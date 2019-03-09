รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
HD4825/92
โลหะ
กะทัดรัด
แผ่นทำความร้อนขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อการปิ้งที่ทั่วถึงกว่าเดิม
ละลายน้ำแข็งและปิ้งขนมปังที่เพิ่งออกมาจากช่องแช่แข็ง
ควบคุมความเหลืองกรอบได้หลายระดับตามความชอบของแต่ละคน
4.3
จาก 5
4
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siriporn99
09/03/2019
ประเทศไทย
สินค้าดีมีมาตรฐาน
ปิ้งขนมปังได้เหลืองกรอบทั่วแผ่นในเวลาเพียงเล็กน้อย ขนาดกระทัดรัด-น้ำหนักเบา-จัดเก็บได้ง่าย ปลั๊กและสายไฟมีคุณภาพและมาตรฐานดี เชื่อมั่นว่าสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง
AhChow91
13/11/2018
Malaysia
Great toast with a great product!
Apart from its classy look, it gets the job done well. My toast is not burnt and it comes out fresh and hot.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/91 Toaster
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/91 Toaster
Xervii
30/03/2020
ประเทศไทย
ตรวจสอบผู้ซื้อ
ใช้งานง่ายและมีคุณภาพดี
การใช้งานไม่ยุ่งยาก สามารถเลือกระดับความร้อนได้ง่ายและใช้เวลาปิ้งไม่นาน
ข้อดี
สะดวกใช้เวลาปิ้งไม่นาน
ข้อเสีย
ไม่มีฝาปิดช่องใส่แผ่นขนมปัง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง
Date of Use 2019-09-30
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4825/92 เครื่องปิ้งขนมปัง
Date of Use 2019-09-30