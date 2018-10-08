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เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
เครื่องนึ่ง Philips มี Flavour Booster เพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรให้กับอาหารจานโปรด คุณสามารถเตรียมอาหารประเภทซุป, สตูว์, โจ๊กข้าวโอ๊ต, ข้าวและอื่นๆ ได้ในชามสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ เพียงใช้ตัวจับเวลาแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน!
9 ลิตร 900 วัตต์
ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง
Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ถ้วยโถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) คุณสามารถเตรียมอาหารหลากรสชาติเพื่อครอบครัวได้โดยง่าย โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ
นาฬิกาจับเวลา 60 นาทีมีสัญญาณพร้อมใช้งานและระบบตัดไฟอัตโนมัติ
4.3
จาก 5
13
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
James
08/10/2018
Singapore
Good steamer
I use this to make hot my food conveniently and (healthily) because it is just steam.
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer
Wei_LoonNg
20/06/2012
Singapore
Fantastic product
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer
AnupamaParthasarathy
29/01/2012
Singapore
A great product
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer