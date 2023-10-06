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Airfryer 3000 Series Lหม้อเดี่ยว

HD9100/20

4.8

| (4) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

เพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกรอบนอกนุ่มในด้วยเทคโนโลยี RapidAir ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NutriU เพื่อค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับร้อยได้ทุกวัน

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ด้วยเทคโนโลยี RapidAir

อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*

  • เทคโนโลยี RapidAir

  • 3.7 ล.

  • สีขาว

ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี RapidAir

ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี RapidAir

เทคโนโลยี RapidAir ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน

ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

ทอดอาหารโดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

Philips Airfryer 3000 Series ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*

สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ

พบกับสูตรอาหารนับร้อย* ที่สามารถทำได้ใน Airfryer ซึ่งเป็นเมนูที่ดูน่ากิน อร่อย ทำได้เร็ว อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ สูตรอาหารจาก HomeID จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ คุณจึงเลือกเมนูอาหารที่ใช่ได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน

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ความคิดเห็น

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4.8

จาก 5

4

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2
1

06/10/2023

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

With air fryer, the kitchen will not get oily.

For small family and where frying is minimum, this size is sufficient.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

25/09/2023

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Compact, Cheap and Excellent Airfryer

Bought this Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Compact Airfryer during promo and the price was cheap. Excellent cooker with high performance.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

30/04/2023

Singapore

Singapore

ตรวจสอบผู้ซื้อ

Airfryer 3000

Nice color, good cooking time. User friendly instruction. Worth buying.

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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot

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  1. เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips

  2. เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน

  3. มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่มีชุมชน NutriU เท่านั้น