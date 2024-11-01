HD3008/30
ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ
หุงข้าวเพลินทุกวัน เชื่อใจได้ ไม่เปลืองแรง ด้วย Philips 1000 Series Rice Cooker คุณภาพระดับโลก จุข้าวได้มากถึง 10 ที่พร้อมกับมี 3 ฟังก์ชัน เพื่อการทำงานยาวนานคงทนด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หุงข้าวอร่อยขึ้นหม้อได้มากถึง 10 ถ้วยสำหรับ 10 คนในทุกมื้อ
หุงข้าวทุกเม็ดให้สุกพอดีอย่างทั่วถึงจากทุกทิศทางด้วยเทคโนโลยีทำความร้อน 3 มิติขั้นสูง
หุงข้าวเพลินสารพัดแบบด้วย 3 ฟังก์ชัน ทั้งหุง นึ่ง และอุ่น นานสูงสุด 48 ชั่วโมง
หม้ออะลูมิเนียมคุณภาพสูง 4 ชั้นให้การทำงานที่ยาวนาน พร้อมเคลือบกันรอยขีดข่วนและกันอาหารติดเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
ห่วงกันรั่วออกแบบมาโดยเฉพาะให้ช่วยล็อกไอน้ำไว้ภายในหม้อไม่ให้รั่วซึมออกมา เพื่อหุงข้าวให้สุกได้อย่างรวดเร็วเต็มพิกัด
หม้อหุงข้าวผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอาหาร รวมถึงผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล ปลอดสาร PFOA, BFR และ PVC
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ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
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