HD4518/30
เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ราบรื่นช่วยให้สามารถเลือกโปรแกรมการปรุงอาหารที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 18 โปรแกรมได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว รวมถึงสูตรอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับมื้ออาหารหรือของว่างต่างๆ ตลอดทั้งวันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
เคลือบกันติดพื้นผิวอวดอ้างว่ามีสรรพคุณปลอดสารพิษและป้องกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นถึง 6 เท่า* เมื่อรวมกับวัสดุเคลือบหม้อภายในอื่นๆ แล้ว จะทำให้คุณสามารถประกอบอาหารได้โดยง่ายและทำออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน
การเคลือบเซรามิคปลอดสารพิษสองชั้นช่วยปกป้องหม้อชั้นในของหม้อหุงข้าวจากรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้น คุณจึงเพลิดเพลินกับขั้นตอนการทำอาหารอย่างไร้กังวล
หากไม่อยากประสบกับความยุ่งยาก ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการเข้าครัวประกอบ (ทัพพี ถ้วยตวง และตะแกรงนึ่ง)
ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานในครอบครัวของคุณ หม้อหุงข้าวความจุ 4 ลิตร เพียงพอต่อ 8 คนได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับมื้ออาหารในวันธรรมดาและงานสังสรรค์ขนาดใหญ่
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาของขั้นตอนการหุงได้อย่างชาญฉลาดตามประเภทและเนื้อสัมผัสของข้าวที่คุณเลือก ให้เซนเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนเพื่อมอบกลิ่นหอม รสชาติ และรสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ
แผ่นทำความร้อนที่ติดตั้งที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างจะสร้างพลังงานความร้อนอันทรงพลัง เพื่อรับประกันรสชาติที่สดใหม่และหอมกรุ่นให้กับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด
ฟังก์ชันการอุ่นที่ใช้งานสะดวกของเราทำให้คุณสามารถหุงข้าวได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเปิดใช้งาน เมล็ดข้าวที่หุงแล้วจะคงความสดใหม่ นุ่ม และอยู่ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบได้นานถึง 24 ชั่วโมง
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของหม้อหุงข้าวของเราช่วยให้คุณเลือกจากเมนูของโปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรมที่ใช้งานง่ายด้วยสัมผัสเดียว
วาล์วป้องกันการล้นจะป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกมาในกรณีที่ใส่น้ำมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อรับประกันประสบการณ์การเข้าครัวอันราบรื่น
ประเทศต้นกำเนิด
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ดีไซน์และการตกแต่ง
Service (บริการ)
การส่งเสริม
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