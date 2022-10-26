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  • เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ
  • เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ
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  • เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

ยกเลิกการผลิต

Daily Collectionเตาแม่เหล็กไฟฟ้า

HD4911/35

4.3
| (52) ตรวจดู | 81% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ
คุณค่าทางอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดี เตาแม่เหล็กไฟฟ้า Philips สามารถลดระยะเวลาในการเตรียมอาหารลงถึง 1/3 ดังนั้นจึงรักษาคุณค่าทางอาหารให้คงอยู่ได้ดีขึ้น เตาแม่เหล็กไฟฟ้ามาพร้อมกับโปรแกรมการเตรียมอาหารที่หลากหลายสำหรับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ร้อนเร็วช่วยรักษาคุณค่าทางอาหาร

เติมชีวิตแก่อาหารของคุณ

  • เซนเซอร์ระบบสัมผัส

  • 2100 W

การตั้งค่าเวลาปรุงอาหาร

การตั้งค่าเวลาปรุงอาหาร

การตั้งค่าเวลาปรุงอาหาร 1 ถึง 120 นาที

กำลังไฟสูงเพื่อการเตรียมอาหารที่รวดเร็วขึ้น 2100W

กำลังไฟสูงเพื่อการเตรียมอาหารที่รวดเร็วขึ้น 2100W

ปรุงอาหารรวดเร็วด้วยกำลังไฟสูง (2100w) เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ในทันที

ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อตั้งเวลาเริ่มปรุงอาหาร

ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อตั้งเวลาเริ่มปรุงอาหาร

ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อตั้งเวลาเริ่มปรุงอาหาร

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

52

ตรวจดู

81%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

26/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุ้มค่า ราคาดี

จากการใช้งานแล้วพบว่า สินค้าใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายมาก ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดี

ข้อดี

ร้อนเร็ว กำลังไฟสูง

ข้อเสีย

ไม่มี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-26

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-26

21/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมากค่ะ ประทับใจ

ชอบนะคะ จริวๆ ใช้ของใช้แบรนด์นี้ตลอด ร้อนเร็ว มีหมายตัวเลือก ใช้ง่าย ดูแข็งแรงทนทานดี

ข้อดี

ร้อนเร็ว

ข้อเสีย

แต่ละโหมดปรับอุณภูมิได้นิดหน่อย

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-20

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-20

10/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เปลี่ยนเตาแก๊สมากใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าปลอดภัยกว่า

รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน มีฟังชั่นให้เลือกมากมายสะดวกกับการใช้งานมากๆ เตาร้อนเร็วมาก ใช้งานอย่างปลอดภัย ว่าจะซื้ออีก1เครื่องจะเลิกใช้เตาแก๊สมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสะดวก สะอาดประหยัด ปลอดภัยกว่าการใช้เตาแก็ส

ข้อดี

ใช้งานง่ายสะดวกสะอาดปลอดภัย

ข้อเสีย

มีีเสียงดัง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-10

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-10

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