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  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
  • อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

ปรับปรุงใหม่

ยกเลิกการผลิต

Viva CollectionAirfryer

HD9621/91R1

อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

ด้วยเทคโนโลยี TurboStar อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ให้คุณสามารถทอดอาหารโดยใช้น้ำมันเพียงน้อยนิดในการเตรียมอาหารจานอร่อยที่สุกอย่างทั่วถึง ไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องก่อนการใช้งาน และด้วยการออกแบบใหม่ในขนาดกะทัดรัด โดยคุณยังสามารถทำอาหารจำนวนมากได้เหมือนเดิม

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ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับปรุงใหม่และผ่านการทดสอบโดยทีมงานของเรา ดูเพิ่มเติม

อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

  • TurboStar

  • เครื่องทอดอาหารไขมันต่ำ

  • สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”

สุกสม่ำเสมอกว่าเดิมสูงสุดถึง 50% - เทคโนโลยี TurboStar*

สุกสม่ำเสมอกว่าเดิมสูงสุดถึง 50% - เทคโนโลยี TurboStar*

เทคโนโลยีนวัตกรรม TurboStar ของ Philips ทำให้ลมร้อนหมุนอย่างรวดเร็วทั่วถึง ดังนั้นจึงสามารถกระจายความร้อนที่สม่ำเสมอทำให้อาหารสุกทั่วถึงกว่าเดิมถึง 50%* ไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้อาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากนี้ ความร้อนที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลทางเทคนิค

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เทียบกับ Philips Viva Collection Airfryer ความจุการทำอาหารสามารถรองรับมันฝรั่งแท่ง 800 กรัม

  2. เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป

  3. วัดผลโดยเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar โดยใช้มันฝรั่งแท่งแช่แข็ง ประเมินผลจากความเหลืองกรอบและความสุก