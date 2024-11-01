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  • รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

    Daily Collection เครื่องนึ่ง

    HD9125/00

    รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

    การตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาหารนึ่งทุกประเภท

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    ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,190.00

    Daily Collection เครื่องนึ่ง

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    รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง

    มี Aroma Infuser

    • 9 ลิตร 900 วัตต์
    • ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง
    • Aroma Infuser, โถซุป/ข้าว
    • พลาสติก สีขาว/เบจ
    Aroma Infuser เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

    Aroma Infuser เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

    Aroma Infuser ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

    ชั้นวางไข่

    ชั้นวางไข่

    ใส่ไข่ได้ 6 ฟองต่อตะกร้า

    อุปกรณ์ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    อุปกรณ์ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้

    เติมน้ำได้ง่าย

    เติมน้ำได้ง่าย

    เติมที่เก็บน้ำขณะใช้งานได้ง่าย

    ตะกร้าวางซ้อนกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ตะกร้าวางซ้อนกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    ตะกร้าวางซ้อนกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ

    การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยเก็บรักษาสารอาหารเอาไว้ได้

    การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยเก็บรักษาสารอาหารเอาไว้ได้

    ตัวจับเวลาประกอบอาหารที่ตั้งค่าไว้สำหรับเมนูเนื้อปลา ผัก ข้าว และอื่นๆ

    ตัวจับเวลาประกอบอาหารที่ตั้งค่าไว้สำหรับเมนูเนื้อปลา ผัก ข้าว และอื่นๆ

    โถสำหรับนึ่งสำหรับซุป สตูว์ ข้าวและอื่นๆ

    โถสำหรับนึ่งสำหรับซุป สตูว์ ข้าวและอื่นๆ

    ฝาปิดป้องกันน้ำหยด

    ฝาปิดป้องกันน้ำหยด

    ตะกร้า 3 ใบเพื่อนึ่งส่วนผสมที่หลากหลายได้พร้อมกัน

    ตะกร้า 3 ใบเพื่อนึ่งส่วนผสมที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลด้านการออกแบบ

      สี
      ขาวและเบจ
      วัสดุ
      พลาสติก

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220-240  V
      ความยาวสายไฟ
      80  cm
      กำลังไฟ
      900  W
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุแท็งก์น้ำ
      1  L
      ความจุ (สูงสุด)
      2.6 + 2.9 + 4.1  L

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ขีดแสดงระดับน้ำ
      มี
      จำนวนชั้น
      3  pcs
      ระบบป้องกันการต้มน้ำแห้งและอุณหภูมิสูงเกิน
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      ชั้นวางไข่
      มี
      โถข้าว/ซุป/อาหาร
      มี

    Badge-D2C

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