมปัง
เครื่องปิ้งขนมปังจะปิดอัตโนมัติหากมีขนมปังติดอยู่ภายใน
ตะแกรงอุ่นสำหรับอุ่นก้อนขนมปังและครัวซอง
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