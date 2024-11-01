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เชื่อมต่อกับเพื่อนเข้าครัวคู่ใจเพื่อมื้ออาหารสุขภาพ
The Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected เพื่อนเข้าครัวคู่ใจทุกวันเพื่อรังสรรค์มื้ออาหารให้ทุกคนในครอบครัว ทำง่ายไม่มากความ มีสารอาหารครบถ้วนสมดุล ทั้งยังอร่อยเลิศรส ทุกวันตลอดสัปดาห์ดูประโยชน์ทั้งหมด
หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
แอป HomeID ที่ใช้งานง่ายจะเชื่อมต่อกับ Airfryer ของคุณได้อย่างราบรื่น เป็นเพื่อนคู่ครัวประจำมื้ออาหารที่พลาดไม่ได้ ให้คุณได้มากกว่าการทอดที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมพบกับสูตรอาหารใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ หรือแม้แต่การติดตามการทำอาหารจากระยะไกลก็สามารถทำได้จากในแอป
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ตัวใหม่มีฟังก์ัชันทำอาหารต่างๆ 16 แบบ: ทอด อบ ย่าง คั่ว อบแห้ง นาบ ละลายน้ำแข็ง อุ่นร้อน ดอง และอีกมากมาย
พบกับสูตรอาหารนับร้อย* ที่สามารถทำได้ใน Airfryer ซึ่งเป็นเมนูที่ดูน่ากิน อร่อย ทำได้เร็ว อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ สูตรอาหารจาก HomeID จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ คุณจึงเลือกเมนูอาหารที่ใช่ได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน
เลือกสูตรอาหาร แล้วส่งไปยัง Airfryer เท่านี้ก็ติดตามความคืบหน้าในการทำอาหารจากโซฟาแสนสบายได้แล้ว แอป HomeID จะแนะนำวิธีการทำทุกขั้นตอน ให้คุณรังสรรค์อาหารจานโปรดของคุณและคนที่คุณรักได้ทุกวันที่บ้าน นอกจากนี้ ยังเปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียงและใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa ได้
เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90% **
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.4 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 7.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารพร้อมกันได้ถึง 6 อย่างในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ
Philips Airfryers ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลง 60% และเร็วขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป***
ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ประเทศผู้ผลิต
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
น้ำหนักและขนาด
ความทนทาน
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