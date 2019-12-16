รับประกัน 2 ปีเต็ม
ยกเลิกการผลิต
อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*
เทคโนโลยี TurboStar อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ทำให้คุณทอดอาหารได้กรอบนอกนุ่มในโดยใช้น้ำมันเพียงน้อยนิดหรือไม่ใส่เลย ใช้ง่ายขึ้นด้วยแป้นหมุน QuickControl ปรุงอาหารทอดจานโปรดของคุณด้วยเพียงการหมุนคลิกเดียว!
TurboStar
QuickClean
พื้นผิวป้องกันอาหารติด
สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.
ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”
ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป
ฟรีแอป Philips Airfryer พร้อมหลากหลายสูตรอาหารจานอร่อยพร้อมคำแนะนำในการทำอาหารเป็นลำดับขั้นตอนให้ทำตามได้ง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับของว่างและจานสุขภาพสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ
5.0
จาก 5
7
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100%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
Vithaya
16/12/2019
ประเทศไทย
ใช้ดีได้ดีมาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยตัวเอง
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
Rungtorsaeng
14/08/2018
ประเทศไทย
คุ้มค่าแก่การลงทุน ใช้เพื่อสุขภาพคนทั้งครอบครัว
ใช่ง่าย คุ้มค่าที่เสียเงินไป ใช้งานได้จริง ใช่วันละ 4-5ครั้ง ไม่ยุ่งยาก ล้างเด็บสะดวก
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
Ao59
21/09/2016
ประเทศไทย
สะดวก ครบครัน
ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา ดีไซน์สวยงาม ราคาเหมาะสม มีการรับประกันนานถึง สอง ปี
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป
เมื่อเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar