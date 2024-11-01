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  • ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง

    Viva Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

    HD2638/90

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง

    ช่องปิ้งที่กว้างขึ้น 10%* มาพร้อมตะแกรงอุ่นในตัว ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขนมปังแผ่นบางหรือหนาเพราะหั่นเอง เครื่องปิ้งนี้ก็สามารถยึดจับและล็อกขนมปังทุกแผ่นได้พอดีและปิ้งให้มีสีเหลืองทองได้ทั่วทั้งแผ่น

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    Viva Collection เครื่องปิ้งขนมปัง

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    ขนมปังกรอบอร่อย ไม่ว่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือตัดแบ่งเอง

    ช่องปิ้งกว้างพิเศษ ไม่ว่าจะแผ่นบางหรือหนาก็ใช้งานง่าย

    • 2 ช่องปิ้งขนาดกว้างพิเศษ
    • ระบบอุ่นขนมปังในตัว
    • ดำ
    • ฝาครอบ
    ช่องปิ้งกว้างเป็นพิเศษขนาดพอเหมาะ ไม่ว่าจะแผ่นบางหรือหนา สดใหม่หรือแช่แข็ง

    ช่องปิ้งกว้างเป็นพิเศษขนาดพอเหมาะ ไม่ว่าจะแผ่นบางหรือหนา สดใหม่หรือแช่แข็ง

    กลไกปรับจุดศูนย์ด้วยตนเองทำให้ปิ้งขนมปังได้มีสีเหลืองทองทุกแผ่นอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าแผ่นขนมปังจะหนาขนาดไหนก็ตาม

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    ฟังก์ชันยกสูงที่ช่วยดันเศษขนมปังชิ้นเล็กๆ ออกมาจากเครื่องอย่างปลอดภัย

    คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณหยิบขนมปังชิ้นเล็กออกมาได้อย่างปลอดภัย

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อน

    ตะแกรงอุ่นขนมปังในตัวสำหรับอุ่นขนมปังโรล ขนมอบ หรือขนมปังก้อนได้อย่างง่ายดาย

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    อุ่นร้อนและละลายน้ำแข็งในขั้นตอนเดียว

    อุ่นและละลายน้ำแข็งพร้อมปิ้งขนมปังแช่เย็นได้ในขั้นตอนเดียว

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    ปุ่มยกเลิกการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งขนมปังได้ทุกเมื่อ

    ปุ่มหยุดการทำงานให้คุณหยุดการปิ้งได้ทุกเมื่อ

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ถาดรองเศษขนมปังเลื่อนออกได้ ง่ายต่อการทำความสะอาด

    ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยถาดรองเศษขนมปังแบบถอดได้

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบตัดไฟอัตโนมัติเพิ่มเติม

    ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากไฟฟ้าลัดวงจร

    ผนังสัมผัสเย็น

    ผนังสัมผัสเย็น

    ภายนอกเครื่องปิ้งมีผิวสัมผัสที่เย็นตลอดเวลาเพื่อให้คุณสัมผัสได้อย่างปลอดภัย เนื่องจากใช้วัสดุที่มีฉนวนกันความร้อนและให้ผิวสัมผัสที่เย็น

    ปรับความกรอบได้ 7 ระดับ

    ปรับความร้อนได้ตามต้องการแล้วทานขนมปังในแบบที่คุณชื่นชอบ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      ฝาครอบป้องกันฝุ่น

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      240  V
      ความยาวสายไฟ
      0.85  m
      ความถี่
      50-60  Hz

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยxกxส)
      334x200x221  mm
      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      300x172x201  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      1.57  kg
      น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์
      2.04  kg
      ขนาดช่อง (ย x ก x ส)
      138x33x125  mm

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      จำนวนระดับความเหลืองกรอบ
      7
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ปรับแต่งความเกรียมได้
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ปุ่มยกเลิกการทำงาน
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง
      • ฟังก์ชันยกสูง
      • ฐานกันลื่น

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สี
      ดำ
      วัสดุของตัวเครื่อง
      โลหะและพลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      คู่มือการใช้งาน
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    • ช่องปิ้งกว้างขึ้น 10% เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ (HD2630)

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