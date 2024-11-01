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    หม้อทอด Airfryer 5000 Series XXL Connected

    HD9285/90

    การจัดอันดับโดยรวม / 5
    • รีวิว

    เชื่อมต่อกับเพื่อนเข้าครัวคู่ใจเพื่อมื้ออาหารสุขภาพ

    The Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected เพื่อนเข้าครัวคู่ใจทุกวันเพื่อรังสรรค์มื้ออาหารให้ทุกคนในครอบครัว ทำง่ายไม่มากความ มีสารอาหารครบถ้วนสมดุล ทั้งยังอร่อยเลิศรส ทุกวันตลอดสัปดาห์

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    หม้อทอด Airfryer 5000 Series XXL Connected

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    จับคู่กับแอป HomeID

    • เชื่อมต่อกับ HomeID
    • 16-in-1 Airfryer
    • 7.2 ล. (1.4 กก.)
    • เทคโนโลยี Rapid Air
    เชื่อมต่อกับเพื่อนคู่ครัวเพื่อมื้ออาหารสุขภาพ

    เชื่อมต่อกับเพื่อนคู่ครัวเพื่อมื้ออาหารสุขภาพ

    แอป HomeID ที่ใช้งานง่ายจะเชื่อมต่อกับ Airfryer ของคุณได้อย่างราบรื่น เป็นเพื่อนคู่ครัวประจำมื้ออาหารที่พลาดไม่ได้ ให้คุณได้มากกว่าการทอดที่ดีต่อสุขภาพ พร้อมพบกับสูตรอาหารใหม่ๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้งยังเต็มเปี่ยมด้วยรสชาติ หรือแม้แต่การติดตามการทำอาหารจากระยะไกลก็สามารถทำได้จากในแอป

    ประโยชน์รอบด้านการทำงานหลากหลาย จบครบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อนี้หม้อเดียว

    ประโยชน์รอบด้านการทำงานหลากหลาย จบครบในหม้อทอดไร้น้ำมันหม้อนี้หม้อเดียว

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ตัวใหม่มีฟังก์ัชันทำอาหารต่างๆ 16 แบบ: ทอด อบ ย่าง คั่ว อบแห้ง นาบ ละลายน้ำแข็ง อุ่นร้อน ดอง และอีกมากมาย

    สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในทุกๆ วัน

    สูตรอาหาร Airfryer แสนอร่อยเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพในทุกๆ วัน

    พบกับสูตรอาหารนับร้อย* ที่สามารถทำได้ใน Airfryer ซึ่งเป็นเมนูที่ดูน่ากิน อร่อย ทำได้เร็ว อีกทั้งยังดีต่อสุขภาพ สูตรอาหารจาก HomeID จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ คุณจึงเลือกเมนูอาหารที่ใช่ได้อย่างง่ายดายในทุกๆ วัน

    เลือก ตั้งค่า และผ่อนคลาย

    เลือก ตั้งค่า และผ่อนคลาย

    เลือกสูตรอาหาร แล้วส่งไปยัง Airfryer เท่านี้ก็ติดตามความคืบหน้าในการทำอาหารจากโซฟาแสนสบายได้แล้ว แอป HomeID จะแนะนำวิธีการทำทุกขั้นตอน ให้คุณรังสรรค์อาหารจานโปรดของคุณและคนที่คุณรักได้ทุกวันที่บ้าน นอกจากนี้ ยังเปิดใช้งานการควบคุมด้วยเสียงและใช้งานร่วมกับ Amazon Alexa ได้

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    ทอดอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยเทคโนโลยี Rapid Air

    เทคโนโลยี Rapid Air ที่มีดีไซน์รูปปลาดาวอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้หมุนเวียนลมร้อนเพื่อสร้างสรรค์อาหารรสเลิศที่กรอบนอกและนุ่มในโดยแทบไม่ใช้น้ำมัน

    เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสที่มีไขมันน้อยลงถึง 90% **

    เพลิดเพลินกับอาหารเลิศรสที่มีไขมันน้อยลงถึง 90% **

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ใช้ลมร้อนในการปรุงอาหารโปรดของคุณให้กรอบสมบูรณ์แบบ โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90% **

    ขนาด XXL เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

    ขนาด XXL เหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงครอบครัวของคุณเป็นหลัก ตะกร้าความจุ 1.4 กก. พร้อมด้วยกระทะขนาด 7.2 ล. ช่วยให้คุณปรุงอาหารได้หลากหลาย ทำอาหารพร้อมกันได้ถึง 6 อย่างในครั้งเดียวสำหรับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

    ประหยัดพลังงานและเวลา

    ประหยัดพลังงานและเวลา

    Philips Airfryers ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ โดยทำมื้ออาหารแสนอร่อยด้วยการใช้พลังงานน้อยลง 60% และเร็วขึ้น 40% เมื่อเทียบกับเตาอบโดยทั่วไป***

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ใช้งานและทำความสะอาดได้ง่าย

    ชิ้นส่วนถอดออกได้ทุกชิ้นสามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานได้ ตะกร้า QuickClean ของ Airfryer มีการเคลือบสารกันอาหารติดเพื่อการทำความสะอาดที่ง่ายดาย ซึ่งการทอดด้วยอากาศยังทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นที่เกิดจากการทอดทั่วไป

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี

    • ประเทศผู้ผลิต

      ผลิตใน
      จีน

    • ข้อมูลทางเทคนิค

      กำลังไฟ
      2000 วัตต์
      แรงดันไฟฟ้า
      220-240 V
      ความถี่
      50 Hz
      หมายเลขในแพ็ค
      1
      ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
      ไม่มี

    • ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

      วัสดุหลัก
      พลาสติก
      วัสดุรอง
      พลาสติก
      ความจุ
      7.2 ลิตร
      ทนความร้อน
      มี
      ฐานกันลื่น
      มี
      ฝาโปร่งใส
      ไม่มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ความยาวสายไฟ
      0.8 ม.
      ที่เก็บสายไฟ
      ไม่มี
      ฟังก์ชันอุ่นอาหาร
      มี
      โปรแกรม
      8
      จำนวนตะแกรง
      1
      ตะแกรงแบบถอดได้
      มี
      ตัวจับเวลา
      180 นาที
      รีโมทคอนโทรล
      มี
      การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
      มี
      เทคโนโลยี
      RapidAir
      สวิตช์เปิด/ปิดในตัว
      ดิจิตอล
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ตัวควบคุมอุณหภูมิสามารถปรับได้
      มี
      ไฟแสดงสถานะการใช้งาน
      มี
      ด้ามจับไม่ร้อนมือ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ตัวระบุอุณหภูมิ
      มี
      อุณหภูมิสูงสุด (°C)
      200℃
      อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 1
      ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
      เคลือบสารกันติด
      มี
      รับประกัน
      2 ปี
      ตะแกรงเดี่ยวหรือคู่
      ตะแกรงเดี่ยว
      การเชื่อมต่อ
      เชื่อมแล้ว

    • น้ำหนักและขนาด

      ความยาวของผลิตภัณฑ์
      410 มม.
      ความกว้างของผลิตภัณฑ์
      300 มม.
      ความสูงของผลิตภัณฑ์
      330 มม.
      น้ำหนักผลิตภัณฑ์
      6,25 กก.
      ขนาดรูปทรงของผลิตภัณฑ์
      410 x 300 x 330 มม.
      ความยาวของบรรจุุภัณฑ์
      478 มม.
      ความกว้างของบรรจุุภัณฑ์
      373 มม.
      ความสูงของบรรจุุภัณฑ์
      392 มม.
      น้ำหนักของบรรจุุภัณฑ์
      8.1กก.

    • ความทนทาน

      เคสป้องกัน
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือ
      กระดาษรีไซเคิล 100%

    Badge-D2C

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    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • จำนวนสูตรอาหารอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
    • *เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากเครื่องทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • **เปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่คำนวณจากการวัดภายในห้องปฏิบัติการโดยใช้ผลิตภัณฑ์รุ่น HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880

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