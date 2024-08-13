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ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง
สัมผัสประสบการณ์ข้าวสวยที่นุ่มทุกครั้งด้วยเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบจากหม้อหุงข้าว Philips ซีรีส์ 3000 ที่คงความชื้นไว้ ช่วยให้ข้าวขาวนุ่มฟูทุกเม็ดนานถึง 48 ชั่วโมงดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ล็อคความชื้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวขาวนุ่มฟู ด้วยเทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยวาล์วไอน้ำแบบ 2 ช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกักเก็บความชื้นส่วนเกินไว้ โดยความสดของข้าวจะคงอยู่ที่ระดับความชื้นที่เหมาะสม 63%* ตลอดทั้งวัน!
เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยรักษาความชื้นพิเศษผ่านการควบคุมที่แม่นยำของการรักษาอุณหภูมิและการหมุนเวียนอากาศจากวาล์วไอน้ำที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวของคุณจะยังคงขาวและนุ่มฟูได้นานถึง 48 ชั่วโมง**
เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้รักษาอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ*** และช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้นานถึง 48 ชั่วโมง ทำให้คุณรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ
ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยฐานโค้งมน 60⁰ ที่ให้พื้นผิวทำความร้อนมากขึ้น 50%** ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวสุกพอดี
หม้อชั้นในทำความร้อนได้อย่างทรงพลังจากด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ผสานเข้ากับชิปปรุงอาหารอัจฉริยะที่ควบคุมความร้อนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อการปรุงอาหารที่มีประสิทธิภาพและกลิ่นที่หอมในทุกๆ ครั้ง
หม้อชั้นในอลูมิเนียม 5 ชั้น หนา 2 มม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
หม้อชั้นในเคลือบสารกันข้าวติดหม้อพร้อมผงเพชรเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่ายและมีความทนทานเป็นพิเศษ
ที่จับบนหม้อชั้นในจะเย็นเมื่อสัมผัส ช่วยให้ยกไปที่โต๊ะได้อย่างสะดวก
หุงข้าวสวยที่นุ่มฟูสำหรับ 10 คนได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม และปรุงอาหารได้อย่างสบายใจด้วยวัสดุเกรดปรุงอาหารและได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากลที่ปราศจาก PFOA, BFR และ PVC
เพลิดเพลินกับการปรุงอาหารที่หลากหลายด้วย 3 ฟังก์ชันในการหุง นึ่ง และอุ่นแบบอัตโนมัติได้นานถึง 48 ชั่วโมง
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