คำค้นหา

  • ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด

    Premium Airfryer

    HD9741/11

    ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด

    Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารจานโปรดของคุณโดยไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยที่สุด เทคโนโลยีการขจัดไขมันได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดและจับไขมันออกจากอาหาร ทำให้เป็นวิธีทอดที่ดีต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณมากขึ้น

    ดูประโยชน์ทั้งหมด

    Unfortunately this product is no longer available

    Premium Airfryer

    ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน

    ดู Airfryer ทั้งหมด

    ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด

    กรอบอร่อย พร้อมรีดไขมันส่วนเกินในอาหาร*

    • เทคโนโลยีการขจัดไขมัน
    • เทคโนโลยี Rapid Air
    • สีดำ, 0.8 กก.
    ทอด อบ ย่าง คั่ว หรือแม้กระทั่งอุ่นร้อน

    ทอด อบ ย่าง คั่ว หรือแม้กระทั่งอุ่นร้อน

    คุณสามารถสร้างสรรค์เมนูนับร้อยด้วย Airfryer ของคุณ ทอด อบ ย่าง คั่ว และแม้กระทั่งอุ่นอาหารของคุณ ให้ทุกๆ คำอร่อยเหมือนเป็นคำสุดท้ายด้วย Philips Air flow และอุปกรณ์ดีไซน์รูปปลาดาว ที่ปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอจากทุกด้านเพื่อมื้อที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง

    ในแอปมีสูตรอาหารนับร้อยสูตร

    ในแอปมีสูตรอาหารนับร้อยสูตร

    เปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้ Airfryer มือใหม่ถอดฝักสู่เชฟ Airfryer ด้วย HomeID และ Philips Airfryer XXL ของคุณ ค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับพัน พร้อมลิ้มลองสารพัดเมนูจานเด็ดใหม่ๆ แสนเร้าใจ

    เทคโนโลยีการขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

    เทคโนโลยีการขจัดไขมันช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน

    รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิมด้วยการขจัดไขมันส่วนเกินจากอาหาร Philips Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่กรอบนอกนุ่มในกับรสชาติอร่อยสุดๆ แต่มีไขมันต่ำสุด

    เทคโนโลยี Rapid Air technology ที่ให้ผลลัพธ์อันกรอบอร่อย

    เทคโนโลยี Rapid Air technology ที่ให้ผลลัพธ์อันกรอบอร่อย

    เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips สร้างการไหลเวียนของอากาศที่เร็วขึ้นถึง 7 เท่าเพื่อให้ผลลัพธ์อันกรอบอร่อย** เพลิดเพลินกับของว่างและอาหารเพื่อสุขภาพอันแสนอร่อยที่กรอบแบบสุดๆ และนุ่มใน

    ทอดโดยใช้น้ำมันน้อยหรือไม่ใช้น้ำมันเลย

    ทอดโดยใช้น้ำมันน้อยหรือไม่ใช้น้ำมันเลย

    Airfryer ใช้อากาศร้อนในการปรุงอาหารจานโปรดของคุณโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่ม คุณจึงสามารถทอดได้โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*** เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศที่กรอบคล้ายกับการทอดน้ำมันท่วมโดยมีไขมันน้อยที่สุด

    หน้าจอดิจิตอลพร้อมโปรแกรมการปรุงอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 4 แบบ

    หน้าจอดิจิตอลพร้อมโปรแกรมการปรุงอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 4 แบบ

    อินเตอร์เฟซแบบดิจิตอลนั้นใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมการเตรียมอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำมันฝรั่งแช่แข็ง เนื้อสัตว์ ปลา และน่องไก่ด้วยการกดครั้งเดียว ปุ่มหมุน QuickControl ใช้สำหรับตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาในการประกอบอาหาร

    เร็วกว่าเตาอบ 1.5 เท่า*

    เร็วกว่าเตาอบ 1.5 เท่า*

    ทำอาหารได้รวดเร็วและสะดวกกว่าที่เคยด้วย Philips Airfryer ด้วยการทำความร้อนแบบทันทีและเทคโนโลยี Rapid Airflow ทำให้คุณทำอาหารได้เร็วกว่าใช้เตาอบถึง 1.5 เท่า และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่อง AirFryer ของคุณ เพียงเปิดและเริ่มทำอาหารได้เลย

    QuickClean และใช้กับเครื่องล้างจานได้สำหรับชิ้นส่วนที่ถอดได้ทั้งหมด

    QuickClean และใช้กับเครื่องล้างจานได้สำหรับชิ้นส่วนที่ถอดได้ทั้งหมด

    ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติดด้านใน ทั้งตะแกรงและลิ้นชักแบบถอดออกได้พร้อมเคลือบกันอาหารติดสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดแบบไม่ยุ่งยาก

    เครื่อง Airfryer ที่กะทัดรัดที่สุดของเรารองรับมันฝรั่งทอดได้ถึง 0.8 กก.

    เครื่อง Airfryer ที่กะทัดรัดที่สุดของเรารองรับมันฝรั่งทอดได้ถึง 0.8 กก.

    Airfryer ไม่กินเนื้อที่ Philips Airfryer ขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 20%* แต่ปรุงอาหารได้ปริมาณเท่ากับรุ่นเดิม นั่นคือมันฝรั่งทอด 0.8 กก. ซึ่งเซิร์ฟได้ถึง 4 ที่ คุณจึงวางไว้บนเคาน์เตอร์ห้องครัวแล้วใช้งานได้ทุกวัน

    ข้อมูลทางเทคนิค

    • ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

      แรงดันไฟฟ้า
      220  V
      กำลังไฟ
      1300  W
      ความยาวสายไฟ
      0.8  m
      ความจุตะแกรง
      0.8  kg
      ความจุตะกร้า
      มันฝรั่งทอด 0.8 กก.
      เทคโนโลยีการขจัดไขมัน
      มี
      เปิดทันที/ปิดการอุ่นเครื่อง
      มี
      อินเตอร์เฟซ
      ดิจิตอล
      ปุ่มอุ่น
      มี
      ปุ่มการตั้งค่าล่วงหน้า
      มี
      โปรแกรม
      ค่าที่ตั้งล่วงหน้า 4 ค่า
      บันทึกการตั้งค่าการทำอาหารของคุณ
      ไม่มี

    • ดีไซน์

      สี
      สีดำ

    • น้ำหนักและขนาด

      ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาว x กว้าง x สูง)
      365x266x280  mm
      น้ำหนักของผลิตภัณฑ์
      5.3  kg

    • ข้อกำหนดทั่วไป

      ที่เก็บสายไฟ
      มี
      ที่เก็บสายไฟในตัว
      มี
      สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      มี
      ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      มี
      ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      มี
      ควบคุมอุณหภูมิ
      80 - 200 °C
      ฟังก์ชันการปรุงอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
      มี
      ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      มี
      คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
      • ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ
      • ผนังเครื่องแบบ Cool wall
      • ที่เก็บสายไฟ
      • ใช้กับเครื่องล้างจานได้
      • สวิตช์เปิด/ปิด
      • สัญญาณพร้อมใช้งาน
      • ควบคุมอุณหภูมิ
      • สัญญาณไฟแสดงการเปิดเครื่อง
      • Quickclean
      • การทำความร้อนแบบเร็วขั้นสูง
      • ฐานกันลื่น
      • Rapid Air ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      • ฟังก์ชันการปรุงอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
      • ควบคุมเวลา
      • แอป HomeID
      สัญญาณพร้อมใช้งาน
      มี
      เทคโนโลยี
      เทคโนโลยีการขจัดไขมัน
      โปรแกรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
      4
      สวิตช์เปิด/ปิด
      มี
      ควบคุมเวลา
      สูงสุดถึง 60 นาที
      QuickClean
      มี

    • การตกแต่ง

      วัสดุของตัวเครื่อง
      พลาสติก

    • ดีไซน์และการตกแต่ง

      สีของแผงควบคุม
      สีดำ

    • บริการ

      รับประกันทั่วโลก 2 ปี
      มี

    • พร้อมอุปกรณ์เสริม

      Rapid Air ที่จดสิทธิบัตรแล้ว
      มี
      จอแสดงผล LED
      มี

    • ความยั่งยืน

      บรรจุภัณฑ์
      > 90% วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
      คู่มือการใช้งาน
      100% ของกระดาษนำกลับมาใช้ใหม่ได้

    Badge-D2C

    รับการสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์

    ค้นหาเคล็ดลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs) คู่มือการใช้งาน และข้อมูลด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

    ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด

    ความคิดเห็น

    เป็นคนแรกที่วิจารณ์รายการนี้

    • เมื่อเปรียบเทียบจำนวนไขมันของไก่และเนื้อหมูกับเครื่องทอดน้ำมันท่วมและการทอดในกระทะจีน
    • *เทคโนโลยี Rapid Air เพิ่มความเร็วการหมุนเวียนอากาศในตะกร้าได้สูงถึง 7 เท่า เมื่อเทียบกับความเร็วการหมุนเวียนอากาศใน Philips Viva Airfryer ที่มีพื้นแบนราบ
    • ** เมื่อเปรียบเทียบกับการทอดมันฝรั่งสดจากหม้อทอดอาหารรุ่นทั่วไปของ Phillips
    • ***เปรียบเทียบกับเฟรนช์ฟรายและน่องไก่ในเตาอบทั่วไป

    สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

    * ต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์นี้

    ข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

    การเปิดตัวผลิตภัณฑ์

    เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ

    *
    ข้าพเจ้าต้องการรับข้อเสนอพิเศษตามความต้องการและพฤติกรรมการใช้งาน เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของ Philips ฉันสามารถยกเลิกการสมัครรับเมื่อไรก็ได้!
    หมายความว่าอย่างไร

    ค้นหาเกี่ยวกับ MyPhilips  

    การเพิ่มระยะเวลาการรับประกันสินค้า

    ง่ายที่จะรับการบริการ

    สมัครเพื่อรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น

    สมัครตอนนี้

    ไซต์ของเราสามารถดูได้ดีที่สุดด้วย Microsoft Edge, Google Chrome หรือ Firefox เวอร์ชันล่าสุด