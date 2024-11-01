Viva Collection เครื่องปิ้งขนมปัง
ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง
ช่องปิ้งที่กว้างขึ้น 10%* มาพร้อมตะแกรงอุ่นในตัว ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นบางหรือหนาเพราะหั่นเอง เครื่องปิ้งนี้ก็สามารถยึดจับและล็อกขนมปังทุกแผ่นได้พอดีและปิ้งให้มีสีเหลืองทองได้ทั่วทั้งแผ่น ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Viva Collection เครื่องปิ้งขนมปัง
ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง
ช่องปิ้งกว้างพิเศษ ไม่ว่าจะแผ่นบางหรือหนาก็ใช้งานง่าย
- 2 ช่องปิ้งขนาดกว้างพิเศษ
- ระบบอุ่นขนมปังในตัว
- ดำ
- ฝาครอบ
ช่องปิ้งกว้างเป็นพิเศษขนาดพอเหมาะ ไม่ว่าจะแผ่นบางหรือหนา สดใหม่หรือแช่แข็ง
กลไกปรับจุดศูนย์ด้วยตนเองทำให้ปิ้งขนมปังได้มีสีเหลืองทองทุกแผ่นอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าแผ่นขนมปังจะหนาขนาดไหนก็ตาม
ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณหยิบขนมปังชิ้นเล็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน
ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อนได้อย่างง่ายดาย
อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว
อุ่นและละลายน้ำแข็งพร้อมปิ้งขนมปังแช่เย็นได้ในขั้นตอนเดียว
ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ
ปุ่มหยุดการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งได้ทุกเมื่อ
ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด
ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้
ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร
ผนังสัมผัสเย็น
ภายนอกเครื่องปิ้งมีผิวสัมผัสที่เย็นตลอดเวลาเพื่อให้คุณสัมผัสได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากใช้วัสดุที่มีฉนวนกันความร้อนและให้ผิวสัมผัสที่เย็น
ปรับความกรอบได้ 7 ระดับ
ปรับความร้อนได้ตามต้องการแล้วทานขนมปังในแบบที่คุณชื่นชอบ
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
-
อุปกรณ์เสริม
- พร้อมด้วย
-
ฝาครอบป้องกันฝุ่น
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- แรงดันไฟฟ้า
-
240
V
- ความยาวสายไฟ
-
0.85
m
- ความถี่
-
50-60
Hz
-
น้ำหนักและขนาด
- ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
-
334x200x221
mm
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
-
300x172x201
mm
- น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
-
1.57
kg
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
-
2.04
kg
- ขนาดช่อง (ย x ก x ส)
-
138x33x125
mm
-
ข้อกำหนดทั่วไป
- จำนวนระดับความเหลืองกรอบ
-
7
- คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
-
-
ปรับแต่งความเกรียมได้
-
ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
-
ปุ่มยกเลิกการทำงาน
-
ผนังเครื่องแบบ Cool wall
-
ที่เก็บสายไฟ
-
ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง
-
ฟังก์ชันยกสูง
-
ฐานกันลื่น
-
ดีไซน์และการตกแต่ง
- สี
-
ดำ
- วัสดุของตัวเครื่อง
-
โลหะและพลาสติก
-
บริการ
- รับประกันทั่วโลก 2 ปี
-
มี
-
ความยั่งยืน
- คู่มือการใช้งาน
-
กระดาษรีไซเคิล 100%
- ช่องปิ้งกว้างขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ (HD2630)
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