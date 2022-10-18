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ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด
Philips Airfryer XXL ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารจานโปรดของคุณโดยไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยที่สุด เทคโนโลยีการขจัดไขมันใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดและจับไขมันออกจากอาหาร ทำให้เป็นวิธีทอดที่ดีต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณมากขึ้น
เทคโนโลยีการขจัดไขมัน
เทคโนโลยี Rapid Air
สีดำ, 1.4 กก.
รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิมด้วยการขจัดไขมันส่วนเกินจากอาหาร Philips Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่กรอบนอกนุ่มในกับรสชาติอร่อยสุดๆ แต่มีไขมันต่ำสุด
ใช้แล้ว คุณสามารถทำอาหารขนาดครอบครัวด้วย Airfryer XXL ใหม่ ด้วยความจุแบบเต็มขนาด ทำให้สามารถทำอาหารมื้อใหญ่และอร่อยได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำอาหารโดยใช้ไก่ทั้งตัวหรือมันฝรั่งถึง 1.4 กิโลกรัม เพื่อสนองความต้องการของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สามารถทำอาหารได้ถึง 6 ที่ด้วยกระทะความจุ 7.3 ลิตรขนาดใหญ่
ด้วยโหมดการอุ่นอันแสนสะดวกของเรา คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเมื่อคุณพร้อม โดยจะช่วยให้อาหารของคุณอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมถึง 30 นาที
4.7
จาก 5
436
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96%
แนะนำผลิตภัณฑ์นี้
yayayah
18/10/2022
ประเทศไทย
เครื่องใหญ่จุใจ ใส่อาหารได้เยอะ
หม้อทอดใหญ่จุใจ ใส่อาหารได้เยอะ ที่บ้านชอบมากค่ะ รสชาติก็เหมือนทอดในกระทะเลย แต่ไม่ต้องใช้น้ำมัน ใช้ง่าย ประหยัดเวลา ทำได้หลายอย่าง ทำความสะอาดก็ง่าย แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ
ข้อดี
จุอาหารได้เยอะ ใช้ง่าย ทำความสะอาดง่าย
ข้อเสีย
ยังไม่เจอข้อเสียค่ะ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2022-09-18
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2022-09-18
Youtrip
10/10/2022
ประเทศไทย
สมกับเป็นเบอร์ 1 ด้านหม้อทอดไร้น้ำมัน
ใช้งานง่ายคุณภาพเกินราคา คุณแม่อยากได้มานาน เพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อให้ ลองสอนแม่ใช้แล้วท่านชอบมาก ไม่มีอะไรซับซ้อนคนแก่ใช้งานได้สบายๆ
ข้อดี
สวย ใช้งานง่าย
ข้อเสีย
ไม่แน่ใจครับยังไม่เจอข้อเสียเลยตั้งแต่ใช้มา
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2021-09-09
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2021-09-09
บุษบา2578
06/10/2022
ประเทศไทย
ดีเยื่ยม
ดี ขนาดใหญ่ เบา แข็งแรงทนทาน เหล็กหนามาก เก็บความร้อนได้ดี
ข้อดี
เบา
ข้อเสีย
ยังไม่เจอ
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2020-10-05
ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้
รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL
วันที่ใช้ 2020-10-05
เมื่อเปรียบเทียบจำนวนไขมันของไก่และเนื้อหมูกับเครื่องทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
เทคโนโลยี Rapid Air เพิ่มความเร็วการหมุนเวียนอากาศในตะกร้าได้สูงถึง 7 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วการหมุนเวียนอากาศใน Philips Viva Airfryer ที่มีพื้นแบนราบ
เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน