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  • เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

    Digital rice cooker 3000 ซีรี่ส์

    HD4518/30

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

    อินเตอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ราบรื่นช่วยให้สามารถเลือกโปรแกรมการปรุงอาหารที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 18 โปรแกรมได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว รวมถึงสูตรอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับมื้ออาหารหรือของว่างต่างๆ ตลอดทั้งวัน

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    Digital rice cooker 3000 ซีรี่ส์

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    เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

    คิดค้นสูตรอาหารประจำวันที่คุณชื่นชอบ

    • โปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรม
    • 4 ล.
    • สีดาร์คฟอเรสต์
    หม้อชั้นในโลหะผสม 6 ชั้นพร้อมเคลือบกันติดพื้นผิว

    หม้อชั้นในโลหะผสม 6 ชั้นพร้อมเคลือบกันติดพื้นผิว

    เคลือบกันติดพื้นผิวอวดอ้างว่ามีสรรพคุณปลอดสารพิษและป้องกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นถึง 6 เท่า* เมื่อรวมกับวัสดุเคลือบหม้อภายในอื่นๆ แล้ว จะทำให้คุณสามารถประกอบอาหารได้โดยง่ายและทำออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน

    เคลือบเซรามิคปลอดสารพิษสองชั้น

    เคลือบเซรามิคปลอดสารพิษสองชั้น

    การเคลือบเซรามิคปลอดสารพิษสองชั้นช่วยปกป้องหม้อชั้นในของหม้อหุงข้าวจากรอยขีดข่วนได้ดียิ่งขึ้น คุณจึงเพลิดเพลินกับขั้นตอนการทำอาหารอย่างไร้กังวล

    การทำอาหารที่ไม่ยุ่งยากด้วยอุปกรณ์เสริมของเรา

    การทำอาหารที่ไม่ยุ่งยากด้วยอุปกรณ์เสริมของเรา

    หากไม่อยากประสบกับความยุ่งยาก ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการเข้าครัวประกอบ (ทัพพี ถ้วยตวง และตะแกรงนึ่ง)

    ความจุ 4 ลิตรขนาดครอบครัว

    ความจุ 4 ลิตรขนาดครอบครัว

    ออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานในครอบครัวของคุณ หม้อหุงข้าวความจุ 4 ลิตร เพียงพอต่อ 8 คนได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับมื้ออาหารในวันธรรมดาและงานสังสรรค์ขนาดใหญ่

    หม้อหุงข้าวรูปทรงโค้งมนอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์การหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ

    หม้อหุงข้าวรูปทรงโค้งมนอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์การหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ

    ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาของขั้นตอนการหุงได้อย่างชาญฉลาดตามประเภทและเนื้อสัมผัสของข้าวที่คุณเลือก ให้เซนเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนเพื่อมอบกลิ่นหอม รสชาติ และรสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ

    ระบบทำความร้อน 3D อัจฉริยะเพื่อพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    ระบบทำความร้อน 3D อัจฉริยะเพื่อพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    แผ่นทำความร้อนที่ติดตั้งที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างจะสร้างพลังงานความร้อนอันทรงพลัง เพื่อรับประกันรสชาติที่สดใหม่และหอมกรุ่นให้กับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด

    ฟังก์ชันการอุ่นเพื่ออุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ครั้ง

    ฟังก์ชันการอุ่นเพื่ออุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ครั้ง

    ฟังก์ชันการอุ่นที่ใช้งานสะดวกของเราทำให้คุณสามารถหุงข้าวได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเปิดใช้งาน เมล็ดข้าวที่หุงแล้วจะคงความสดใหม่ นุ่ม และอยู่ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบได้นานถึง 24 ชั่วโมง

    18 โปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมพร้อม UI ที่ใช้งานง่าย

    18 โปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมพร้อม UI ที่ใช้งานง่าย

    อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของหม้อหุงข้าวของเราช่วยให้คุณเลือกจากเมนูของโปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรมที่ใช้งานง่ายด้วยสัมผัสเดียว

    วาล์วป้องกันการล้น

    วาล์วป้องกันการล้น

    วาล์วป้องกันการล้นจะป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกมาในกรณีที่ใส่น้ำมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อรับประกันประสบการณ์การเข้าครัวอันราบรื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศต้นกำเนิด

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      กำลังไฟ
      400  W

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • - ตัวตั้งเวลาล่วงหน้า
      • - จอแสดงผล LED พร้อมปุ่มสัมผัส
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • - สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • - การอุ่น
      • - วาล์วไอน้ำถอดออกได้
      • เปิดฝาอัตโนมัติ
      • หม้อด้านในเคลือบกันติดพื้นผิว
      • ระบบทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
      • การเลือกชนิดข้าว
      • - โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 18 โปรแกรม
      • เมนูสูตรอาหารพื้นบ้าน

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      ตัวเครื่องโลหะ
      Color (สี)
      สีดาร์คฟอเรสต์

    • Service (บริการ)

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • การส่งเสริม

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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