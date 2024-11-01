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  • ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ

    หม้อหุงข้าว Philips Rice Cooker 1000 Series

    HD3008/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ

    หุงข้าวเพลินทุกวัน เชื่อใจได้ ไม่เปลืองแรง ด้วย Philips 1000 Series Rice Cooker คุณภาพระดับโลก จุข้าวได้มากถึง 10 ที่พร้อมกับมี 3 ฟังก์ชัน เพื่อการทำงานยาวนานคงทนด้วยการกดเพียงปุ่มเดียว

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    หม้อหุงข้าว Philips Rice Cooker 1000 Series

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    ข้าวหอมฟุ้ง หุงขึ้นหม้อ เรื่องหมูๆ

    หุงข้าวได้ทุกวัน เชื่อใจได้ ไม่เปลืองแรง

    • 1.8 ลิตร / (10 ถ้วย)
    • รสข้าวแสนอร่อย
    • หุง นึ่ง และอุ่น
    • มาตรฐานคุณภาพสูง
    ขนาดใหญ่ความจุ 1.8 ลิตร หุงได้มากถึง 10 ถ้วย

    ขนาดใหญ่ความจุ 1.8 ลิตร หุงได้มากถึง 10 ถ้วย

    หุงข้าวอร่อยขึ้นหม้อได้มากถึง 10 ถ้วยสำหรับ 10 คนในทุกมื้อ

    ระบบทำความร้อน 3 มิติเพื่อทุกการทำอาหาร

    ระบบทำความร้อน 3 มิติเพื่อทุกการทำอาหาร

    หุงข้าวทุกเม็ดให้สุกพอดีอย่างทั่วถึงจากทุกทิศทางด้วยเทคโนโลยีทำความร้อน 3 มิติขั้นสูง

    3 ฟังก์ชันในเครื่องเดียว: หุง นึ่ง และอุ่น

    3 ฟังก์ชันในเครื่องเดียว: หุง นึ่ง และอุ่น

    หุงข้าวเพลินสารพัดแบบด้วย 3 ฟังก์ชัน ทั้งหุง นึ่ง และอุ่น นานสูงสุด 48 ชั่วโมง

    หม้ออะลูมิเนียม 4 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

    หม้ออะลูมิเนียม 4 ชั้นพร้อมเคลือบกันอาหารติดที่ทนทาน

    หม้ออะลูมิเนียมคุณภาพสูง 4 ชั้นให้การทำงานที่ยาวนาน พร้อมเคลือบกันรอยขีดข่วนและกันอาหารติดเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ห่วงกันรั่วล็อกไอน้ำ

    ห่วงกันรั่วล็อกไอน้ำ

    ห่วงกันรั่วออกแบบมาโดยเฉพาะให้ช่วยล็อกไอน้ำไว้ภายในหม้อไม่ให้รั่วซึมออกมา เพื่อหุงข้าวให้สุกได้อย่างรวดเร็วเต็มพิกัด

    ผ่านการรับรองระดับสากลด้านคุณภาพเกรดอาหาร

    ผ่านการรับรองระดับสากลด้านคุณภาพเกรดอาหาร

    หม้อหุงข้าวผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงเกรดอาหาร รวมถึงผ่านการรับรองจากหน่วยงานระดับสากล ปลอดสาร PFOA, BFR และ PVC

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      อินโดนีเซีย

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      325 x 275 x260 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      2,375 กรัม

    • อุปกรณ์เสริม

      ถาดพลาสติกสำหรับนึ่งอาหาร
      มี
      ถ้วยตวง
      มี
      ไม้พาย
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220 - 240  V
      กำลังไฟ
      650 - 780  W
      ความถี่
      50  Hz
      ระบบทำความร้อน
      เทคโนโลยีการทำความร้อนแบบ 3 มิติ
      ความจุ
      1.8 ลิตร

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติกและโลหะ

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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