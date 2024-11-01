HD3138/35
หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ
การเคลือบ Bakuhanseki 5 ชั้นที่ล้ำสมัยของ Philips มีความแข็งกว่าการเคลือบปกติถึง 6 เท่า ช่วยให้หม้อของคุณใช้งานได้นานขึ้น และด้วยระบบทำความร้อน 3 มิติ เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจึงปรุงสุกอย่างดีเพื่อให้คุณและครอบครัวเพลิดเพลินได้นานถึง 24 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง
การเคลือบ Bakuhanseki มีความทนทานมากกว่าการเคลือบสารกันติดในหม้อหุงข้าวทั่วไปถึง 6 เท่า
ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน
ตัวเครื่องสแตนเลสทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน
ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น และโลหะผสมหนาพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะสุกอย่างสมบูรณ์แบบ
ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะหุงข้าวจากทั่วทิศทาง ให้รสชาติของข้าวที่ยอดเยี่ยมในทุกเมล็ด
สามารถยกหม้อชั้นในออกได้ง่ายเมื่อทำอาหารหลากเมนู
ประเทศผู้ผลิต
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
ข้อกำหนดทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
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