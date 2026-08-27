รับประกัน 2 ปีเต็ม
รสชาติไร้ขีดจำกัด: เครื่องนึ่งและหม้อไฟแบบ 2in1
เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบ 2-in-1 รุ่นใหม่จากฟิลิปส์เป็นอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ เพลิดเพลินกับอาหารนึ่งเพื่อสุขภาพ ทำหม้อไฟ และใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ด้วยกำลังไฟ 1200W ทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องนึ่งและหม้อไฟแบบ 2-in-1
หม้อนึ่ง 2 ชั้น - ขนาด 3L ต่อชั้น
หม้อไฟขนาด 2.6L
4 โปรแกรมอัตโนมัติรวมฟังก์ชัน 'อุ่นต่อเนื่อง'
กำลังไฟ 1200W ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว
เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบ 2-in-1 รุ่นใหม่จากฟิลิปส์เป็นอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ เพลิดเพลินกับอาหารนึ่งเพื่อสุขภาพ ทำหม้อไฟ และใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ด้วยกำลังไฟ 1200W ทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว
นึ่งโปรตีน ผัก ซาลาเปา ทำหม้อไฟ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
หม้อนึ่งขนาด 3L จำนวน 2 ชั้น + หม้อไฟขนาด 2.6L สามารถนึ่งซาลาเปาได้ 6 ลูกหรือปลาทั้งตัวต่อชั้น เหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ
5.0
จาก 5
5
ตรวจดู
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
wawa_a
27/08/2026
ประเทศไทย
ทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งนึ่งและชาบู
ชอบดีไซน์ตัวเครื่องค่ะ เรียบ ดูดี สวยมาก ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเมนูนึ่งหรือทำชาบูก็ตอบโจทย์ทุกการทำอาหารเลย แนะนำมาก
ข้อดี
ทำได้หลากหลายเมนู
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-23
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-23
View
22/08/2026
ประเทศไทย
ทำได้หลากหลายเมนู
ทำได้หลากหลายเมนู นึ่ง ต้ม อุ่นอาหาร ใช้งานไม่ยาก จัดส่งไว และมีรับประกัน 2 ปีคุ้มๆครับ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-19
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-19
PPP.
21/08/2026
ประเทศไทย
เครื่องดีไซน์สวยมินิมอลใช้งานง่าย
ช่วงนี้ลดน้ำหนักก็เลยลองซื้อมานึ่งข้าวโพด มัน กล้วยต่างๆไว้กินเล่นระหว่างมื้อ ใช้ดี คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะ นอกจากนึ่งแล้วยังสามารถทำเมนูสุกี้/ชาบูได้ด้วย เครื่องดีไซน์สวยมินิมอลใช้งานง่าย แนะนำเลยค่ะ
ข้อดี
ใช้งานง่าย ดีไซน์สวย
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-16
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
วันที่ใช้ 2026-08-16
การทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Philips โดยการทดสอบการสัมผัสอาหารอ้างอิงตามมาตรฐานระดับชาติดังต่อไปนี้: GB 4806.1 – 2016; GB 4806.7 – 2016; GB 4806.9 – 2016 กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานสำหรับรายการชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหารโดยเฉพาะ