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  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

ยกเลิกการผลิต

Viva Collectionเครื่องนึ่ง

HD9120/00

4.3

| (13) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

เครื่องนึ่ง Philips มี Flavour Booster เพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรให้กับอาหารจานโปรด คุณสามารถเตรียมอาหารประเภทซุป, สตูว์, โจ๊กข้าวโอ๊ต, ข้าวและอื่นๆ ได้ในชามสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ เพียงใช้ตัวจับเวลาแล้วปล่อยให้เครื่องทำงาน!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องนึ่งที่มี Flavour Booster

เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

  • 9 ลิตร 900 วัตต์

  • ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง

Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

ถ้วยโถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) คุณสามารถเตรียมอาหารหลากรสชาติเพื่อครอบครัวได้โดยง่าย โถสำหรับนึ่งขนาดใหญ่พิเศษ (XL) สำหรับซุป, สตูว์, ข้าวและอื่นๆ

นาฬิกาจับเวลาเวลา 60 นาที

นาฬิกาจับเวลาเวลา 60 นาที

นาฬิกาจับเวลา 60 นาทีมีสัญญาณพร้อมใช้งานและระบบตัดไฟอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.3

จาก 5

13

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

2
1

08/10/2018

Singapore

Singapore

Good steamer

I use this to make hot my food conveniently and (healthily) because it is just steam.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

20/06/2012

Singapore

Singapore

Fantastic product

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

29/01/2012

Singapore

Singapore

A great product

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9120/01 Steamer

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