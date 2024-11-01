HD9220/20
อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*
เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!ดูประโยชน์ทั้งหมด
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เทคโนโลยี Rapid Air ของ Airfryer ช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่าง ของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วย Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air กลิ่นขณะทอดอาหารยังน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!
ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 30 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 200 องศา ให้คุณเพลิดเพลินไปกับอาหารทอดเหลืองกรอบ ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อ และอื่นๆ อีกมาก โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!
ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips Airfryer ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว
ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Philips Airfryer ที่ผสานการหมุนเวียนอาการร้อนอย่างรวดเร็ว การออกแบบแบบปลาดาว และโปรไฟล์ความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณทอดอาหารรสเลิศได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว ง่าย และดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยแทบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีก
ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด
ตำราอาหารนี้สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับอาหารทอดไขมันต่ำหลากหลายแบบ ที่คุณสามารถอดด้วย Airfryer ทั้งยังแนะนำสูตรอาหารที่คุณสามารถใช้เครื่องได้อย่างอเนกประสงค์ คุณสามารถย่าง อบ และแม้แต่การคั่ว อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
บริการ
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