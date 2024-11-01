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  • วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ! วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ! วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ!

    Daily Collection Airfryer

    HD9218/51

    วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ!

    เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!

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    Daily Collection Airfryer

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    วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ!

    ด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ที่ให้ผลลัพธ์สมบูรณ์แบบ

    • เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
    • เครื่องทอดอเนกประสงค์
    • สีดำ
    • 800 กรัม
    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips Airfryer ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว

    สามารถปรับเวลาได้ด้วยตนเองและควบคุมอุณหภูมิ

    สามารถปรับเวลาได้ด้วยตนเองและควบคุมอุณหภูมิ

    ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 30 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 390 ฟาห์เรนไฮต์ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับมันฝรั่งแท่ง ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อสีเหลืองกรอบ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    เครื่อง Airfryer จะใช้เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อปล่อยลมร้อนหมุนเวียนรอบตะกร้าเตรียมอาหารแบบตะแกรงโลหะ ทำให้ใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยทั้งในการทอด อบ และย่าง ดีไซน์รูปปลาดาวบนก้นของ Airfryer ช่วยทำให้การไหลเวียนของอากาศสะดวกยิ่งขึ้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าอาหารจานโปรดของคุณจะสุกทั่วถึงกัน

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Philips Airfryer ที่ผสานการหมุนเวียนอาการร้อนอย่างรวดเร็ว การออกแบบแบบปลาดาว และโปรไฟล์ความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณทอดอาหารรสเลิศได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว ง่าย และดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยแทบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีก

    ทำความสะอาดง่าย และมีกลิ่นขณะทอดน้อยกว่าการทอดแบบปกติ

    ทำความสะอาดง่าย และมีกลิ่นขณะทอดน้อยกว่าการทอดแบบปกติ

    ตัวลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดประกอบได้และตะแกรงทอดอาหารสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air ช่วยลดกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดในบ้านของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทอดแบบทั่วไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      กำลังไฟ
      1425  W
      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      ความจุตะแกรง
      28  oz

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำดีพแบล็ค (Deep Black)

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      287 x 315 x 384  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      7  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • ควบคุมอุณหภูมิ
      • ฐานกันลื่น
      ควบคุมเวลา
      สูงถึง 30 นาที

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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