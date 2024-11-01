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  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!* อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!* อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    Viva Collection Airfryer

    HD9220/20R1

    อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!

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    Viva Collection Airfryer

    ‘ปรับปรุงใหม่’ คืออะไร?

    บริษัทต่างๆ มีคำจำกัดความของการปรับปรุงใหม่เป็นของตัวเอง ที่ Philips เราปรับปรุงสินค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าส่งคืนมาภายใน 30 วันหลังจากซื้อหรือจากโปรแกรมสมัครสมาชิกของเรา ผลก็คือสินค้าส่วนใหญ่ยังไม่ถูกใช้งานหรือใช้งานไปไม่มาก

    คุณสามารถคาดหวังอะไรได้บ้าง?

    ฟังก์ชันการใช้งานสินค้าและการรับประกัน

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    สภาพสินค้า

    The product is completely clean! Each device is put through rigorous quality and performance testing. All products are sanitized, and hygiene-related components or accessories are replaced when needed (for example, the shaver blades or kitchen appliances). Minor signs of use might be visible.

    อุปกรณ์เสริม

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    สินค้าจะถูกจัดส่งด้วยกล่องเดิมหรือกล่องรีไซเคิลธรรมดาที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล

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    อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    • เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
    • เครื่องทอดอเนกประสงค์
    • สีดำ
    • 800 กรัม
    เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อการทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

    เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อการทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

    เทคโนโลยี Rapid Air ของ Airfryer ช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่าง ของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วย Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air กลิ่นขณะทอดอาหารยังน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Philips Airfryer ที่ผสานการหมุนเวียนอาการร้อนอย่างรวดเร็ว การออกแบบแบบปลาดาว และโปรไฟล์ความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณทอดอาหารรสเลิศได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว ง่าย และดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยแทบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีก

    ควบคุมอุณหภูมิและปรับเวลาได้

    ควบคุมอุณหภูมิและปรับเวลาได้

    ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 30 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 200 องศา ให้คุณเพลิดเพลินไปกับอาหารทอดเหลืองกรอบ ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อ และอื่นๆ อีกมาก โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips Airfryer ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    สินค้าที่ได้รับการปรับสภาพและรับรองแล้ว

    เป็นสินค้าที่ส่งคืนโดยผ่านการตรวจสอบ ทดสอบแล้วว่าใช้งานได้เหมือนใหม่ และทำความสะอาดอย่างทั่วถึง สินค้าอาจจัดส่งในกล่องสีน้ำตาลและมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานได้ครบถ้วน สินค้ามาพร้อมการรับประกัน 2 ปี ราคาที่น่าดึงดูด และสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 30 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

    ความจุการทำอาหารขนาดใหญ่สำหรับทุกสูตรอาหารที่คุณชอบ

    ความจุการทำอาหารขนาดใหญ่สำหรับทุกสูตรอาหารที่คุณชอบ

    ประสิทธิภาพกำลังไฟสูงเพื่อการทำอาหารได้รวดเร็ว

    ประสิทธิภาพกำลังไฟสูงเพื่อการทำอาหารได้รวดเร็ว

    ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยสูตรที่น่าสนใจ

    ตำราอาหารนี้สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับอาหารทอดไขมันต่ำหลากหลายแบบ ที่คุณสามารถอดด้วย Airfryer ทั้งยังแนะนำสูตรอาหารที่คุณสามารถใช้เครื่องได้อย่างอเนกประสงค์ คุณสามารถย่าง อบ และแม้แต่การคั่ว อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      230  V
      กำลังไฟ
      1425  W
      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      ความถี่
      50/60  Hz
      ความจุตะแกรง
      0.8  kg

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      287 x 315 x 384  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      7  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ที่เก็บสายไฟ
      • สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • ควบคุมอุณหภูมิ
      • แอพและหนังสือสูตรอาหาร
      • ฐานกันลื่น
      • Rapid Air ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      • ควบคุมเวลา
      ควบคุมเวลา
      สูงถึง 30 นาที

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    Badge-D2C

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