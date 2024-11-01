HD3170/35
ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่
Philips 3000 ซีรีส์ทำอาหารด้วยขนาดกะทัดรัดสมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก โดยมีเมนูอัตโนมัติ 8 เมนูเพื่อทำอาหารคล่อง ไม่ว่าจะหุงข้าว ทำกับข้าว และอีกมากมายดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ขนาดกะทัดรัด 0.85 ล. เป็นปริมาณการปรุงและเก็บอาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัว
เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนูพร้อมฟังก์ชันหลากหลายสำหรับข้าว มื้ออาหาร ซุป และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย
การควบคุมอัตโนมัติ 6 ขั้นเพื่อให้ข้าวมีกลิ่นหอมรสดี
โหมดหุงด่วน 30 นาที เพื่อการหุงข้าวที่ง่ายดาย
ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
หม้อชั้นในหนา 4 ชั้น พร้อมเคลือบสารกันติดหม้อ ให้ความร้อนคงที่แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ
ป้องกันการขีดข่วนอย่างสูงเพื่อความคงทนยาวนาน ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและคงที่ ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยขีดข่วนอย่างสูง
เซ็นเซอร์อุณหภูมิคู่ช่วยป้องกันน้ำล้นในหม้อ
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อกำหนดทั่วไป
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ความยั่งยืน
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