รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เซนเซอร์ระบบสัมผัส
2100 W
การตั้งค่าเวลาปรุงอาหาร 1 ถึง 120 นาที
ปรุงอาหารรวดเร็วด้วยกำลังไฟสูง (2100w) เพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ในทันที
ฟังก์ชันตัวตั้งเวลาล่วงหน้า 24 ชั่วโมงเพื่อตั้งเวลาเริ่มปรุงอาหาร
4.3
จาก 5
52
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81%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Tanathorn007
26/10/2022
ประเทศไทย
คุ้มค่า ราคาดี
จากการใช้งานแล้วพบว่า สินค้าใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายมาก ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดี
ข้อดี
ร้อนเร็ว กำลังไฟสูง
ข้อเสีย
ไม่มี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-26
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-26
nata55
21/10/2022
ประเทศไทย
ดีมากค่ะ ประทับใจ
ชอบนะคะ จริวๆ ใช้ของใช้แบรนด์นี้ตลอด ร้อนเร็ว มีหมายตัวเลือก ใช้ง่าย ดูแข็งแรงทนทานดี
ข้อดี
ร้อนเร็ว
ข้อเสีย
แต่ละโหมดปรับอุณภูมิได้นิดหน่อย
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-20
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-20
สิงห์หนุ่ม
10/10/2022
ประเทศไทย
เปลี่ยนเตาแก๊สมากใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าปลอดภัยกว่า
รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน มีฟังชั่นให้เลือกมากมายสะดวกกับการใช้งานมากๆ เตาร้อนเร็วมาก ใช้งานอย่างปลอดภัย ว่าจะซื้ออีก1เครื่องจะเลิกใช้เตาแก๊สมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสะดวก สะอาดประหยัด ปลอดภัยกว่าการใช้เตาแก็ส
ข้อดี
ใช้งานง่ายสะดวกสะอาดปลอดภัย
ข้อเสีย
มีีเสียงดัง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-10
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-10