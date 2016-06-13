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อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*
เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!
เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
เครื่องทอดอเนกประสงค์
White/lavender
800 กรัม
เทคโนโลยี Rapid Air ของ Airfryer ช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่าง ของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วย Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air กลิ่นขณะทอดอาหารยังน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!
ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 30 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 200 องศา ให้คุณเพลิดเพลินไปกับอาหารทอดเหลืองกรอบ ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อ และอื่นๆ อีกมาก โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!
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4.4
จาก 5
884
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Temmas
13/06/2016
ประเทศไทย
สะดวก รวดเร็ว
ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ครัวไม่สกปรก สามารถใช้เวลาไปทำงานอย่างอื่นได้
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
busaba001
16/03/2016
ประเทศไทย
ตอบโจทย์ในการทำอาหาร ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย
ต้องขอบคุณผู้ที่คิดค้นหม้อทอด ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลย โดยส่วนตัวชอบของทอด แต่อีกใจก้อห่วงในเรื่องของสุขภาพ ไม่คิดเลยว่า PHILIPs จะตอบโจทย์และคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ขอบคุณจริงๆค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
กชพร43
20/10/2015
ประเทศไทย
ใช้งานง่าย ลดปริมาณน้ำมันให้น้อยลง
ใช้งานง่าย แค่เอาใส่เครื่องตั้งเวลา ก็ได้ของทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ดีต่อสุขภาพ ล่าสุดทำชีสบอลทอด ออกมาเหมือนทอดเลย ทอดปลาออกมาใช้ได้เลย ดีตรงไม่ต้องโดนน้ำมันกระเด็น บางครั้งใช้อุ่น ตอนแรกไก่ทอดมาแล้วทานไม่หมด เอามาอุ่นใหม่ใน Airfryer กรอบเหมือนใหม่ แถมเห็นน้ำมันที่ถูกรีดออกมาอีก...ทำให้สบายใจในการกินมากขึ้น ทุกวันนี้ ถ้ามีใครซื้อของทอดมาฝาก ก็จะเอาเข้า Airfryer เพื่อรีดน้ำมันออกก่อนทานทุกครั้ง
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รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Viva Collection HD9220/40 Airfryer
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป