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  • ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน

    Daily Collection หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

    HD3119/35

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน

    หม้อชั้นในเคลือบสีทองหนา 5 ชั้นของ Philips ที่เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วน นำความร้อนและรักษาความร้อนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้ได้ข้าวที่อ่อนนุ่มรสชาติดีเยี่ยมนานสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿1,590.00

    Daily Collection หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์

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    ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน

    หม้อคงทนหนา 5 ชั้น

    • หม้อเคลือบสีทองพร้อมที่จับขนาดใหญ่
    • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
    • รักษาความอุ่น 48 ชม.
    • ความจุขนาดใหญ่ 2 ลิตร
    การเคลือบป้องกันการขีดข่วนขั้นสูงเพื่อหม้อที่ใช้งานได้ยาวนาน

    การเคลือบป้องกันการขีดข่วนขั้นสูงเพื่อหม้อที่ใช้งานได้ยาวนาน

    หม้อชั้นนอกเคลือบทองแดง: ช่วยรักษาความร้อน ทั้งยังทำให้ข้าวอุ่นและสดใหม่เสมอ 2. เรซินที่พร้อมปกป้อง: ปกป้องอัลลอยทำให้หม้อมีความแข็งแรงและคงทนยิ่งขึ้น 3. อัลลอยหนาพิเศษ: ให้ความร้อนได้อย่างทั่วถึง รับรองว่าข้าวทุกเม็ดจะหุงสุกทั่วทั้งหมดและให้เนื้อสัมผัสอย่างที่คุณต้องการแน่นอน 4. ก้นหม้อสีทองแชมเปญ:กระจายความร้อนได้ทั่วทั้งหม้อระหว่างการหุง คุณจึงได้ข้าวที่นุ่มและแสนอร่อย 5. เคลือบด้วยคริสตัลที่แข็งแกร่งทนทาน: เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายและความทนทานเป็นพิเศษ

    การรักษาความอุ่นแบบอัตโนมัติทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

    การรักษาความอุ่นแบบอัตโนมัติทำงานได้สูงสุด 48 ชั่วโมง

    ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

    ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร สำหรับเสิร์ฟได้สูงสุดถึง 14 คน

    ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร สำหรับเสิร์ฟได้สูงสุดถึง 14 คน

    ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน

    อัลลอยหนาพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวทุกเมล็ดสุกอย่างพอเหมาะ

    อัลลอยหนาพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวทุกเมล็ดสุกอย่างพอเหมาะ

    อัลลอยหนาพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวทุกเมล็ดสุกอย่างพอเหมาะ

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะช่วยให้หุงข้าวได้อย่างทั่วถึง

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะช่วยให้หุงข้าวได้อย่างทั่วถึง

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะหุงข้าวจากทั่วทิศทาง ให้รสชาติของข้าวที่ยอดเยี่ยมในทุกเมล็ด

    หม้อชั้นในที่ยกออกได้ง่ายด้วยที่จับกันความร้อน

    หม้อชั้นในที่ยกออกได้ง่ายด้วยที่จับกันความร้อน

    หม้อชั้นในที่ยกออกได้ง่ายด้วยที่จับกันความร้อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ

    เคลือบสารกันติดแบบมันเงาด้วย Whitford เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    เคลือบสารกันติดแบบมันเงาด้วย Whitford เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ถ้วยตวง
      • ไม้พาย

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      กำลังไฟ
      650  W
      แรงดันไฟฟ้า
      240  V
      ความจุ
      2  L
      ความถี่
      50  Hz

    • การออกแบบ

      สี
      • สีเขียว
      • สีขาว

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

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