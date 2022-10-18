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ทุกรุ่น

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  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Standard Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Main in-use photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Front Product Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product Detail Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Alternative Product Photograph Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Product in Use Photo Philips Premium Airfryer XXL
  • Emotional Benefit Photo Philips Premium Airfryer XXL

ยกเลิกการผลิต

PremiumAirfryer XXL

HD9650/91

4.7

| (436) ตรวจดู | 96% แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด

Philips Airfryer XXL ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารจานโปรดของคุณโดยไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยที่สุด เทคโนโลยีการขจัดไขมันใหม่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดและจับไขมันออกจากอาหาร ทำให้เป็นวิธีทอดที่ดีต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณมากขึ้น

ดูสิทธิประโยชน์ทั้งหมด

กรอบอร่อย พร้อมรีดไขมันส่วนเกินในอาหาร*

ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด

  • เทคโนโลยีการขจัดไขมัน

  • เทคโนโลยี Rapid Air

  • สีดำ, 1.4 กก.

เทคโนโลยีการขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

เทคโนโลยีการขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิมด้วยการขจัดไขมันส่วนเกินจากอาหาร Philips Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่กรอบนอกนุ่มในกับรสชาติอร่อยสุดๆ แต่มีไขมันต่ำสุด

ขนาดครอบครัว XXL ที่สามารถใส่ไก่เข้าไปได้ทั้งตัวหรือมันฝรั่งทอด 1.4 กก.

ขนาดครอบครัว XXL ที่สามารถใส่ไก่เข้าไปได้ทั้งตัวหรือมันฝรั่งทอด 1.4 กก.

ใช้แล้ว คุณสามารถทำอาหารขนาดครอบครัวด้วย Airfryer XXL ใหม่ ด้วยความจุแบบเต็มขนาด ทำให้สามารถทำอาหารมื้อใหญ่และอร่อยได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำอาหารโดยใช้ไก่ทั้งตัวหรือมันฝรั่งถึง 1.4 กิโลกรัม เพื่อสนองความต้องการของครอบครัวหรือเพื่อนฝูง สามารถทำอาหารได้ถึง 6 ที่ด้วยกระทะความจุ 7.3 ลิตรขนาดใหญ่

โหมดการอุ่นอาหารเพื่อความยืดหยุ่นของเวลาในการเสิร์ฟ

โหมดการอุ่นอาหารเพื่อความยืดหยุ่นของเวลาในการเสิร์ฟ

ด้วยโหมดการอุ่นอันแสนสะดวกของเรา คุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารเมื่อคุณพร้อม โดยจะช่วยให้อาหารของคุณอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสมถึง 30 นาที

ข้อมูลทางเทคนิค

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ความคิดเห็น

คำวิจารณ์เหล่านี้ได้รับการจัดการโดย Bazaarvoice และปฏิบัติตามนโยบายความถูกต้องของ Bazaarvoice ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยเทคโนโลยีการต่อต้านการฉ้อโกงและการวิเคราะห์โดยมนุษย์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่
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4.7

จาก 5

436

ตรวจดู

96%

แนะนำผลิตภัณฑ์นี้

18/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เครื่องใหญ่จุใจ ใส่อาหารได้เยอะ

หม้อทอดใหญ่จุใจ ใส่อาหารได้เยอะ ที่บ้านชอบมากค่ะ รสชาติก็เหมือนทอดในกระทะเลย แต่ไม่ต้องใช้น้ำมัน ใช้ง่าย ประหยัดเวลา ทำได้หลายอย่าง ทำความสะอาดก็ง่าย แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะ

ข้อดี

จุอาหารได้เยอะ ใช้ง่าย ทำความสะอาดง่าย

ข้อเสีย

ยังไม่เจอข้อเสียค่ะ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2022-09-18

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2022-09-18

10/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สมกับเป็นเบอร์ 1 ด้านหม้อทอดไร้น้ำมัน

ใช้งานง่ายคุณภาพเกินราคา คุณแม่อยากได้มานาน เพิ่งจะมีโอกาสได้ซื้อให้ ลองสอนแม่ใช้แล้วท่านชอบมาก ไม่มีอะไรซับซ้อนคนแก่ใช้งานได้สบายๆ

ข้อดี

สวย ใช้งานง่าย

ข้อเสีย

ไม่แน่ใจครับยังไม่เจอข้อเสียเลยตั้งแต่ใช้มา

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2021-09-09

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2021-09-09

06/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีเยื่ยม

ดี ขนาดใหญ่ เบา แข็งแรงทนทาน เหล็กหนามาก เก็บความร้อนได้ดี

ข้อดี

เบา

ข้อเสีย

ยังไม่เจอ

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2020-10-05

ใช่ ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์นี้

รีวิวนี้ทำขึ้นเพื่อ Premium HD9650/91 Airfryer XXL

วันที่ใช้ 2020-10-05

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ข้อจำกัดความรับผิด

  1. เมื่อเปรียบเทียบจำนวนไขมันของไก่และเนื้อหมูกับเครื่องทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน

  2. เทคโนโลยี Rapid Air เพิ่มความเร็วการหมุนเวียนอากาศในตะกร้าได้สูงถึง 7 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วการหมุนเวียนอากาศใน Philips Viva Airfryer ที่มีพื้นแบนราบ

  3. เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips

  4. ค่าไฟจากการปรุงสุกอกไก่หนึ่งชิ้น (ตั้งค่า AF 160°C ไม่อุ่นก่อน) หรือเนื้อปลาแซลมอนหนึ่งชิ้น (200C ไม่อุ่นก่อน) vs. การใช้เตาอบชั้น A ร้อยละโดยเฉลี่ยตามค่าการวัดจากห้องปฏิบัติการภายในด้วยผลิตภัณฑ์ HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880 ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน