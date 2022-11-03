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  • ล็อคความสดใหม่เพื่อให้ได้เมนูข้าวที่ดีที่สุดเสมอ
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ยกเลิกการผลิต

Avance Collectionหม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

HD3030/35

4
| (41) ตรวจดู
ล็อคความสดใหม่เพื่อให้ได้เมนูข้าวที่ดีที่สุดเสมอ
คุณค่าทางอาหารคือหลักสำคัญของสุขภาพที่ดี หม้อหุงข้าวอเนกประสงค์ใหม่ของ Philips จึงมาพร้อมกับโปรแกรมการหุงอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิได้ คงความสดใหม่และสารอาหารได้ดีกว่า ทั้งยังมีแผงควบคุมด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โปรแกรมการปรุงอัตโนมัติที่อัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ล็อคความสดใหม่เพื่อให้ได้เมนูข้าวที่ดีที่สุดเสมอ

  • Fuzzy logic

  • 1.0 ลิตร

  • 6 ถ้วย

หม้อชั้นในหนาเป็นพิเศษถึง 5 ชั้น 1.5 มม. เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ หุงข้าวได้อร่อยยิ่งขึ้น

หม้อชั้นในหนาเป็นพิเศษถึง 5 ชั้น 1.5 มม. เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ หุงข้าวได้อร่อยยิ่งขึ้น

หม้อชั้นในหนาเป็นพิเศษถึง 5 ชั้น 1.5 มม. เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ หุงข้าวได้อร่อยยิ่งขึ้น

ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงช่วยให้มั่นใจว่าข้าวและอาหารจะเสร็จทันเวลา

ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงช่วยให้มั่นใจว่าข้าวและอาหารจะเสร็จทันเวลา

ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงที่ตั้งโปรแกรมได้ง่าย ช่วยให้มั่นใจว่าข้าวและอาหารจะเสร็จทันเวลา

เมนูอาหาร 3 เมนูเพื่อความหลากหลายของอาหารเพื่อสุขภาพ

เมนูอาหาร 3 เมนูเพื่อความหลากหลายของอาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.0

จาก 5

41

ตรวจดู

03/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดี

ความคุ้มค่าดีมากก คุณภาพของสินค้าดี ซื้อตอนที่จัดแคมเปญ คุ้มการให้บริการจากร้านค้าดีค่ะ ◆ ราคาดีมากๆเลยค่ะ

ข้อดี

ใช้ง่าย

ข้อเสีย

ยังไม่ทราบ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-10-02

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-10-02

03/11/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ดี

ความคุ้มค่าดีมาก คุณภาพของสินค้าดี ซื้อตอนที่จัดแคมเปญ การให้บริการจากร้านค้าดีค่ะ ราคาคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-10-02

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-10-02

24/09/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

รีวิวหม้อหุงข้าวหลังจากใช้งานมา 2 สัปดาห์

ที่บ้านหุงข้าวต่อครั้งไม่มาก ซื้อหม้อหุงข้าวขนาด 1 ลิตรขนาดกำลังพอดีค่ะ หุงข้าวออกมาเม็ดข้าวสวย และอยู่ได้ทั้งวันข้าวไม่บูด แม้จะถอดปลั๊กออกค่ะ

ข้อดี

ใช้งานง่าย

ข้อเสีย

ยังไม่เจอ

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-08-24

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic

Date of Use 2022-08-24

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