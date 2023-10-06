รับประกัน 2 ปีเต็ม
อาหารรสเลิศที่มีไขมันน้อยลงถึง 90%*
เพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกรอบนอกนุ่มในด้วยเทคโนโลยี RapidAir ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NutriU เพื่อค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับร้อยได้ทุกวัน
เทคโนโลยี RapidAir
3.7 ล.
สีขาว
เทคโนโลยี RapidAir ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน
Philips Airfryer 3000 Series ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*
พบกับสูตรอาหารนับร้อย* ที่สามารถทำได้ใน Airfryer ซึ่งเป็นเมนูที่ดูน่ากิน อร่อย ทำได้เร็ว อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ สูตรอาหารจาก HomeID จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ คุณจึงเลือกเมนูอาหารที่ใช่ได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน
4.8
จาก 5
4
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
GW_C
06/10/2023
Singapore
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With air fryer, the kitchen will not get oily.
For small family and where frying is minimum, this size is sufficient.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
CLSM
25/09/2023
Singapore
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Compact, Cheap and Excellent Airfryer
Bought this Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Compact Airfryer during promo and the price was cheap. Excellent cooker with high performance.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
Mdm S Tan
30/04/2023
Singapore
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Airfryer 3000
Nice color, good cooking time. User friendly instruction. Worth buying.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Airfryer 3000 Series L HD9100/20 Single Pot
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่มีชุมชน NutriU เท่านั้น