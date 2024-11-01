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  • หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    5000 ซีรี่ส์ หม้อหุงข้าว

    HD3138/35

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    การเคลือบ Bakuhanseki 5 ชั้นที่ล้ำสมัยของ Philips มีความแข็งกว่าการเคลือบปกติถึง 6 เท่า ช่วยให้หม้อของคุณใช้งานได้นานขึ้น และด้วยระบบทำความร้อน 3 มิติ เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจึงปรุงสุกอย่างดีเพื่อให้คุณและครอบครัวเพลิดเพลินได้นานถึง 24 ชั่วโมง

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    5000 ซีรี่ส์ หม้อหุงข้าว

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    หุงข้าวทุกเมล็ดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

    ด้วยสุดยอดหม้อเคลือบ Bakuhanseki ที่ติดทนนาน

    • หม้อด้านในเคลือบกันติดพื้นผิวแบบบาคุฮันเซกิ
    • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
    • การรักษาความอุ่นแบบอัตโนมัติ
    • ความจุขนาดใหญ่ 2 ลิตร
    • ตัวเครื่องโลหะ
    ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ

    ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ

    ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

    การเคลือบ Bakuhanseki ที่มีความทนทาน

    การเคลือบ Bakuhanseki ที่มีความทนทาน

    การเคลือบ Bakuhanseki มีความทนทานมากกว่าการเคลือบสารกันติดในหม้อหุงข้าวทั่วไปถึง 6 เท่า

    ความจุขนาดใหญ่พิเศษ 2.0 ลิตร

    ความจุขนาดใหญ่พิเศษ 2.0 ลิตร

    ความจุมากเป็นพิเศษ 2 ลิตร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเสิร์ฟให้กับคนมากสูงสุดถึง 14 คน

    ตัวเครื่องสเตนเลสสตีล

    ตัวเครื่องสเตนเลสสตีล

    ตัวเครื่องสแตนเลสทนทานเพื่อประสิทธิภาพที่ยาวนาน

    ฝาในถอดได้

    ฝาในถอดได้

    ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น และโลหะผสมหนาพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะสุกอย่างสมบูรณ์แบบ

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะช่วยให้หุงข้าวได้อย่างทั่วถึง

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะช่วยให้หุงข้าวได้อย่างทั่วถึง

    ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะหุงข้าวจากทั่วทิศทาง ให้รสชาติของข้าวที่ยอดเยี่ยมในทุกเมล็ด

    หม้อชั้นในมีหูจับสัมผัสเย็นเพื่อให้ใช้งานง่าย

    หม้อชั้นในมีหูจับสัมผัสเย็นเพื่อให้ใช้งานง่าย

    สามารถยกหม้อชั้นในออกได้ง่ายเมื่อทำอาหารหลากเมนู

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      ถาดพลาสติกสำหรับนึ่งอาหาร
      มี
      ถ้วยตวง
      มี
      ทัพพีตักข้าว
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1.0 ม.  m
      กำลังไฟ
      650  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      ความถี่
      50  Hz
      ความจุของโถ
      2.0 ลิตร  L

    • ดีไซน์

      สี
      สเตนเลสสตีล

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ
      มี
      ขีดแสดงระดับน้ำ ง่ายต่อการอ่าน
      มี

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      สเตนเลสสตีล

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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