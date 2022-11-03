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ยกเลิกการผลิต
HD3030/35
Fuzzy logic
1.0 ลิตร
6 ถ้วย
หม้อชั้นในหนาเป็นพิเศษถึง 5 ชั้น 1.5 มม. เพื่อให้ความร้อนสม่ำเสมอ หุงข้าวได้อร่อยยิ่งขึ้น
ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงที่ตั้งโปรแกรมได้ง่าย ช่วยให้มั่นใจว่าข้าวและอาหารจะเสร็จทันเวลา
เมนูอาหาร 3 เมนูเพื่อความหลากหลายของอาหารเพื่อสุขภาพ
4.0
จาก 5
41
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lekky
03/11/2022
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ดี
ความคุ้มค่าดีมากก คุณภาพของสินค้าดี ซื้อตอนที่จัดแคมเปญ คุ้มการให้บริการจากร้านค้าดีค่ะ ◆ ราคาดีมากๆเลยค่ะ
ข้อดี
ใช้ง่าย
ข้อเสีย
ยังไม่ทราบ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-10-02
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-10-02
lekky
03/11/2022
ประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ดี
ความคุ้มค่าดีมาก คุณภาพของสินค้าดี ซื้อตอนที่จัดแคมเปญ การให้บริการจากร้านค้าดีค่ะ ราคาคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-10-02
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-10-02
ฝนดาวตก
24/09/2022
ประเทศไทย
รีวิวหม้อหุงข้าวหลังจากใช้งานมา 2 สัปดาห์
ที่บ้านหุงข้าวต่อครั้งไม่มาก ซื้อหม้อหุงข้าวขนาด 1 ลิตรขนาดกำลังพอดีค่ะ หุงข้าวออกมาเม็ดข้าวสวย และอยู่ได้ทั้งวันข้าวไม่บูด แม้จะถอดปลั๊กออกค่ะ
ข้อดี
ใช้งานง่าย
ข้อเสีย
ยังไม่เจอ
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-08-24
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD3030/35 หม้อหุงข้าวมีเมนูระบบ Fuzzy Logic
Date of Use 2022-08-24