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  • ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว

    3000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตอล

    HD4515/37

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว

    "Smart 3D" จะสร้างการหมุนเวียนความร้อนจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างซึ่งทำให้กระจ่ายความร้อนสู่เมล็ดข้าวได้อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง พร้อมด้วยหม้อชั้นในที่เคลือบด้วย Bakuhanseki ที่มีอายุการใช้งานยาวนานจะช่วยให้ข้าวและอาหารสุกกำลังดีทุกมื้อ

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    3000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตอล

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    ข้าวหุงและเมนูอาหารแสนอร่อยสำหรับทุกคนในครอบครัว

    “Smart 3D” และหม้อ Bakuhanseki ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

    • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
    • การเคลือบ Bakuhanseki
    • อเนกประสงค์
    • 8 เมนู
    • 1.8 ลิตร
    เมนูการปรุงเฉพาะ 8 แบบสำหรับการปรุงอาหารสมัยใหม่

    เมนูการปรุงเฉพาะ 8 แบบสำหรับการปรุงอาหารสมัยใหม่

    8 โปรแกรมอเนกประสงค์ที่มีเมนูแยกเฉพาะสำหรับข้าว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว โจ๊ก ซุป นึ่ง ถั่ว และการอุ่นอาหารต่างๆ

    ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ

    ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ

    ฟังก์ชันรักษาความอุ่นเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากข้าวสุกแล้ว และรับประกันว่าข้าวของคุณจะคงความร้อนและนุ่มสูงสุดถึง 48 ชั่วโมง

    การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ

    การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ

    "Smart 3D" จะสร้างการหมุนเวียนความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างที่ทำให้ข้าวได้รับความร้อนอย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น

    5 ชั้นเพื่อการนำความร้อนที่ดีขึ้น และโลหะผสมหนาพิเศษช่วยให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดข้าวทุกเมล็ดจะสุกอย่างสมบูรณ์แบบ

    การเคลือบ Bakuhanseki อันล้ำสมัยที่แข็งแกร่งกว่าถึง 6 เท่า

    การเคลือบ Bakuhanseki อันล้ำสมัยที่แข็งแกร่งกว่าถึง 6 เท่า

    การเคลือบ Bakuhanseki ซึ่งทนทานเป็นเยี่ยมและแข็งแกร่งกว่าถึง 6 เท่า Bakuhanseki นั้นเป็นหินธรรมชาติ และประกอบด้วยแร่ธาตุและองค์ประกอบไมโครนิวเทรียนท์

    ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    ฝาในถอดได้เพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

    จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ช่วยให้อ่านเมนูและเวลาได้ง่าย

    จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ช่วยให้อ่านเมนูและเวลาได้ง่าย

    จอแสดงผลดิจิตอลขนาดใหญ่ช่วยให้อ่านเมนูและเวลาได้ง่ายเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • อุปกรณ์เสริม

      ถาดพลาสติกสำหรับนึ่งอาหาร
      มี
      ถ้วยตวง
      มี
      ทัพพีตักข้าว
      มี

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      1  m
      กำลังไฟ
      790  W
      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      ความจุ
      1.8  l
      ความถี่
      50  Hz

    • ดีไซน์

      สี
      ขาวและเทา

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ขีดแสดงระดับน้ำ
      มี
      ฟังก์ชันการอุ่นอัตโนมัติ
      มี
      เลือกเมนูได้หลากหลายรูปแบบ*
      มี
      ฝาในถอดและทำความสะอาดได้
      มี

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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