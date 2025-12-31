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การทำอาหาร
ทุกรุ่น
หม้อหุงข้าว
ยกเลิกการผลิต
HD4702/85
ใช้ฟังก์ชันอุ่นเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนนานขึ้น เมื่อกระบวนการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์ หม้อหุงข้าวจะสวิตช์ไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
หุงข้าวและตั้งอุ่นได้สะดวก
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