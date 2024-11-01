หม้อทอด Airfryer หม้อทอดไร้น้ำมันซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้
รักสุภาพมากขึ้น รสดีขึ้น ทำง่ายขึ้น แถมยังเชื่อมต่อได้แล้ววันนี้
หม้อทอดไร้น้ำมัน Airfryer แบบ 13-in-1 ชนิดเชื่อมต่อได้ ทอด อบ ปิ้ง ย่าง ทำได้ทางไกล พบกับประสบการณ์เข้าครัวแบบถึงใจ ให้เมนูอาหารปรุงที่บ้านรักสุขภาพมากขึ้น รสดีมากขึ้น ควบคุมได้ทางไกล ทำง่ายกว่าที่เคย ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
หม้อทอด Airfryer หม้อทอดไร้น้ำมันซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้
รักสุภาพมากขึ้น รสดีขึ้น ทำง่ายขึ้น แถมยังเชื่อมต่อได้แล้ววันนี้
- เทคโนโลยี Rapid Air
- 800 กรัม, 4, 1 ลิตร
- เชื่อมแล้ว
- สีขาว
QuickClean ด้วยชิ้นส่วนถอดได้ปลอดภัยในเครื่องล้างจาน
ทุกชิ้นส่วนที่ถอดออกได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ตะแกรง QuickClean ของเราเคลือบสารกันติด นั่นยังหมายความว่าตะแกรงแบบปิดในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราตัวนี้จะทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นทอดแบบดั้งเดิมด้วย
4.1 ลิตร - มากถึง 4 ส่วนในรวดเดียว
การออกแบบกะทัดรัดตรงตามความจุในหม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้ ขอความจุเพียง 4.1 ลิตร คุณก็ทำอาหารได้แล้วหลากหลายประเภท
แตะสัมผัสจอภาพที่พร้อมด้วยการตั้งค่าล่วงหน้า 7 แบบเพื่อการเลือกง่ายดาย
แตะปุ่มแล้วปรุง มีการตั้งค่าสะดวกมือ 7 แบบใช้กับของขบเคี้ยวแช่แข็ง, มันฝรั่งทอดสดใหม่, ไก่, ปลา, เนื้อ, ผักย่าง และมัฟฟิน
ประโยชน์รอบด้านการทำงานหลากหลาย จบครบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อนี้หม้อเดียว
หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 ตัวใหม่แบบเชื่อมต่อได้มีฟังก์ชันทำอาหารต่างๆ ถึง 13 แบบ: ทอด, อบ, ย่าง, คั่ว และอุ่น ทั้งยังเลือกได้ว่าจะทำมันฝรั่งทอด ไก่ ปลา และอีกมากมาย เพื่อให้ทุกครั้งในการเข้าครัวได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
จับตาดูความคืบหน้าระยะไกลผ่านแอป HomeID จากที่ใดก็ได้
เมื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณจับคู่กับ HomeID แล้ว ให้เลือกโปรแกรมหรือสูตรอาหารจากระยะไกล จับตาดูการทำอาหารจากตรงไหนก็ได้ที่ต้องการแล้วปล่อยตัวตามสบาย เพื่อจะกลับมาหาอาหารจานร้อนทำสดใหม่ที่บ้านได้
แรงบันดาลใจในสูตรอาหารไม่รู้จบจากเชฟและผู้ใช้ NutriU
แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips NutriU จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านราย ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น NutriU ยิ่งใช้ข้อแนะนำยิ่งเฉพาะเจาะจง
ใช้ได้กับ Amazon Alexa
ทำอาหารสนุกได้ไม่ต้องลงมือเองด้วยการเปิดใช้งาน Amazon Alexa
ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****
ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air
หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้มีการออกแบบเป็นรูปปลาดาว กระจายลมร้อนให้ปรุงอาหารสุกอร่อยได้แบบกรอบนอกนุ่มใน ขอเพียงเติมน้ำมันเข้าไปเพียงเล็กน้อยหรือไม่เติมเลยก็ยังได้ สุขภาพดีทุกเวลา
ข้อมูลทางเทคนิค
-
ประเทศผู้ผลิต
- ผลิตใน
-
จีน
-
ข้อมูลทางเทคนิค
- กำลังไฟ
-
1400 วัตต์
- หมายเลขในแพ็ค
-
1
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
-
ไม่มี
-
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
- วัสดุหลัก
-
พลาสติก
- วัสดุรอง
-
โลหะ
- ความจุ
-
4.1 ลิตร
- ฝาโปร่งใส
-
ไม่มี
- อินเตอร์เฟซ
-
ดิจิตอล
- ความยาวสายไฟ
-
0.8 ม.
- ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
-
มี
- โปรแกรม
-
7 การตั้งค่าล่วงหน้า
- จำนวนตะแกรง
-
1
- ตะแกรงแบบถอดได้
-
มี
- ตัวจับเวลา
-
มี
- รีโมทคอนโทรล
-
ไม่มี
- เทคโนโลยี
-
เทคโนโลยี Rapid Air
- สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
-
มี
- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
-
มี
- ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
-
มี
- ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
-
มี
- ด้ามจับไม่ร้อนมือ
-
มี
- ใช้กับเครื่องล้างจานได้
-
มี
- ตัวระบุอุณหภูมิ
-
มี
- ผนังกั้น Coolwall
-
มี
- อุณหภูมิสูงสุด (°C)
-
200
- อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
-
ชุดเตาปิ้งย่าง
- อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 2
-
ชุดทำขนมและทำอาหาร
- เคลือบสารกันติด
-
มี
- รับประกัน
-
2
- ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
-
ตะแกรงเดี่ยว
- การเชื่อมต่อ
-
เชื่อมแล้ว
-
น้ำหนักและขนาด
- ความยาวของผลิตภัณฑ์
-
360 มม.
- ความกว้างของผลิตภัณฑ์
-
264 มม.
- ความสูงของผลิตภัณฑ์
-
295 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์
-
4.55 กก.
- ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
-
360 x 264 x 295 มม.
-
ความทนทาน
- เคสป้องกัน
-
> 90% เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
- คู่มือ
-
กระดาษรีไซเคิล 100%
- จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
- *เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
- ** เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
- ***ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน
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