คำค้นหา

  • ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง

    3000 Series หม้อหุงข้าว Philips

    HD3212/32

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง

    สัมผัสประสบการณ์ข้าวสวยที่นุ่มทุกครั้งด้วยเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบจากหม้อหุงข้าว Philips ซีรีส์ 3000 ที่คงความชื้นไว้ ช่วยให้ข้าวขาวนุ่มฟูทุกเม็ดนานถึง 48 ชั่วโมง

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    3000 Series หม้อหุงข้าว Philips

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู หม้อหุงข้าวและเครื่องทอดอเนกประสงค์ ทั้งหมด

    ข้าวขาวนุ่มฟูในทุกๆ ครั้ง

    ข้าวขาวนุ่มฟูนานถึง 48 ชั่วโมง

    • ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร / ข้าว 10 ถ้วย
    • เทคโนโลยี FreshDefense
    • เคลือบสารกันติด
    ข้าวสวยนุ่มฟูพอดีๆ ด้วยความชื้นที่พอเหมาะ

    ข้าวสวยนุ่มฟูพอดีๆ ด้วยความชื้นที่พอเหมาะ

    ล็อคความชื้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวขาวนุ่มฟู ด้วยเทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยวาล์วไอน้ำแบบ 2 ช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกักเก็บความชื้นส่วนเกินไว้ โดยความสดของข้าวจะคงอยู่ที่ระดับความชื้นที่เหมาะสม 63%* ตลอดทั้งวัน!

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยรักษาความชื้นพิเศษผ่านการควบคุมที่แม่นยำของการรักษาอุณหภูมิและการหมุนเวียนอากาศจากวาล์วไอน้ำที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวของคุณจะยังคงขาวและนุ่มฟูได้นานถึง 48 ชั่วโมง**

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราช่วยให้รักษาอุณหภูมิได้สม่ำเสมอ*** และช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้นานถึง 48 ชั่วโมง ทำให้คุณรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    หม้อทรงกลมดีไซน์พิเศษเพื่อการปรุงอาหารที่สม่ำเสมอ

    หม้อทรงกลมดีไซน์พิเศษเพื่อการปรุงอาหารที่สม่ำเสมอ

    ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยฐานโค้งมน 60⁰ ที่ให้พื้นผิวทำความร้อนมากขึ้น 50%** ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวสุกพอดี

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    หม้อชั้นในทำความร้อนได้อย่างทรงพลังจากด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ผสานเข้ากับชิปปรุงอาหารอัจฉริยะที่ควบคุมความร้อนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อการปรุงอาหารที่มีประสิทธิภาพและกลิ่นที่หอมในทุกๆ ครั้ง

    หม้อพรีเมียม 5 ชั้น ให้ความร้อนที่สม่ำเสมอ

    หม้อพรีเมียม 5 ชั้น ให้ความร้อนที่สม่ำเสมอ

    หม้อชั้นในอลูมิเนียม 5 ชั้น หนา 2 มม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน

    เคลือบสารพิเศษเพื่อป้องกันข้าวติดหม้อและรอยขีดข่วน

    เคลือบสารพิเศษเพื่อป้องกันข้าวติดหม้อและรอยขีดข่วน

    หม้อชั้นในเคลือบสารกันข้าวติดหม้อพร้อมผงเพชรเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่ายและมีความทนทานเป็นพิเศษ

    หูจับที่สะดวกสำหรับการยก

    หูจับที่สะดวกสำหรับการยก

    ที่จับบนหม้อชั้นในจะเย็นเมื่อสัมผัส ช่วยให้ยกไปที่โต๊ะได้อย่างสะดวก

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    หุงข้าวสวยที่นุ่มฟูสำหรับ 10 คนได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม และปรุงอาหารได้อย่างสบายใจด้วยวัสดุเกรดปรุงอาหารและได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากลที่ปราศจาก PFOA, BFR และ PVC

    หุง นึ่ง และอุ่นแบบอัตโนมัติได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    หุง นึ่ง และอุ่นแบบอัตโนมัติได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    เพลิดเพลินกับการปรุงอาหารที่หลากหลายด้วย 3 ฟังก์ชันในการหุง นึ่ง และอุ่นแบบอัตโนมัติได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ไฟ LED
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ทัพพี ถ้วยตวง หม้อนึ่ง
      เคลือบสารกันติด
      มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      ไม่มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      600 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220V
      ความถี่
      50-60Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      30.5 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      27.5 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      30 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.19 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      34.8 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      32.6 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      34.8 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      4.62 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • *ทดสอบกับข้าวขาว 1,500 กรัม เติมน้ำ 2,025 กรัม วิธีการประเมินคุณภาพข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เผยแพร่โดย CHEAA ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
    • **เปรียบเทียบกับรุ่น HD3119
    • ***ในโหมด "อุ่น" นานถึง 48 ชั่วโมง ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด