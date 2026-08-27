ผลิตภัณฑ์ฝ่ายสนับสนุน

สมัครเพื่อรับข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ

รับประกัน 2 ปีเต็ม

ทุกรุ่น

  • HD3300/20
  • HD3300/20

3000 ซีรีส์เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

HD3300/20

5

| (5) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รสชาติไร้ขีดจำกัด: เครื่องนึ่งและหม้อไฟแบบ 2in1

เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบ 2-in-1 รุ่นใหม่จากฟิลิปส์เป็นอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ เพลิดเพลินกับอาหารนึ่งเพื่อสุขภาพ ทำหม้อไฟ และใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ด้วยกำลังไฟ 1200W ทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

ผลิตจากสแตนเลสสตีล SUS304 ที่ทนทานและปลอดภัย

รสชาติไร้ขีดจำกัด: เครื่องนึ่งและหม้อไฟแบบ 2in1

  • เครื่องนึ่งและหม้อไฟแบบ 2-in-1

  • หม้อนึ่ง 2 ชั้น - ขนาด 3L ต่อชั้น

  • หม้อไฟขนาด 2.6L

  • 4 โปรแกรมอัตโนมัติรวมฟังก์ชัน 'อุ่นต่อเนื่อง'

  • กำลังไฟ 1200W ให้ความร้อนอย่างรวดเร็ว

อเนกประสงค์และสะดวกสบาย

อเนกประสงค์และสะดวกสบาย

เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบ 2-in-1 รุ่นใหม่จากฟิลิปส์เป็นอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ เพลิดเพลินกับอาหารนึ่งเพื่อสุขภาพ ทำหม้อไฟ และใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ด้วยกำลังไฟ 1200W ทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว

4 โปรแกรมอัตโนมัติ: ต้ม, นึ่ง, ตั้งเวลา และอุ่นต่อเนื่อง

4 โปรแกรมอัตโนมัติ: ต้ม, นึ่ง, ตั้งเวลา และอุ่นต่อเนื่อง

นึ่งโปรตีน ผัก ซาลาเปา ทำหม้อไฟ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

เพียงพอสำหรับครอบครัว 4 คนได้อย่างง่ายดาย ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะกับห้องครัวขนาดเล็ก

เพียงพอสำหรับครอบครัว 4 คนได้อย่างง่ายดาย ดีไซน์กะทัดรัดเหมาะกับห้องครัวขนาดเล็ก

หม้อนึ่งขนาด 3L จำนวน 2 ชั้น + หม้อไฟขนาด 2.6L สามารถนึ่งซาลาเปาได้ 6 ลูกหรือปลาทั้งตัวต่อชั้น เหมาะสำหรับครอบครัวหรือการเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลทางเทคนิค

รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ ข้อมูลด้านความปลอดภัย และเคล็ดลับต่างๆ

ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
ความคิดเห็นของลูกค้าในรูปแบบของรีวิวสินค้าและการให้คะแนนดาวมีประโยชน์สำหรับลูกค้าทุกคน โดยช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มากขึ้นและช่วยในการตัดสินใจซื้อ ลูกค้าทุกคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งทางออนไลน์หรือในร้านค้าสามารถส่งรีวิวได้

5.0

จาก 5

5

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

27/08/2026

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ทำอาหารได้หลากหลาย ทั้งนึ่งและชาบู

ชอบดีไซน์ตัวเครื่องค่ะ เรียบ ดูดี สวยมาก ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเมนูนึ่งหรือทำชาบูก็ตอบโจทย์ทุกการทำอาหารเลย แนะนำมาก

ข้อดี

ทำได้หลากหลายเมนู

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-23

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-23

22/08/2026

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ทำได้หลากหลายเมนู

ทำได้หลากหลายเมนู นึ่ง ต้ม อุ่นอาหาร ใช้งานไม่ยาก จัดส่งไว และมีรับประกัน 2 ปีคุ้มๆครับ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-19

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-19

21/08/2026

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องดีไซน์สวยมินิมอลใช้งานง่าย

ช่วงนี้ลดน้ำหนักก็เลยลองซื้อมานึ่งข้าวโพด มัน กล้วยต่างๆไว้กินเล่นระหว่างมื้อ ใช้ดี คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะ นอกจากนึ่งแล้วยังสามารถทำเมนูสุกี้/ชาบูได้ด้วย เครื่องดีไซน์สวยมินิมอลใช้งานง่าย แนะนำเลยค่ะ

ข้อดี

ใช้งานง่าย ดีไซน์สวย

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-16

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ 3000 ซีรีส์ HD3300/20 เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips

วันที่ใช้ 2026-08-16

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากฟิลิปส์รวมถึงโปรโมชันพิเศษสำหรับคุณ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี

ฉันต้องการรับการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชันของ Philips ตามความชอบและพฤติกรรมของฉัน ฉันสามารถยกเลิกการสมัครได้ทุกเมื่อ

  • ข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิก
  • สิทธิเข้าถึงโปรโมชันก่อนใคร
  • อัปเดตข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเคล็ดลับการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดี
ข้อจำกัดความรับผิด

  1. การทดสอบจากห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Philips โดยการทดสอบการสัมผัสอาหารอ้างอิงตามมาตรฐานระดับชาติดังต่อไปนี้: GB 4806.1 – 2016; GB 4806.7 – 2016; GB 4806.9 – 2016 กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานสำหรับรายการชิ้นส่วนที่สัมผัสกับอาหารโดยเฉพาะ