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ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว
"Smart 3D" จะสร้างการหมุนเวียนความร้อนจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างซึ่งทำให้กระจ่ายความร้อนสู่เมล็ดข้าวได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง พร้อมด้วยหม้อชั้นในที่เคลือบด้วย Bakuhanseki ที่มีอายุการใช้งานยาวนานจะช่วยให้ข้าวและอาหารสุกกำลังดีทุกมื้อดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
8 โปรแกรมอเนกประสงค์ที่มีเมนูแยกเฉพาะสำหรับข้าว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว โจ๊ก ซุป นึ่ง ถั่ว และการอุ่นอาหารต่างๆ
ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง
"Smart 3D" จะสร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างที่ทำให้ข้าวได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง
5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น และโลหะผสมหนาพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะสุกอย่างสมบูรณ์แบบ
การเคลือบ Bakuhanseki ซึ่งทนทานเป็นเยี่ยมและแข็งแกร่งกว่าถึง 6 เท่า Bakuhanseki นั้นเป็นหินธรรมชาติ และประกอบด้วยแร่ธาตุและองค์ประกอบไมโครนิวเทรียนท์
ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย
จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ช่วยให้อ่านเมนูและเวลาได้ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
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ข้อมูลด้านการออกแบบ
อุปกรณ์เสริม
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
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