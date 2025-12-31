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การทำอาหาร
ทุกรุ่น
หม้อหุงข้าว
ยกเลิกการผลิต
HD4718/61
15 ถ้วย
หุงข้าวและตั้งอุ่นได้สะดวก
กดเพียงปุ่มเดียวเพื่อควบคุมการหุงหรืออุ่น พร้อมไฟบนแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะการหุง
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ความคิดเห็น
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