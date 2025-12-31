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ปรับปรุงใหม่
ยกเลิกการผลิต
HD9621/91R1
อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
ด้วยเทคโนโลยี TurboStar อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ให้คุณสามารถทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงน้อยนิดในการเตรียมอาหารจานอร่อยที่สุกอย่างทั่วถึง ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนการใช้งาน และด้วยการออกแบบใหม่ในขนาดกะทัดรัด โดยคุณยังสามารถทำอาหารจำนวนมากได้เหมือนเดิม
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม
TurboStar
เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ
สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.
ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป
ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”
เทคโนโลยีนวัตกรรม TurboStar ของ Philips ทำให้ลมร้อนหมุนอย่างรวดเร็วทั่วถึง ดังนั้นจึงสามารถกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอทำให้อาหารสุกทั่วถึงกว่าเดิมถึง 50%* ไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้อาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากนี้ ความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว
ความคิดเห็น
เทียบกับ Philips Viva Collection Airfryer ความจุการทำอาหารสามารถรองรับมันฝรั่งแท่ง 800 กรัม
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป
วัดผลโดยเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar โดยใช้มันฝรั่งแท่งแช่แข็ง ประเมินผลจากความเหลืองกรอบและความสุก