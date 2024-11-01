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  • พบกับข้าวเลิศรสในทุกๆ มื้อ! พบกับข้าวเลิศรสในทุกๆ มื้อ! พบกับข้าวเลิศรสในทุกๆ มื้อ!

    3000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

    HD4719/32

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    พบกับข้าวเลิศรสในทุกๆ มื้อ!

    อิ่มอร่อยกับข้าวอร่อยขึ้นหม้อได้ตลอดวันไปกับ Philips Digital Rice Cooker 3000 Series เพลิดเพลินกับความนุ่มละมุนของข้าวสีขาวอร่อยขึ้นหม้อได้นานถึง 48 ชั่วโมง พร้อมเมนูทำอาหารอัตโนมัติ 12 เมนูเพื่อการทำอาการที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย!

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    3000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

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    พบกับข้าวเลิศรสในทุกๆ มื้อ!

    ข้าวขาวนุ่มฟูนานถึง 48 ชั่วโมง

    • ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร / ข้าว 10 ถ้วย
    • เทคโนโลยี FreshDefense
    • เคลือบสารกันติด
    • เมนูเตรียมอาหาร 12 เมนู
    รับประกันข้าวอร่อยขึ้นหม้อทุกมื้อ

    รับประกันข้าวอร่อยขึ้นหม้อทุกมื้อ

    ล็อคความชื้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวขาวนุ่มฟู ด้วยเทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยวาล์วไอน้ำแบบ 2 ช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกักเก็บความชื้นส่วนเกินไว้ โดยความสดของข้าวจะคงอยู่ที่ระดับความชื้นที่เหมาะสม 63%* ตลอดทั้งวัน!

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    เทคโนโลยี FreshDefense โฉมใหม่ของเราจะช่วยรักษาความชื้นด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและการหมุนเวียนของอากาศด้วยการดึงเอาอากาศดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบายอากาศเสียออกทางวาล์วไอน้ำที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้าวของคุณขาวนุ่มฟูได้นานถึง 48 ชั่วโมง**

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราจะช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ และช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้นานถึง 48 *** ชั่วโมง ทำให้คุณรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    การหุงทรงพลังอย่างทั่วถึงด้วยหม้อทรงกลมที่ได้รับการอัปเกรด

    การหุงทรงพลังอย่างทั่วถึงด้วยหม้อทรงกลมที่ได้รับการอัปเกรด

    ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยฐานโค้งมน 60⁰ ที่ให้พื้นผิวทำความร้อนเพิ่มขึ้น 50% ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวสุกพอดี****

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    หม้อชั้นในทำความร้อนได้อย่างทรงพลังจากด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ผสานเข้ากับชิปปรุงอาหารอัจฉริยะที่ควบคุมความร้อนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อการปรุงอาหารที่มีประสิทธิภาพและกลิ่นที่หอมในทุกๆ ครั้ง

    หม้อระดับพรีเมี่ยม 5 ชั้นอย่างหนาช่วยกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

    หม้อระดับพรีเมี่ยม 5 ชั้นอย่างหนาช่วยกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

    หม้อชั้นในอลูมิเนียม 5 ชั้น หนา 2 มม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน

    เคลือบสารกันติดป้องกันการติดและรอยขีดข่วน

    เคลือบสารกันติดป้องกันการติดและรอยขีดข่วน

    หม้อชั้นในเคลือบสารกันข้าวติดหม้อพร้อมผงเพชรเพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ทำความสะอาดได้ง่ายและมีความทนทานเป็นพิเศษ

    ที่จับเพื่อช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก

    ที่จับเพื่อช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก

    ที่จับบนหม้อชั้นในจะเย็นเมื่อสัมผัส ช่วยให้ยกไปที่โต๊ะได้อย่างสะดวก

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    หุงข้าวสวยที่นุ่มฟูสำหรับ 10 คนได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม และปรุงอาหารได้อย่างสบายใจด้วยวัสดุเกรดปรุงอาหารและได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากลที่ปราศจาก PFOA, BFR และ PVC

    12 เมนูที่ดีที่สุด และรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    12 เมนูที่ดีที่สุด และรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    เมนูอัตโนมัติ 12 เมนูเพื่อการทำอาหารเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ซุป เค้ก และอีกมาก ปรับแต่งระดับความแข็งของข้าวได้ตามต้องการ และหม้อข้าวจะรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยได้อย่างสะดวกง่ายดาย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      • ถ้วยตวง
      • ถาดนึ่ง
      • Spoon

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      กำลังไฟ
      860  W
      ความถี่
      50/60  Hz

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      273 x 367 x 255  mm

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกัน 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      100% ของวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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    • *ทดสอบกับข้าวขาว 1,500 กรัม เติมน้ำ 2,025 กรัม วิธีการประเมินคุณภาพข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เผยแพร่โดย CHEAA ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
    • **เปรียบเทียบกับ HD4515
    • ***ในโหมด "อุ่น" นานถึง 48 ชั่วโมง ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
    • ****เปรียบเทียบกับ HD3119

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