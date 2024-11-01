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  • การหุงที่หลากหลายจะให้ข้าวคุณภาพสูงทุกเมื่อ! การหุงที่หลากหลายจะให้ข้าวคุณภาพสูงทุกเมื่อ! การหุงที่หลากหลายจะให้ข้าวคุณภาพสูงทุกเมื่อ!

    5000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

    HD4814/31

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    การหุงที่หลากหลายจะให้ข้าวคุณภาพสูงทุกเมื่อ!

    อิ่มอร่อยกับข้าวคุณภาพสูงที่อร่อยขึ้นหม้อได้ตลอดวันไปกับ Philips Digital Rice Cooker 5000 Series เพลิดเพลินกับความนุ่มละมุนของข้าวสีขาวอร่อยขึ้นหม้อได้นานถึง 48 ชั่วโมง พร้อมเมนูทำอาหารอัตโนมัติ 18 เมนูเพื่อการทำอาการที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย!

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    5000 Series หม้อหุงข้าวดิจิตัล Philips

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    การหุงที่หลากหลายจะให้ข้าวคุณภาพสูงทุกเมื่อ!

    ข้าวขาวนุ่มฟูนานถึง 48 ชั่วโมง

    • ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร / ข้าว 10 ถ้วย
    • เทคโนโลยี FreshDefense
    • การเคลือบ Binchotan
    • เมนูเตรียมอาหาร 18 เมนู
    • ตัวเครื่องสเตนเลสสตีล
    รับประกันข้าวอร่อยขึ้นหม้อทุกมื้อ

    รับประกันข้าวอร่อยขึ้นหม้อทุกมื้อ

    ล็อคความชื้นในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ข้าวขาวนุ่มฟู ด้วยเทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา ซึ่งประกอบด้วยวาล์วไอน้ำแบบ 2 ช่องที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อกักเก็บความชื้นส่วนเกินไว้ โดยความสดของข้าวจะคงอยู่ที่ระดับความชื้นที่เหมาะสม 63%* ตลอดทั้งวัน!

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    ข้าวขาวนุ่มฟูตลอดทั้งวัน

    เทคโนโลยี FreshDefense โฉมใหม่ของเราจะช่วยรักษาความชื้นด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและการหมุนเวียนของอากาศด้วยการดึงเอาอากาศดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องขณะที่ระบายอากาศเสียออกทางวาล์วไอน้ำที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อให้ข้าวของคุณขาวนุ่มฟูได้นานถึง 48 ชั่วโมง**

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    รับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    เทคโนโลยี FreshDefense ที่เป็นนวัตกรรมของเราจะช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ และช่วยกักเก็บความร้อนได้อย่างเหมาะสม โดยยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียได้นานถึง 48 *** ชั่วโมง ทำให้คุณรับประทานอาหารได้อย่างสบายใจในทุกมื้อ

    การหุงทรงพลังอย่างทั่วถึงด้วยหม้อทรงกลมที่ได้รับการอัปเกรด

    การหุงทรงพลังอย่างทั่วถึงด้วยหม้อทรงกลมที่ได้รับการอัปเกรด

    ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยฐานโค้งมน 60⁰ ที่ให้พื้นผิวทำความร้อนเพิ่มขึ้น 50% ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้าวทุกเม็ดจะได้รับความร้อนอย่างทั่วถึง จึงทำให้ข้าวสุกพอดี****

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    ความร้อนแทรกซึมลึกด้วยระบบทำความร้อนอัจฉริยะแบบ 3D

    หม้อชั้นในทำความร้อนได้อย่างทรงพลังจากด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ผสานเข้ากับชิปปรุงอาหารอัจฉริยะที่ควบคุมความร้อนและอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำ เพื่อการปรุงอาหารที่มีประสิทธิภาพและกลิ่นที่หอมในทุกๆ ครั้ง

    หม้อระดับพรีเมี่ยมอย่างหนา 6 ชั้นเพื่อการกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

    หม้อระดับพรีเมี่ยมอย่างหนา 6 ชั้นเพื่อการกระจายความร้อนได้ดียิ่งขึ้น

    หม้ออะลูมิเนียมชั้นใน 6 ชั้น ที่มีความหนาเป็นพิเศษ 2.5 มม. เพื่อประสิทธิภาพการกระจายความร้อน

    การเคลือบ Binchotan Far-infared ระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้ความร้อนที่สูงกว่า

    การเคลือบ Binchotan Far-infared ระดับพรีเมี่ยมเพื่อให้ความร้อนที่สูงกว่า

    การเคลือบ Binchotan จะสร้างความร้อนแบบ far-infrared เพื่อช่วยส่งผ่านความร้อนได้เร็วยิ่งขึ้น กระจายความร้อนทั่วหม้ออย่างทั่วถึง และรักษาความร้อนระดับสูงขณะที่หุง เพื่อให้ข้าวทุกเม็ดนุ่มฟูอย่างสมบูรณ์แบบ

    ที่จับเพื่อช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก

    ที่จับเพื่อช่วยให้ขนย้ายได้สะดวก

    ที่จับบนหม้อชั้นในจะเย็นเมื่อสัมผัส ช่วยให้ยกไปที่โต๊ะได้อย่างสะดวก

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    ความจุขนาดใหญ่ 1.8 ลิตร หุงข้าวได้มากถึง 10 ถ้วย

    หุงข้าวสวยที่นุ่มฟูสำหรับ 10 คนได้ง่ายๆ เพียงกดปุ่ม และปรุงอาหารได้อย่างสบายใจด้วยวัสดุเกรดปรุงอาหารและได้รับการรับรองจากหน่วยงานระดับสากลที่ปราศจาก PFOA, BFR และ PVC

    18 เมนูที่ดีที่สุด และรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    18 เมนูที่ดีที่สุด และรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง

    เมนูอัตโนมัติ 18 เมนูเพื่อการทำอาหารเมนูต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ซุป เค้ก โจ๊กสำหรับเด็ก แยมและอีกมาก ปรับแต่งระดับความแข็งของข้าวได้ตามต้องการ และหม้อข้าวจะรักษาความอุ่นได้นานถึง 48 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับอาหารแสนอร่อยได้อย่างสะดวกง่ายดาย

    ทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานที่ยาวนาน

    ทำจากสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานที่ยาวนาน

    ตัวเครื่องสเตนเลสสตีลเพื่อความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก/โลหะ
      ฐานกันลื่น
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      จอแสดงผล LED
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ทัพพี ถ้วยตวง หม้อนึ่ง
      เคลือบสารกันติด
      มี
      หนังสือสูตรอาหาร
      ไม่มี
      รับประกัน
      2 ปี
      คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป
      ไม่มี

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      787-936 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240V
      ความถี่
      50-60Hz
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ปลอดภัย

      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      ไม่มี

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      36.7 ซม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      27.3 ซม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      25.5 ซม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      3.62 กก.
      ความยาวของบรรจุภัณฑ์
      43.2 ซม.
      ความกว้างของบรรจุภัณฑ์
      33.7 ซม.
      ความสูงของบรรจุภัณฑ์
      30.5 ซม.
      น้ำหนักของบรรจุภัณฑ์
      5.15 กก.

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    Badge-D2C

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    • *ทดสอบกับข้าวขาว 1,500 กรัม เติมน้ำ 2,025 กรัม วิธีการประเมินคุณภาพข้าวสวยด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่เผยแพร่โดย CHEAA ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
    • **เปรียบเทียบกับ HD4515
    • ***ในโหมด "อุ่น" นานถึง 48 ชั่วโมง ข้อมูลการทดลองใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้น
    • ****เปรียบเทียบกับ HD3119

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