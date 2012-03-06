รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
เครื่องนึ่ง Philips คุณภาพสูงนี้มี Flavour Booster ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรุงอาหารที่นึ่งให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ มีระบบตั้งเวลาล่วงหน้า, ฟังก์ชันอุ่นอาหารและตำราอาหารของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยคุณเตรียมอาหารมื้ออร่อยได้ทุกเวลา
9 ลิตร 900 วัตต์
ตั้งเวลาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น
ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย
ช่องเติมน้ำภายนอกสำหรับการเติมน้ำระหว่างใช้งาน
4.0
จาก 5
9
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Kah_HengKua
06/03/2012
Singapore
GOOD
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
Kai_ShyangKoh
30/10/2011
Singapore
Perfect!
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
JoanneTheo
05/07/2011
Singapore
Convenient and easy operate.
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer