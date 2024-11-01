HD3119/35
ได้ข้าวรสชาติดีเยี่ยมสำหรับทุกครัวเรือน
หม้อชั้นในเคลือบสีทองหนา 5 ชั้นของ Philips ที่เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วน นำความร้อนและรักษาความร้อนได้อย่างทั่วถึง ซึ่งทำให้ได้ข้าวที่อ่อนนุ่มรสชาติดีเยี่ยมนานสูงสุดถึง 48 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หม้อชั้นนอกเคลือบทองแดง: ช่วยรักษาความร้อน ทั้งยังทำให้ข้าวอุ่นและสดใหม่เสมอ 2. เรซินที่พร้อมปกป้อง: ปกป้องอัลลอยทำให้หม้อมีความแข็งแรงและคงทนยิ่งขึ้น 3. อัลลอยหนาพิเศษ: ให้ความร้อนได้อย่างทั่วถึง รับรองว่าข้าวทุกเม็ดจะหุงสุกทั่วทั้งหมดและให้เนื้อสัมผัสอย่างที่คุณต้องการแน่นอน 4. ก้นหม้อสีทองแชมเปญ:กระจายความร้อนได้ทั่วทั้งหม้อระหว่างการหุง คุณจึงได้ข้าวที่นุ่มและแสนอร่อย 5. เคลือบด้วยคริสตัลที่แข็งแกร่งทนทาน: เคลือบสารกันติดและป้องกันการขีดข่วนเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายและความทนทานเป็นพิเศษ
ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง
ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน
อัลลอยหนาพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าข้าวทุกเมล็ดสุกอย่างพอเหมาะ
ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะหุงข้าวจากทั่วทิศทาง ให้รสชาติของข้าวที่ยอดเยี่ยมในทุกเมล็ด
หม้อชั้นในที่ยกออกได้ง่ายด้วยที่จับกันความร้อนที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ
เคลือบสารกันติดแบบมันเงาด้วย Whitford เพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย
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