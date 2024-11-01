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  • ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่ ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่ ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่

    หม้อหุงข้าว 3000 series หม้อหุงข้าวมินิ 0.85 ล.

    HD3170/35

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่

    Philips 3000 ซีรีส์ทำอาหารด้วยขนาดกะทัดรัดสมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก โดยมีเมนูอัตโนมัติ 8 เมนูเพื่อทำอาหารคล่อง ไม่ว่าจะหุงข้าว ทำกับข้าว และอีกมากมาย

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    หม้อหุงข้าว 3000 series หม้อหุงข้าวมินิ 0.85 ล.

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    ขนาดเล็ก การทำงานใหญ่

    ขนาดกะทัดรัดใส่ข้าวได้สูงสุด 6 ถ้วยและมีเมนูอัตโนมัติ 8 เมนู

    • ข้าว 0.85 ล.
    • 600 วัตต์
    • ตัวเครื่องสเตนเลสสตีล
    • 8 เมนู
    ขนาดกะทัดรัดสมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก

    ขนาดกะทัดรัดสมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวขนาดเล็ก

    ขนาดกะทัดรัด 0.85 ล. เป็นปริมาณการปรุงและเก็บอาหารที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัว

    เมนูทำอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู

    เมนูทำอาหารอัตโนมัติ 8 เมนู

    เมนูปรุงอาหารอัตโนมัติ 8 เมนูพร้อมฟังก์ชันหลากหลายสำหรับข้าว มื้ออาหาร ซุป และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย

    เส้นโค้งการทำอาหารที่ชาญฉลาด

    เส้นโค้งการทำอาหารที่ชาญฉลาด

    การควบคุมอัตโนมัติ 6 ขั้นเพื่อให้ข้าวมีกลิ่นหอมรสดี

    โหมดหุงด่วนสำหรับการหุงข้าว

    โหมดหุงด่วนสำหรับการหุงข้าว

    โหมดหุงด่วน 30 นาที เพื่อการหุงข้าวที่ง่ายดาย

    ฝาในถอดได้

    ฝาในถอดได้

    ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    หม้อด้านใน 4 ชั้น

    หม้อด้านใน 4 ชั้น

    หม้อชั้นในหนา 4 ชั้น พร้อมเคลือบสารกันติดหม้อ ให้ความร้อนคงที่แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ

    เคลือบสารกันติด

    เคลือบสารกันติด

    ป้องกันการขีดข่วนอย่างสูงเพื่อความคงทนยาวนาน ให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอและคงที่ ทั้งยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันรอยขีดข่วนอย่างสูง

    เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคู่

    เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิคู่

    เซ็นเซอร์อุณหภูมิคู่ช่วยป้องกันน้ำล้นในหม้อ

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      สีขาวและสแตนเลสสตีล
      ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)
      338x240x210 (มม.)  mm

    • อุปกรณ์เสริม

      ถาดพลาสติกสำหรับนึ่งอาหาร
      มี
      ถ้วยตวง
      มี
      ไม้พาย
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.  m
      กำลังไฟ
      600 วัตต์  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความถี่
      50Hz  Hz
      ความจุ
      0.85 ล.  Litres / cups

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      อุ่น 12 ชั่วโมง
      มี
      หม้อในเคลือบสารกันอาหารติด ง่ายต่อการทำความสะอาด
      มี
      ควบคุมแบบ Fuzzy Logic เพื่อคงความสดใหม่และคุณค่าทางอาหาร
      มี
      ฝาในถอดและทำความสะอาดได้
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      >90% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      90% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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