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    หม้อทอด Airfryer หม้อทอดไร้น้ำมันซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้

    HD9255/90

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    รักสุภาพมากขึ้น รสดีขึ้น ทำง่ายขึ้น แถมยังเชื่อมต่อได้แล้ววันนี้

    หม้อทอดไร้น้ำมัน Airfryer แบบ 13-in-1 ชนิดเชื่อมต่อได้ ทอด อบ ปิ้ง ย่าง สั่งงานผ่านมือถือ พบกับประสบการณ์เข้าครัวแบบถึงใจ ให้เมนูอาหารปรุงที่บ้านรักสุขภาพมากขึ้น รสดีมากขึ้น ไม่ต้องคอยเดา ทำอาหารได้ง่ายสะดวกกว่าที่เคย

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    หม้อทอด Airfryer หม้อทอดไร้น้ำมันซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้

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    รักสุภาพมากขึ้น รสดีขึ้น ทำง่ายขึ้น แถมยังเชื่อมต่อได้แล้ววันนี้

    • เทคโนโลยี Rapid Air
    • 800 กรัม, 4, 1 ลิตร
    • เชื่อมแล้ว
    • สีดำ
    ประโยชน์รอบด้านการทำงานหลากหลาย จบครบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อนี้หม้อเดียว

    ประโยชน์รอบด้านการทำงานหลากหลาย จบครบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อนี้หม้อเดียว

    หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 ตัวใหม่แบบเชื่อมต่อได้มีฟังก์ชันทำอาหารต่างๆ ถึง 13 แบบ: ทอด, อบ, ย่าง, คั่ว และอุ่น ทั้งยังเลือกได้ว่าจะทำมันฝรั่งทอด ไก่ ปลา และอีกมากมาย เพื่อให้ทุกครั้งในการเข้าครัวได้ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

    จับตาดูความคืบหน้าระยะไกลผ่านแอป HomeID จากที่ใดก็ได้

    จับตาดูความคืบหน้าระยะไกลผ่านแอป HomeID จากที่ใดก็ได้

    เมื่อหม้อทอดไร้น้ำมันของคุณจับคู่กับ HomeID แล้ว ให้เลือกโปรแกรมหรือสูตรอาหารจากระยะไกล จับตาดูการทำอาหารจากตรงไหนก็ได้ที่ต้องการแล้วปล่อยตัวตามสบาย เพื่อจะกลับมาหาอาหารจานร้อนทำสดใหม่ที่บ้านได้

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    หม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้มีการออกแบบเป็นรูปปลาดาว กระจายลมร้อนให้ปรุงอาหารสุกอร่อยได้แบบกรอบนอกนุ่มใน ขอเพียงเติมน้ำมันเข้าไปเพียงเล็กน้อยหรือไม่เติมเลยก็ยังได้ สุขภาพดีทุกเวลา

    แตะสัมผัสจอภาพที่พร้อมด้วยการตั้งค่าล่วงหน้า 7 แบบเพื่อการเลือกง่ายดาย

    แตะสัมผัสจอภาพที่พร้อมด้วยการตั้งค่าล่วงหน้า 7 แบบเพื่อการเลือกง่ายดาย

    แตะปุ่มแล้วปรุง มีการตั้งค่าสะดวกมือ 7 แบบใช้กับของขบเคี้ยวแช่แข็ง, มันฝรั่งทอดสดใหม่, ไก่, ปลา, เนื้อ, ผักย่าง และมัฟฟิน

    แรงบันดาลใจในสูตรอาหารไม่รู้จบจากเชฟและผู้ใช้ NutriU

    แรงบันดาลใจในสูตรอาหารไม่รู้จบจากเชฟและผู้ใช้ NutriU

    แรงบันดาลใจไม่รู้จบกับสูตรอาหารใน Philips NutriU จากเชฟผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้หลายล้านราย ขยายคลังอาหารของคุณให้กว้างขึ้น NutriU ยิ่งใช้ข้อแนะนำยิ่งเฉพาะเจาะจง

    4.1 ลิตร - มากถึง 4 ส่วนในรวดเดียว

    4.1 ลิตร - มากถึง 4 ส่วนในรวดเดียว

    การออกแบบกะทัดรัดตรงตามความจุในหม้อทอดไร้น้ำมัน Philips ซีรีย์ 5000 แบบเชื่อมต่อได้ ขอความจุเพียง 4.1 ลิตร คุณก็ทำอาหารได้แล้วหลากหลายประเภท

    ใช้ได้กับ Amazon Alexa

    ใช้ได้กับ Amazon Alexa

    ทำอาหารสนุกได้ไม่ต้องลงมือเองด้วยการเปิดใช้งาน Amazon Alexa

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    ใช้เวลาและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    Philips Airfryer ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลงถึง 70% และเร็วขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป****

    QuickClean ด้วยชิ้นส่วนถอดได้ปลอดภัยในเครื่องล้างจาน

    QuickClean ด้วยชิ้นส่วนถอดได้ปลอดภัยในเครื่องล้างจาน

    ทุกชิ้นส่วนที่ถอดออกได้นำไปล้างในเครื่องล้างจานได้ไม่เป็นอันตราย ตะแกรง QuickClean ของเราเคลือบสารกันติด นั่นยังหมายความว่าตะแกรงแบบปิดในหม้อทอดไร้น้ำมันของเราตัวนี้จะทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นทอดแบบดั้งเดิมด้วย

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      1400 วัตต์
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      โลหะ
      ความจุ
      4.1 ลิตร
      ฝาโปร่งใส
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      โปรแกรม
      7 การตั้งค่าล่วงหน้า
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ตัวจับเวลา
      มี
      รีโมทคอนโทรล
      ไม่มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยี Rapid Air
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      ผนังกั้น Coolwall
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2.
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงเดี่ยว
      การเชื่อมต่อ
      เชื่อมแล้ว

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      360 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      264 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      295 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      4.55 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      360 x 264 x 295 มม.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 90% เนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือ
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

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    • จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    • *เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไขมันของเนื้อไก่และเนื้อหมูกับหม้อทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
    • ** เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • ***ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน

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