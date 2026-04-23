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3000 ซีรีส์ เครื่องนึ่งไฟฟ้า Philips
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HD3300/20
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เครื่องนึ่งไฟฟ้าแบบ 2-in-1 รุ่นใหม่จากฟิลิปส์เป็นอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์ เพลิดเพลินกับอาหารนึ่งเพื่อสุขภาพ ทำหม้อไฟ และใช้เป็นเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้เพียงแค่กดปุ่มเดียว ด้วยกำลังไฟ 1200W ทำให้ร้อนได้อย่างรวดเร็ว
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