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  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!* อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!* อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    Viva Collection Airfryer ระบบดิจิตอล

    HD9230/20

    อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    เทคโนโลยี Rapid Air อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ช่วยให้คุณทอดอาหารได้ด้วยอากาศ ที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มใน โดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ใช้น้ำมันเพื่อให้อาหารทอดมีเนื้อสัมผัสสมบูรณ์แบบและรสชาติอร่อย!

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    Viva Collection Airfryer ระบบดิจิตอล

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    อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง 80%!*

    ด้วยเทคโนโลยี Rapid Air ที่ให้ผลลัพธ์สมบูณ์แบบ

    • เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
    • เครื่องทอดอเนกประสงค์
    • สีดำ
    เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อการทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

    เทคโนโลยี Rapid Air เพื่อการทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น

    เทคโนโลยี Rapid Air ของ Airfryer ช่วยให้คุณทอด อบ คั่ว และย่าง ของว่างและอาหารที่มีไขมันน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิม โดยใช้น้ำมันเล็กน้อยหรือแทบไม่ใช้! ด้วย Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี Rapid Air กลิ่นขณะทอดอาหารยังน้อยกว่าการทอดแบบดั้งเดิมอีกด้วย ทั้งยังทำความสะอาดง่าย ปลอดภัย และประหยัดสำหรับการใช้งานประจำวัน!

    หน้าจอดิจิตอลจึงควบคุมเวลาและอุณหภูมิได้ง่าย

    หน้าจอดิจิตอลจึงควบคุมเวลาและอุณหภูมิได้ง่าย

    ตัวจับเวลาที่ติดตั้งในตัวช่วยให้คุณตั้งเวลาการทำอาหารล่วงหน้าได้ถึง 60 นาที ฟังก์ชันตัดไฟอัตโนมัติมีสัญาณเสียง "พร้อมใช้" การควบคุมอุณหภูมิที่สามารถปรับได้สมบูรณ์แบบทำให้คุณตั้งค่าอุณหภูมิการทำอาหารที่ดีที่สุดล่วงหน้าได้ถึง 200 องศา ให้คุณเพลิดเพลินไปกับอาหารทอดเหลืองกรอบ ของขบเคี้ยว ไก่ เนื้อ และอื่นๆ อีกมาก โดยที่ทั้งหมดนี้จะถูกจัดเตรียมในเวลาและอุณหภูมิที่ถูกต้องเพื่อให้ได้อาหารที่ดีที่สุด!

    อุปกรณ์เสริมดับเบิลเลเยอร์สำหรับสูตรอาหารต่างๆ

    อุปกรณ์เสริมดับเบิลเลเยอร์สำหรับสูตรอาหารต่างๆ

    เพิ่มพื้นที่ในการเตรียมอาหารกับ Airfryer ด้วยอุปกรณ์เสริมดับเบิลเลเยอร์ คุณสามารถอบ ย่าง หรือทอดเบอร์เกอร์รสเลิศ ปีกไก่ ปลา และอื่นๆ ได้ง่ายอย่างมีสุขภาพดี

    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ด้วย Airfryer คุณสามารถทอด ย่าง คั่ว และแม้แต่อบ

    ไม่เพียงยอดเยี่ยมสำหรับการทอด แต่เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips Airfryer ใหม่ยังช่วยให้คุณย่าง อบ และแม้แต่คั่วอาหารจานโปรดทั้งหมดของคุณได้ในเครื่องเดียว

    ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยสูตรที่น่าสนใจ

    ตำราอาหารที่เต็มไปด้วยสูตรที่น่าสนใจ

    ตำราอาหารนี้สร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำอาหารจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจสำหรับอาหารทอดไขมันต่ำหลากหลายแบบ ที่คุณสามารถอดด้วย Airfryer ทั้งยังแนะนำสูตรอาหารที่คุณสามารถใช้เครื่องได้อย่างอเนกประสงค์ คุณสามารถย่าง อบ และแม้แต่การคั่ว อาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสำหรับอาหารทอดแสนอร่อย และไขมันต่ำ

    ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นของ Philips Airfryer ที่ผสานการหมุนเวียนอาการร้อนอย่างรวดเร็ว การออกแบบแบบปลาดาว และโปรไฟล์ความร้อนประสิทธิภาพสูง ช่วยให้คุณทอดอาหารรสเลิศได้หลากหลายอย่างรวดเร็ว ง่าย และดีต่อสุขภาพมากขึ้นโดยแทบไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมันอีก

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ใช้กับเครื่องล้างจานได้

    ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด

    ความจุการทำอาหารขนาดใหญ่สำหรับทุกสูตรอาหารที่คุณชอบ

    ความจุการทำอาหารขนาดใหญ่สำหรับทุกสูตรอาหารที่คุณชอบ

    ประสิทธิภาพกำลังไฟสูงเพื่อการทำอาหารได้รวดเร็ว

    ประสิทธิภาพกำลังไฟสูงเพื่อการทำอาหารได้รวดเร็ว

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • อุปกรณ์เสริม

      พร้อมด้วย
      ดับเบิลเลเยอร์

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      230  V
      กำลังไฟ
      1425  W
      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      ความจุตะแกรง
      0.8  kg

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ & สีเงิน

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      287 x 315 x 384 มม.  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      7  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ฐานกันลื่น
      • Rapid Air ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      • สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      • สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • แอพและหนังสือสูตรอาหาร
      • ควบคุมอุณหภูมิ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      ควบคุมเวลา
      สูงสุดถึง 60 นาที

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

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