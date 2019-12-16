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  • Front Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Airfryer
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Airfryer

ยกเลิกการผลิต

Avance CollectionAirfryer

HD9641/91

5

| (7) ตรวจดู | 100% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

เทคโนโลยี TurboStar อันเป็นเอกลักษณ์ของ Philips ทำให้คุณทอดอาหารได้กรอบนอกนุ่มในโดยใช้น้ำมันเพียงน้อยนิดหรือไม่ใส่เลย ใช้ง่ายขึ้นด้วยแป้นหมุน QuickControl ปรุงอาหารทอดจานโปรดของคุณด้วยเพียงการหมุนคลิกเดียว!

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

เทคโนโลยี TurboStar อาหารทอดที่ปรุงได้อย่างพอเหมาะ

อาหารทอดรสเลิศที่ลดไขมันสูงสุดถึง 80%*

  • TurboStar

  • QuickClean

  • พื้นผิวป้องกันอาหารติด

  • สีดำ 1425 วัตต์ 0.8 กก.

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

อาหารจานอร่อย : กรอบนอกนุ่มใน

ด้วยเทคโนโลยี Philips TurboStar อาหารทั้งหมดจะได้รับความร้อนที่ไหลเวียนสม่ำเสมอและได้รับการปรุงอย่างทั่วถึงไปพร้อมกัน ซึ่งให้ผลลัพธ์ถึงอาหารที่ปรุงสุกอย่างทั่วถึงโดยไม่จำเป็นต้องพลิกอาหารแม้ว่าอาหารจะซ้อนทับกัน นอกจากลมร้อนที่ไหลเวียนนี้แล้ว ยังมีความร้อนโดยตรงที่ทรงพลังจากด้านบนจะช่วยให้อาหารกรอบได้อย่างรวดเร็ว เพื่อผลลัพธ์อาหารที่เหลืองกรอบแสนอร่อย “กรอบนอกนุ่มใน”

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ตะกร้า QuickClean พร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ทำความสะอาดได้ใน 90 วินาที

ด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ของ Philips มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติด ที่ถอดล้างออกได้ การทำความสะอาดจึงกลายเป็นเรื่องรวดเร็วง่ายดาย ลิ้นชักเคลือบสารกันติดที่ถอดออกได้และตะกร้าอาหารสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้เพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด Philips Airfryer ที่มีเทคโนโลยี TurboStar จะช่วยทำให้บ้านของคุณปราศจากกลิ่นหืนของน้ำมันที่ใช้ทอดเมื่อเปรียบเทียบกับการทอดแบบทั่วไป

สูตรอาหารกว่า 200 สูตรภายในแอปและในเล่ม

สูตรอาหารกว่า 200 สูตรภายในแอปและในเล่ม

ฟรีแอป Philips Airfryer พร้อมหลากหลายสูตรอาหารจานอร่อยพร้อมคำแนะนำในการทำอาหารเป็นลำดับขั้นตอนให้ทำตามได้ง่าย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับของว่างและจานสุขภาพสำหรับโอกาสพิเศษต่างๆ

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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5.0

จาก 5

7

ตรวจดู

100%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

4
3
2
1

16/12/2019

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใช้ดีได้ดีมาก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการทำอาหารด้วยตัวเอง

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

14/08/2018

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุ้มค่าแก่การลงทุน ใช้เพื่อสุขภาพคนทั้งครอบครัว

ใช่ง่าย คุ้มค่าที่เสียเงินไป ใช้งานได้จริง ใช่วันละ 4-5ครั้ง ไม่ยุ่งยาก ล้างเด็บสะดวก

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

21/09/2016

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สะดวก ครบครัน

ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็วประหยัดเวลา ดีไซน์สวยงาม ราคาเหมาะสม มีการรับประกันนานถึง สอง ปี

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Avance Collection HD9641/91 Airfryer

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดอาหารสดจากเครื่องทอดอาหาร Phillips รุ่นทั่วไป

  2. เมื่อเปรียบเทียบกับ Airfryer ที่ไม่มี TurboStar