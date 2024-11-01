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วิธีการทอดที่ดีต่อสุขภาพ!
เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips Airfryer ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว
ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 30 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 390 ฟาห์เรนไฮต์ ให้คุณเพลิดเพลินไปกับมันฝรั่งแท่ง ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อสีเหลืองกรอบ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!
เครื่อง Airfryer จะใช้เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อปล่อยลมร้อนหมุนเวียนรอบตะกร้าเตรียมอาหารแบบตะแกรงโลหะ ทำให้ใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยทั้งในการทอด อบ และย่าง ดีไซน์รูปปลาดาวบนก้นของ Airfryer ช่วยทำให้การไหลเวียนของอากาศสะดวกยิ่งขึ้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าอาหารจานโปรดของคุณจะสุกทั่วถึงกัน
ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Philips Airfryer ที่ผสานการหมุนเวียนอาการร้อนอย่างรวดเร็ว การออกแบบแบบปลาดาว และโปรไฟล์ความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณทอดอาหารรสเลิศได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว ง่าย และดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยแทบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีก
ตัวลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดประกอบได้และตะแกรงทอดอาหารสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้อย่างสะดวก Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air ช่วยลดกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดในบ้านของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องทอดแบบทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
ความยั่งยืน
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