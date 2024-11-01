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ที่สุดของรสชาติ ไขมันน้อยที่สุด
Philips Airfryer ใช้ลมร้อนในการทอดอาหารจานโปรดของคุณโดยไม่ใช้น้ำมันหรือใช้น้ำมันน้อยที่สุด เทคโนโลยีการขจัดไขมันได้รับการออกแบบมาเพื่อสกัดและจับไขมันออกจากอาหาร ทำให้เป็นวิธีทอดที่ดีต่อสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวของคุณมากขึ้นดูประโยชน์ทั้งหมด
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หากคุณมีสิทธิ์ได้รับการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับอุปกรณ์การแพทย์ คุณสามารถใช้สิทธิ์กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกหักออกจากราคาที่แสดงด้านบน สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดในตะกร้าสินค้าของคุณ
คุณสามารถสร้างสรรค์เมนูนับร้อยด้วย Airfryer ของคุณ ทอด อบ ย่าง คั่ว และแม้กระทั่งอุ่นอาหารของคุณ ให้ทุกๆ คำอร่อยเหมือนเป็นคำสุดท้ายด้วย Philips Air flow และอุปกรณ์ดีไซน์รูปปลาดาว ที่ปรุงอาหารอย่างสม่ำเสมอจากทุกด้านเพื่อมื้อที่สมบูรณ์แบบทุกครั้ง
เปลี่ยนตัวเองจากผู้ใช้ Airfryer มือใหม่ถอดฝักสู่เชฟ Airfryer ด้วย HomeID และ Philips Airfryer XXL ของคุณ ค้นหาสูตรอาหารแสนอร่อยนับพัน พร้อมลิ้มลองสารพัดเมนูจานเด็ดใหม่ๆ แสนเร้าใจ
รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเดิมด้วยการขจัดไขมันส่วนเกินจากอาหาร Philips Airfryer มีเทคโนโลยีการขจัดไขมันที่จะช่วยแยกและกักไขมันส่วนเกิน เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่กรอบนอกนุ่มในกับรสชาติอร่อยสุดๆ แต่มีไขมันต่ำสุด
เทคโนโลยี Rapid Air ของ Philips สร้างการไหลเวียนของอากาศที่เร็วขึ้นถึง 7 เท่าเพื่อให้ผลลัพธ์อันกรอบอร่อย** เพลิดเพลินกับของว่างและอาหารเพื่อสุขภาพอันแสนอร่อยที่กรอบแบบสุดๆ และนุ่มใน
Airfryer ใช้อากาศร้อนในการปรุงอาหารจานโปรดของคุณโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่ม คุณจึงสามารถทอดได้โดยมีไขมันน้อยลงถึง 90%*** เพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศที่กรอบคล้ายกับการทอดน้ำมันท่วมโดยมีไขมันน้อยที่สุด
อินเตอร์เฟซแบบดิจิตอลนั้นใช้งานง่ายด้วยโปรแกรมการเตรียมอาหารที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการทำมันฝรั่งแช่แข็ง เนื้อสัตว์ ปลา และน่องไก่ด้วยการกดครั้งเดียว ปุ่มหมุน QuickControl ใช้สำหรับตั้งค่าอุณหภูมิและเวลาในการประกอบอาหาร
ทำอาหารได้รวดเร็วและสะดวกกว่าที่เคยด้วย Philips Airfryer ด้วยการทำความร้อนแบบทันทีและเทคโนโลยี Rapid Airflow ทำให้คุณทำอาหารได้เร็วกว่าใช้เตาอบถึง 1.5 เท่า และสิ่งที่ดีที่สุดก็คือคุณไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่อง AirFryer ของคุณ เพียงเปิดและเริ่มทำอาหารได้เลย
ทำความสะอาดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยตะกร้า Airfryer QuickClean ที่มาพร้อมตะแกรงที่เคลือบสารกันติดด้านใน ทั้งตะแกรงและลิ้นชักแบบถอดออกได้พร้อมเคลือบกันอาหารติดสามารถล้างทำความสะอาดในเครื่องล้างจานได้เพื่อการทำความสะอาดแบบไม่ยุ่งยาก
Airfryer ไม่กินเนื้อที่ Philips Airfryer ขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 20%* แต่ปรุงอาหารได้ปริมาณเท่ากับรุ่นเดิม นั่นคือมันฝรั่งทอด 0.8 กก. ซึ่งเซิร์ฟได้ถึง 4 ที่ คุณจึงวางไว้บนเคาน์เตอร์ห้องครัวแล้วใช้งานได้ทุกวัน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
ดีไซน์
น้ำหนักและขนาด
ข้อกำหนดทั่วไป
การตกแต่ง
ดีไซน์และการตกแต่ง
บริการ
พร้อมอุปกรณ์เสริม
ความยั่งยืน
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