HD4518/62
เลือกเมนูแสนอร่อยได้มากมายด้วยโปรแกรมใช้งานง่าย 18 โปรแกรม
อินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบไร้ร้อยต่อช่วยให้สามารถเลือกโปรแกรมการปรุงอาหารที่ปรับให้เหมาะสมที่สุด 18 โปรแกรมได้ง่ายเพียงสัมผัสเดียว รวมถึงสูตรอาหารท้องถิ่นที่เหมาะสำหรับมื้ออาหารหรือของว่างต่างๆ ตลอดทั้งวันดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายของหม้อหุงข้าวของเราช่วยให้คุณเลือกจากเมนูของโปรแกรมการปรุงอาหารสำหรับโอกาสพิเศษ 18 โปรแกรมที่ใช้งานง่ายด้วยสัมผัสเดียว
ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาของขั้นตอนการหุงได้อย่างชาญฉลาดตามประเภทและเนื้อสัมผัสของข้าวที่คุณเลือก ให้เซนเซอร์อุณหภูมิอัจฉริยะตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานความร้อนเพื่อมอบกลิ่นหอม รสชาติ และรสสัมผัสที่สมบูรณ์แบบ
แผ่นทำความร้อนที่ติดตั้งที่ด้านบน ด้านข้าง และด้านล่างจะสร้างพลังงานความร้อนอันทรงพลัง เพื่อรับประกันรสชาติที่สดใหม่และหอมกรุ่นให้กับเมล็ดข้าวทุกเมล็ด
ฟังก์ชันการอุ่นที่ใช้งานสะดวกของเราทำให้คุณสามารถหุงข้าวได้ทุกเมื่อที่คุณพร้อม เมื่อเปิดใช้งาน เมล็ดข้าวที่หุงแล้วจะคงความสดใหม่ นุ่ม และอยู่ในอุณหภูมิที่สมบูรณ์แบบได้นานถึง 24 ชั่วโมง
เคลือบกันติดพื้นผิวอวดอ้างว่ามีสรรพคุณปลอดสารพิษและป้องกันรอยขีดข่วนได้มากขึ้นถึง 6 เท่า* เมื่อรวมกับวัสดุเคลือบหม้อภายในอื่นๆ แล้ว จะทำให้คุณสามารถประกอบอาหารได้โดยง่ายและทำออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอน
วาล์วป้องกันการล้นจะป้องกันไม่ให้น้ำล้นออกมาในกรณีที่ใส่น้ำมากเกินไป ทั้งนี้เพื่อรับประกันประสบการณ์การเข้าครัวอันราบรื่น
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลทางเทคนิค
น้ำหนักและขนาด
ประเทศผู้ผลิต
ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด