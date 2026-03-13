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Avance Collection Airfryer
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HD9641/91
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Local Recipe Booklet Philips Avance Collection Airfryer - English (US)
EU Declaration of conformity Philips Avance Collection Airfryer HD9641/91 - English (US)
ทั้งหมด (3)
ฉันสามารถใช้กระดาษรองอบหรือแผ่นฟอยล์กับ Philips Airfryer ได้หรือไม่
พิมพ์อบขนมแบบใดที่สามารถใช้กับ Philips Airfryer ได้
วิธีทำความสะอาด Philips Airfryer
มีควันสีขาวออกมาจาก Philips Airfryer ของฉัน
Philips Airfryer ของฉันเปิดไม่ติด