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  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
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  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
  • ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเครื่องปิ้งขนมปัง

HD4825/92

4.3
| (4) ตรวจดู
ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง
เพลิดเพลินกับขนมปังที่ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นขนมปังใหม่หรือแช่แข็งด้วยเครื่องปิ้งแสนกะทัดรัดนี้ พร้อมแผ่นทำความร้อนแบบขยายเพื่อการปิ้งที่ทั่วถึงกว่าเดิม ระบบละลายน้ำแข็งจากขนมปังที่เพิ่งนำออกจากช่องแช่แข็งและคุมความเกรียมหลายระดับตามความต้องการ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

โครงสร้างเหล็ก ขนาดกะทัดรัด

ปิ้งได้ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือแช่แข็ง

  • โลหะ

  • กะทัดรัด

แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่กว่าเดิม

แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อการปิ้งที่ทั่วถึงกว่าเดิม

ละลายน้ำแข็งและปิ้งขนมปังที่เพิ่งออกมาจากช่องแช่แข็ง

ละลายน้ำแข็งและปิ้งขนมปังที่เพิ่งออกมาจากช่องแช่แข็ง

ละลายน้ำแข็งและปิ้งขนมปังที่เพิ่งออกมาจากช่องแช่แข็ง

ควบคุมความเหลืองกรอบได้หลายระดับตามความชอบของแต่ละคน

ควบคุมความเหลืองกรอบได้หลายระดับตามความชอบของแต่ละคน

ควบคุมความเหลืองกรอบได้หลายระดับตามความชอบของแต่ละคน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

4

ตรวจดู

2
1

09/03/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าดีมีมาตรฐาน

ปิ้งขนมปังได้เหลืองกรอบทั่วแผ่นในเวลาเพียงเล็กน้อย ขนาดกระทัดรัด-น้ำหนักเบา-จัดเก็บได้ง่าย ปลั๊กและสายไฟมีคุณภาพและมาตรฐานดี เชื่อมั่นว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง

13/11/2018

Malaysia

Malaysia

Great toast with a great product!

Apart from its classy look, it gets the job done well. My toast is not burnt and it comes out fresh and hot.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/91 Toaster

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/91 Toaster

30/03/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ตรวจสอบผู้ซื้อ

ใช้งานง่ายและมีคุณภาพดี

การใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกระดับความร้อนได้ง่ายและใช้เวลาปิ้งไม่นาน

ข้อดี

สะดวกใช้เวลาปิ้งไม่นาน

ข้อเสีย

ไม่มีฝาปิดช่องใส่แผ่นขนมปัง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง

Date of Use 2019-09-30

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง

Date of Use 2019-09-30

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