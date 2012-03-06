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  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น
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  • เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

ยกเลิกการผลิต

Pure Essentials Collectionเครื่องนึ่ง

HD9140/90

4

| (9) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

เครื่องนึ่ง Philips คุณภาพสูงนี้มี Flavour Booster ที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรุงอาหารที่นึ่งให้มีกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ มีระบบตั้งเวลาล่วงหน้า, ฟังก์ชันอุ่นอาหารและตำราอาหารของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยคุณเตรียมอาหารมื้ออร่อยได้ทุกเวลา

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เครื่องนึ่งที่มี Flavour Booster

เพื่อรสชาติที่อร่อยยิ่งขึ้น

  • 9 ลิตร 900 วัตต์

  • ตั้งเวลาล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Flavour Booster เพิ่มรสชาติด้วยกลิ่นหอมน่ารับประทานของสมุนไพรและเครื่องเทศ

Flavour Booster ของเครื่องนึ่ง Philips เพิ่มความน่ารับประทานให้กับอาหารที่นึ่งด้วยกลิ่นหอมของสมุนไพรและเครื่องเทศ เพียงใส่สมุนไพรและเครื่องเทศที่คุณชอบลงในบูสเตอร์ แล้วนึ่งอาหารตามปกติ ความร้อนจากการนึ่งจะปลดปล่อยกลิ่นหอมของเครื่องเทศและสมุนไพรออกมา และกลิ่นหอมจะค่อยๆ ซึมซาบเข้าไปในอาหารทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น

ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้

ชิ้นส่วนใช้กับเครื่องล้างจานได้ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย

ช่องเติมน้ำภายนอก

ช่องเติมน้ำภายนอก

ช่องเติมน้ำภายนอกสำหรับการเติมน้ำระหว่างใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

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4.0

จาก 5

9

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

3
2

06/03/2012

Singapore

Singapore

GOOD

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

30/10/2011

Singapore

Singapore

Perfect!

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

05/07/2011

Singapore

Singapore

Convenient and easy operate.

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Pure Essentials Collection HD9140/90 Steamer

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