Daily Collection เครื่องนึ่ง
รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
การตั้งค่าที่สมบูรณ์แบบสำหรับอาหารนึ่งทุกประเภท ดูประโยชน์ทั้งหมด
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ราคาปลีกที่แนะนำ: ฿2,190.00
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
Daily Collection เครื่องนึ่ง
รสชาติแท้ๆ ของอาหารนึ่ง
มี Aroma Infuser
- 9 ลิตร 900 วัตต์
- ตัวตั้งเวลาด้วยตนเอง
- Aroma Infuser, โถซุป/ข้าว
- พลาสติก สีขาว/เบจ
Aroma Infuser เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ
Aroma Infuser ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ชั้นวางไข่
ใส่ไข่ได้ 6 ฟองต่อตะกร้า
อุปกรณ์ใช้กับเครื่องล้างจานได้
ชิ้นส่วนใช้ในเครื่องล้างจานได้
เติมน้ำได้ง่าย
เติมที่เก็บน้ำขณะใช้งานได้ง่าย
ตะกร้าวางซ้อนกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
ตะกร้าวางซ้อนกันได้เพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ
การนึ่งอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีช่วยเก็บรักษาสารอาหารเอาไว้ได้
ตัวจับเวลาประกอบอาหารที่ตั้งค่าไว้สำหรับเมนูเนื้อปลา ผัก ข้าว และอื่นๆ
โถสำหรับนึ่งสำหรับซุป สตูว์ ข้าวและอื่นๆ
ตะกร้า 3 ใบเพื่อนึ่งส่วนผสมที่หลากหลายได้พร้อมกัน
ตะกร้า 3 ใบเพื่อนึ่งส่วนผสมที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ข้อมูลด้านการออกแบบ
- สี
-
ขาวและเบจ
- วัสดุ
-
พลาสติก
-
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
- แรงดันไฟฟ้า
-
220-240
V
- ความยาวสายไฟ
-
80
cm
- กำลังไฟ
-
900
W
- ความถี่
-
50/60
Hz
- ความจุแท็งก์น้ำ
-
1
L
- ความจุ (สูงสุด)
-
2.6 + 2.9 + 4.1
L
-
ข้อกำหนดทั่วไป
- ที่เก็บสายไฟ
-
มี
- ฐานกันลื่น
-
มี
- สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
-
มี
- ด้ามจับไม่ร้อนมือ
-
มี
- ขีดแสดงระดับน้ำ
-
มี
- จำนวนชั้น
-
3
pcs
- ระบบป้องกันการต้มน้ำแห้งและอุณหภูมิสูงเกิน
-
มี
-
พร้อมอุปกรณ์เสริม
- ชั้นวางไข่
-
มี
- โถข้าว/ซุป/อาหาร
-
มี
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