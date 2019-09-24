รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
โถ
10 ถ้วย
ที่จับ
ใช้ฟังก์ชันอุ่นเพื่ออุ่นข้าวให้ร้อนนานขึ้น เมื่อกระบวนการหุงข้าวเสร็จสมบูรณ์ หม้อหุงข้าวจะสวิตช์ไปที่โหมดอุ่นโดยอัตโนมัติ
กดเพียงปุ่มเดียวเพื่อควบคุมการหุงหรืออุ่น พร้อมไฟบนแผงควบคุมเพื่อแสดงสถานะการหุง
4.0
จาก 5
1
วิจารณ์
100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Naidu
24/09/2019
Malaysia
How do I remove and clean the inner part of the close lid?
This is an extremely good product. How do I remove and clean the inner part of the close lid?
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4728/00 Rice cooker
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ HD4728/00 Rice cooker