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  • เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

    หม้อหุงข้าว 3000 series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

    HD4518/62

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

    อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบไร้ร้อยต่อช่วยให้สามารถเลือกโปรแกรมการปรุงอาหารที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 18 โปรแกรมได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว รวมถึงสูตรอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับมื้ออาหารหรือของว่างต่างๆ ตลอดทั้งวัน

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    หม้อหุงข้าว 3000 series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

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    เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม

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    • โปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรม
    • การทำความร้อน 3 มิติอัจฉริยะ
    • หม้อชั้นในที่ทนทาน
    • 1.8 ลิตร (10 ถ้วย)
    • ตัวเครื่องโลหะ
    18 โปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมพร้อม UI ที่ใช้งานง่าย

    18 โปรแกรมที่ปรับให้เหมาะสมพร้อม UI ที่ใช้งานง่าย

    อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของหม้อหุงข้าวของเราช่วยให้คุณเลือกจากเมนูของโปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรมที่ใช้งานง่ายด้วยสัมผัสเดียว

    หม้อหุงข้าวรูปทรงโค้งมนอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์การหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ

    หม้อหุงข้าวรูปทรงโค้งมนอัจฉริยะเพื่อผลลัพธ์การหุงข้าวที่สมบูรณ์แบบ

    ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาของขั้นตอนการหุงได้อย่างชาญฉลาดตามประเภทและเนื้อสัมผัสของข้าวที่คุณเลือก ให้เซนเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนเพื่อมอบกลิ่นหอม รสชาติ และรสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ

    ระบบทำความร้อน 3D อัจฉริยะเพื่อพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    ระบบทำความร้อน 3D อัจฉริยะเพื่อพลังงานความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

    แผ่นทำความร้อนที่ติดตั้งที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างจะสร้างพลังงานความร้อนอันทรงพลัง เพื่อรับประกันรสชาติที่สดใหม่และหอมกรุ่นให้กับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด

    ฟังก์ชันการอุ่นเพื่ออุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ครั้ง

    ฟังก์ชันการอุ่นเพื่ออุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบในทุกๆ ครั้ง

    ฟังก์ชันการอุ่นที่ใช้งานสะดวกของเราทำให้คุณสามารถหุงข้าวได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเปิดใช้งาน เมล็ดข้าวที่หุงแล้วจะคงความสดใหม่ นุ่ม และอยู่ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบได้นานถึง 24 ชั่วโมง

    หม้อชั้นในโลหะผสม 6 ชั้นพร้อมเคลือบกันติดพื้นผิว

    หม้อชั้นในโลหะผสม 6 ชั้นพร้อมเคลือบกันติดพื้นผิว

    เคลือบกันติดพื้นผิวอวดอ้างว่ามีสรรพคุณปลอดสารพิษและป้องกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นถึง 6 เท่า* เมื่อรวมกับวัสดุเคลือบหม้อภายในอื่นๆ แล้ว จะทำให้คุณสามารถประกอบอาหารได้โดยง่ายและทำออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน

    วาล์วป้องกันการล้น

    วาล์วป้องกันการล้น

    วาล์วป้องกันการล้นจะป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกมาในกรณีที่ใส่น้ำมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อรับประกันประสบการณ์การเข้าครัวอันราบรื่น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      โลหะ/พลาสติก
      อินเตอร์เฟซ
      LCD
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ตะหลิว, ถ้วยตวง, ถาดนึ่งพลาสติก
      เคลือบสารกันติด
      มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      รับประกัน
      2 ปี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      790-940 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความถี่
      50/60 Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      36.5 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      27.4 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      24.6 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.47 กก.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      42.7 ซม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      34 ซม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      29.8 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      4.93 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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