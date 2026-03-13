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Airfryer 3000 Series L หม้อเดี่ยว
ฝ่ายสนับสนุน
HD9100/20
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User Manual Airfryer HD9100
เพลิดเพลินกับอาหารที่ดีต่อสุขภาพกรอบนอกนุ่มในด้วยเทคโนโลยี RapidAir ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NutriU เพื่อค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับร้อยได้ทุกวัน
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ฉันสามารถใช้กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ได้หรือไม่
วิธีทำความสะอาด Philips Airfryer
มีควันสีขาวออกมาจาก Philips Airfryer ของฉัน
Philips Airfryer ของฉันเปิดไม่ติด
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